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全家便利商店「米其林餐廳、星級飯店、名廚年菜」預購搶市

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店今年導入「米其林餐廳」、「星級飯店」、「名廚聯名」等3大特色年菜，網羅山海樓、六福客棧、富錦樹台菜香檳等知名餐廳豐盛菜色。圖／全家便利商店提供
全家便利商店今年導入「米其林餐廳」、「星級飯店」、「名廚聯名」等3大特色年菜，網羅山海樓、六福客棧、富錦樹台菜香檳等知名餐廳豐盛菜色。圖／全家便利商店提供

2023年春節來得早，全家便利商店年菜預購活動提前開跑，今年整體預購量較去年同期成長2倍，其中又以網紅丟丟妹推出的「開好運年菜套組」最熱銷，可見不少消費者已提前開始準備團圓佳餚。

瞄準消費者想在家輕鬆品嘗名店年菜的需求，全家便利商店今年導入「米其林餐廳」、「星級飯店」、「名廚聯名」等3大特色年菜，網羅山海樓、六福客棧、富錦樹台菜香檳等知名餐廳的豐盛年菜，更對應現代人注重健康、養生的需求，攜手寬心園、養心茶樓等蔬食名店推出多款獨家蔬食菜色，整體年菜單品價位落在250元至800元，另有8款年菜套組可選擇。即日起至2023年1月15日預購指定年菜商品單筆滿599元，即可於會員App「集章趣」活動集1章，集3章可回饋150元全家便利商店購物金、集滿5章就能兌換300元購物金，結帳使用全盈+PAY再享點數翻倍送。

今年全家便利商店以「冠軍年菜」為主題，米其林系列年菜首推永豐餘生技GREEN&SAFE與米其林一星餐廳「山海樓」聯名的佛跳牆，為便利商店通路獨家販售，售價2,880元；同獲米其林一星殊榮的時髦台菜餐廳「富錦樹台菜香檳」則推出「星級紅棗煨肉」等菜色；全家便利商店也獨家開賣米其林星級年菜，首推江浙餐廳「蘇杭」的紅燒獅子頭等美饌。

星級飯店年菜則導入全通路獨家販售的六福客棧「寶島魷魚螺肉蒜」（售價799元），以及便利商店獨賣的台中裕元花園飯店「裕元焗燒餅」（售價399元），還有涵碧樓名菜「紹興東坡肉」（售價799元）等。全家便利商店今年還找來飯店名廚聯手推出春節經典年菜，像是國宴主廚水蛙師的「梅干燉扣肉」（售價399元）、阿基師的「蒜蓉鮮蝦粉絲煲」（售價699元）、阿彰師的「玉兔迎春海陸年菜組」（售價1,288元），從單品菜色到年菜套組通通有。

過年不想大魚大肉也有其他選擇，全家便利商店攜手4大知名蔬食餐廳推出超過10款特色蔬食年菜，像是養心茶樓的「蜜汁咕咾若」（售價328元）、寬心園「麻香牛蒡油飯」（售價399元）、祥和蔬食「酸白菜蔬食鍋」（售價499元）、滴水坊的「紅燒滿福袋」（售價399元）等。全家便利商店合計推出超過百項年菜，到門市FamiPort即可預購下單。

過年必備的春節禮盒也於全家便利商店店舖同步開賣，今年推出約200款禮盒，除了年年熱銷的全家便利商店FamilyMart Collection（FMC）禮盒之外，大小朋友都愛不釋手的肖像款、拜年必備的保健禮盒也不缺席。此外，全家便利商店還串聯實體店舖、預購型錄、會員App「隨買跨店取」等多種渠道推出不同禮盒商品，並可透過線上轉贈隔空傳心意，滿足消費者親友餽贈、商務送禮等各式需求。即日起至2023年1月10日前購買指定禮盒任2件可享早鳥優惠9折，2023年2月7日前使用支付工具結帳則有單件9優惠；活動期間還可參加會員App「集章趣」積分活動，購買指定禮盒累積滿1,000元即可兌換200元購物金。

根據全家便利商店銷售統計，「蛋捲」、「堅果」類禮盒是不敗的送禮選擇，每年皆占據熱銷排行前5名，其中又以全家便利商店FMC推出的「手作鮮乳蛋捲禮盒」、「五福臨門堅果禮盒」銷量最佳；而店舖內常態販售小包裝「Let’s café好事花生夾餡蛋捲」也推出禮盒款，售價399元；此外，全家便利商店今年還攜手社會企業芙彤園推出獨家「左手香甜橙精油洗沐禮盒」，以全植物性成分調配而成，售價1,197元。

除了自有品牌之外，全家便利商店也推出數款肖像及保健品禮盒，同時也導入咖啡禮盒，擴大春節禮盒類別。肖像禮盒推薦款500元內即可輕鬆入手，包含獨家限量開賣的「蠟筆小新疊疊罐分享禮盒」，內容物為雪花酥的睡衣疊疊罐，吃完還可收納小物，售價399元；老楊方塊酥聯名的「寶可夢運動主題方塊酥」4種口味一次滿足，數量有限，售價450元；77巧克力聯名「LINE FRIENDS兔氣揚眉綜合禮盒」附贈隨行咖啡杯，售價299元；格力高與懶散兔推出的「歡樂袋著走禮盒」附贈懶散兔可愛提袋，售價389元。

想送點特別的禮盒，首推「德里斯啡嚐專心咖啡手沖壺組」，包含濾掛咖啡及限量款細口手沖壺；萬歲牌也推出「堅果咖啡綜合禮盒」，除了有UCC濾掛咖啡，還贈送咖啡杯。還有首度開賣的羽曦堂萬元精品禮盒「翡翠藏珍閣」，提供消費者贈禮新選擇。

全家便利商店會員App也加入春節送禮助攻行列，想找指定禮盒，打開「地圖趣」即可快速搜尋，不怕撲空；想線上送禮則可透過「隨買跨店取」預約到貨，再轉贈親朋好友。活動於12月21日開跑，商品包含香氛禮盒、冷凍生鮮、養生保健品等超過40項可任選，還能搭配線上卡片傳心意。

全家便利商店年菜預購推出「阿彰師玉兔迎春海陸年菜」，售價1,288元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店年菜預購推出「阿彰師玉兔迎春海陸年菜」，售價1,288元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店年菜預購推出「基食堂蒜蓉鮮蝦粉絲煲」，售價699元。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店推出「格力高歡樂袋著走禮盒」，售價389元。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店獨家推出「寶可夢運動主題方塊酥禮盒」，售價450元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家推出「寶可夢運動主題方塊酥禮盒」，售價450元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出米其林系列及星級飯店年菜，包含榮獲米其林一星殊榮的時髦台菜餐廳「富錦樹台菜香檳」的「星級紅棗煨肉」，還有涵碧樓名菜「紹興東坡肉」等。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出米其林系列及星級飯店年菜，包含榮獲米其林一星殊榮的時髦台菜餐廳「富錦樹台菜香檳」的「星級紅棗煨肉」，還有涵碧樓名菜「紹興東坡肉」等。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手4大知名蔬食餐廳推出超過10款特色蔬食年菜，包括養心茶樓的「蜜汁咕咾若」、寬心園「麻香牛蒡油飯」、祥和蔬食「酸白菜蔬食鍋」、滴水坊的「紅燒滿福袋」等。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手4大知名蔬食餐廳推出超過10款特色蔬食年菜，包括養心茶樓的「蜜汁咕咾若」、寬心園「麻香牛蒡油飯」、祥和蔬食「酸白菜蔬食鍋」、滴水坊的「紅燒滿福袋」等。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起於店舖開賣春節禮盒，推出約200款禮盒，更串聯預購型錄、會員App「隨買跨店取」等多種渠道推出不同禮盒商品，並可透過線上轉贈傳心意。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起於店舖開賣春節禮盒，推出約200款禮盒，更串聯預購型錄、會員App「隨買跨店取」等多種渠道推出不同禮盒商品，並可透過線上轉贈傳心意。圖／全家便利商店提供
全家便利商店今年導入「米其林餐廳」、「星級飯店」、「名廚聯名」等3大特色年菜，網羅山海樓、六福客棧、富錦樹台菜香檳等知名餐廳豐盛菜色。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店獨家販售「德里斯啡嚐專心咖啡手沖壺組」，包含濾掛咖啡及限量款細口手沖壺；萬歲牌也推出「堅果咖啡綜合禮盒」，除了有UCC濾掛咖啡，還贈送咖啡杯。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家販售「德里斯啡嚐專心咖啡手沖壺組」，包含濾掛咖啡及限量款細口手沖壺；萬歲牌也推出「堅果咖啡綜合禮盒」，除了有UCC濾掛咖啡，還贈送咖啡杯。圖／全家便利商店提供
全家便利商店瞄準消費者多元的送禮情境，於春節前推出數款肖像及保健品禮盒，同時也導入咖啡禮盒，擴大春節禮盒類別。圖／全家便利商店提供
全家便利商店瞄準消費者多元的送禮情境，於春節前推出數款肖像及保健品禮盒，同時也導入咖啡禮盒，擴大春節禮盒類別。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「LINE FRIENDS 兔氣揚眉綜合禮盒」，售價299元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「LINE FRIENDS 兔氣揚眉綜合禮盒」，售價299元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出數款肖像禮盒，不需500元內可輕鬆入手，包含獨家限量開賣的「蠟筆小新疊疊罐分享禮盒」、「寶可夢運動主題方塊酥」；77巧克力聯名「LINE FRIENDS兔氣揚眉綜合禮盒」附贈隨行咖啡杯，還有格力高與懶散兔推出的「歡樂袋著走」等可愛禮盒。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出數款肖像禮盒，不需500元內可輕鬆入手，包含獨家限量開賣的「蠟筆小新疊疊罐分享禮盒」、「寶可夢運動主題方塊酥」；77巧克力聯名「LINE FRIENDS兔氣揚眉綜合禮盒」附贈隨行咖啡杯，還有格力高與懶散兔推出的「歡樂袋著走」等可愛禮盒。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出約200款春節禮盒，除了年年熱銷的FMC禮盒外，大小朋友都愛不釋手的肖像款、拜年必備的保健禮盒也不缺席。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出約200款春節禮盒，除了年年熱銷的FMC禮盒外，大小朋友都愛不釋手的肖像款、拜年必備的保健禮盒也不缺席。圖／全家便利商店提供
想找指定春節禮盒，打開全家便利商店會員App「地圖趣」即可快速搜尋。圖／全家便利商店提供
想找指定春節禮盒，打開全家便利商店會員App「地圖趣」即可快速搜尋。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家推出「蠟筆小新疊疊罐分享禮盒」，售價399元。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店年菜預購推出「山海樓聯名佛跳牆」，售價2,880元。圖／全家便利商店提供
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