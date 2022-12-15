影集只看五分鐘就整碗嗑光光！10大「追劇泡麵」霸主出爐

追劇的時候你都會配哪些泡麵呢？

不論是大學生聽了整天的課，還是上班族結束辛苦工作的一天，回到家除了想窩在沙發當馬鈴薯，也會想要在休息時間好好犒賞自己，這時許多人都會選擇煮一碗快速又美味的泡麵，打開手機和平板追劇時，大口吸麵再喝上一口湯頭，在寒冷的冬天裡，從身體到心靈都能獲得滿足感！



想知道追劇時有哪些人氣爆棚的泡麵嗎？現在就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起吃遍10大「追劇泡麵」霸主，想吃就能馬上衝去附近的賣場、超市搶購！

image source:翻攝FB／Indomie營多麵-台灣



No.1 Indomie營多麵

營多麵不僅是許多人月底吃土時的省錢救星，也是上班族追劇時的絕佳良伴！歷史悠久的營多麵行銷世界達100多個國家，在2020年Kantar（凱度）市調公司公布全球品牌印記（Brand Footprint）中名列「最多人選購用品和食品品牌」第8名、速食麵類第1名，高CP值的營多麵除了只要銅板價格就能品嚐，多層次的美味口感更是風靡全球。

營多麵標榜在市售速食麵中調味料最為豐富，結合香料和天然辣椒粉，搭配澳洲進口小麥製作而成的Q彈麵體，讓消費者買回家後拌炒時只需加入青菜等配料，就能品嚐層次豐富又美味的營多炒麵。

image source:翻攝營多麵

營多炒麵你最喜歡哪種口味？

網友也在臉書《我愛全聯-好物老實說》中分享，「推薦可以試試營多麵，醬料還不用自己調，用裡面的調味包還可以自己瘋狂加料，什麼都百搭，下班後完美的一餐就靠它」。

今（2022）年5月PTT八卦版有饕客也曝光營多炒麵原味、辣味、蒜味、雞湯麵等多種口味，其中許多網友也認同半夜追劇必備泡麵是營多炒麵，「營多珍饌好吃～宵夜追劇吃一碗很滿足」、「推推營多麵CP值很高」、「追劇的時候很適合，不只一下就煮好了，份量少吃起來也不會很有負擔」、「營多麵種類很多，就算看劇看到一半想換口味吃也不會覺得很膩」，多數人大力推薦原味口味，「原味+半熟蛋很讚」、「全部口味都吃過，原味最耐吃」。

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No.2 來一客

如果半夜追劇不想吃太多，「來一客」也是許多小資族挑選泡麵時的購物清單！來一客目前擁有肉燥菠菜、鮮蝦魚板、精燉肉骨、牛肉蔬菜、韓式泡菜、川辣牛肉共6種口味，另外標榜以蔬菜、海鮮、肉片等小巧實料，搭配濃郁湯頭，就算當成餐後點心和宵夜，吃完大約也只有7分飽、不會覺得很有負擔！

有網友先前發問，好奇大家疫情在家最常吃的泡麵是哪一款，不少人回答「還是來一客最好吃」、「來一客才是王道」、「最愛來一客鮮蝦魚板」、「來一客小碗邊吃邊追劇很滿足」。

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No.3 辛拉麵

說到韓國道地泡麵，不少泡麵控馬上就會聯想到「辛拉麵」！農心自從1986年推出辛拉麵後，至今已行銷全球100多個國家，成為韓國銷量冠軍的泡麵，更是老饕點名必吃的韓國泡麵。辛拉麵除了有杯裝和袋裝之分，口味上「黑辛拉麵」額外加入雪濃湯調料，喜歡吃辣的人還能嘗試三倍辣度的「激辣辛拉麵」，選擇非常多元。

有劇迷分享時常在韓劇看到韓國人很喜歡吃泡麵，網友也大力推薦辛拉麵，「黑辛拉麵讚，我最愛的泡麵」、「最喜歡辛拉麵」、「看完覺得好想吃辛拉麵」、「辛拉麵可以配現有的食材都很百搭」。



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No.4 維力炸醬麵

「維力炸醬麵」是多數人從小吃到大的回憶，主打「乾麵附湯、一桶兩吃」的設計讓外國人大開眼界，目前除了有維力炸醬麵、素食炸醬麵、麻醬麵、炸醬湯麵共4種經典口味，近期還推出「維力辣炸醬麵」，特製辣粉讓口感層次產生不同變化，不僅吸引許多維力愛好者購買嚐鮮，也成為後疫情在家追劇時的宵夜良伴。

維力辣炸醬麵成為不少PTT鄉民們的心頭好，「這款真的很好吃！找回失去的味道」、「這次新出的辣炸醬麵加了辣粉，終於有把當時的味道找回來了，這才是15年前正版的維力炸醬麵」。

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No.5 阿Q桶麵

如果連續追好幾部影集，看到一半突然飢腸轆轆時，「阿Q桶麵」的份量也會讓你吃完超有飽足感！阿Q桶麵口味包含雞汁排骨、紅椒牛肉、生猛海鮮、韓式泡菜及蒜香珍肉，同時創造出率真不怕吃虧的阿Q角色，以「大碗實惠」概念，讓消費者吃完都能感到過癮滿足，成為網路熱議追劇時必備的泡麵之一。

網友對於阿Q桶麵留下深刻印象，「蒜香珍肉吃起來還不賴」、「阿Q桶麵的韓式泡菜口味超讚」、「這款麵體比一般的Q，好吃」、「應該算全台銷量前幾的泡麵吧」、「吃完麵湯再加點飯，變泡飯挺搭的，蒜香是這系列最好吃的了吧？」。

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No.6 統一麵

提及代代相傳的國民泡麵，大家可能都會想到傳統美食「統一麵」！統一麵以台南傳統麵食為發想，傳承至今成為饕客念念不忘的好滋味，該品牌標榜以獨到的麵體淋上特製醬汁，不論是肉燥風味、微辣的蔥燒牛肉風味、香氣撲鼻的肉骨茶風味，還是湯頭鮮美的鮮蝦風味，加入喜歡的食材，上桌後就能邊看劇邊品嚐簡單又美味的料理。

網友對於統一麵也分享，「統一肉燥麵便宜又好吃」、「統一肉燥麵此生必吃」、「覺得鮮蝦風味、肉燥風味好吃」、「統一肉燥麵加一個蛋，完美」、「統一肉燥麵可以三吃最划算，吃湯的、吃乾的或是當科學麵吃都很讚」。

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No.7 滿漢大餐

回到家累倒在沙發上，想要來個快速美食料理，「滿漢大餐」也會是你的好選擇～滿漢大餐主打承襲華人宮廷料理精髓，透過高級製麵工藝，融合軟嫩肉塊、層次湯頭、帶勁麵體，還有蔥燒牛肉麵、麻辣鍋牛肉麵、珍味牛肉麵、蔥燒豬肉麵等口味，讓你在看劇時配上一碗滿漢大餐，身心靈就能獲得療癒滿足。

饕客也給予滿漢大餐極高評價，「滿漢大餐變成台灣泡麵的代名詞，來台灣沒吃過滿漢大餐，就像去日本沒吃過日清杯麵經典款」、「韓國人超愛」、「泡麵也是一分錢一分貨，滿漢大餐算不錯的」、「滿漢大餐麻辣鍋口味真的很好吃」。

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No.8 出前一丁

由日清食品推出的速食品牌「出前一丁」也成為追劇時輕鬆料理上菜的美食之一！該品牌自從於1968年釋出後，隔（1969）年隨即傳到香港，一砲而紅後便成為「公仔麵」的同義詞，目前台灣也推出紅燒牛肉、香辣麻油、九州濃湯豬骨湯味等多種口味，更是成為許多泡麵控家中必備的快速料理美食。



吃過出前一丁的網友也表示，「黑蒜油用煮的好吃到不行」、「一丁好吃，黑蒜油最強，原味可以做成港式飲食，口味十幾種，總有一種對你味」、「出前一丁我超愛！但我只推味噌豚骨，非常重口味」。



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No.9 台酒泡麵

適逢冬天來臨，想要在家追劇又不想出門買食物，那麼你一定要把「台酒泡麵」放進購物車！台灣菸酒公司日前推出花雕雞麵、花雕酸菜牛肉麵、麻油雞麵、麻辣酒香豚肉麵、花雕東坡肉麵、紹興雪菜雞肉麵等口味，除了外包裝使用類似款式設計，台酒也遵循古法釀製料理花雕酒，配上濃郁藥膳湯頭、Q彈細麵及雞肉塊料理包，用熱水沖泡3分鐘就能馬上享用。

有網友在PTT上分享天冷必吃泡麵就是台酒湯麵系列，「台酒花雕雞不錯」、「台酒好吃+1」、「台酒麻油雞超讚」、「我覺得台酒的麵蠻好吃的」。

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image source: 翻攝台酒購物網

No.10 味味一品

由味丹企業推出的「味味一品」也能滿足你邊追陸劇、韓劇邊吃美食的慾望！該品牌陸續推出皇朝牛筋麵、原汁珍味爌肉麵、原汁珍味牛肉麵、極品紅燒牛肉麵及麻辣臭豆腐麵，像是經典暢銷商品「原汁珍味牛肉麵」採用慢火熬煮的原汁牛肉高湯，加入Q嫩多汁的牛肉塊、彈牙麵條，放入口中瞬間散發溫厚甘醇的牛肉麵香，成為老饕必吃泡麵口味。



味味一品麻辣臭豆腐麵也驚艷許多網友，「這個超好吃，吃完不飽再丟白飯，讚」、「午休立刻買來吃～湯真的蠻臭的，在辦公室吃會被同事抱怨」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年12月09日至2022年12月08日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『追劇泡麵』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統