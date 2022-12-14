六都推購物節衝買氣！臺中購物節登錄金額破兩百億 聲量飆至15萬

image source:FB/台中購物節

文／李羿嫺

進入後疫情時代，不論是餐廳內用、戶外市集、旅遊購物等休閒活動都逐一解封，越來越多民眾開始回歸疫情前的生活。許多縣市為了復甦景氣，相繼推出購物節或觀光節活動來鼓舞民眾購買力，《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查近一年「六都購物節」的網路討論聲量，一起來看誰是第一名，以及六都購物節都有哪些不同特色呢？

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

No.1 臺中購物節：聲量155,352筆

今年（2022）臺中購物節自10月開跑以來，佳績、好評不斷，推出許多合作店家，範圍涵蓋餐飲、美妝、家電用品等，甚至飯店、麗寶樂園也參與其中，每週舉辨主題活動，民眾只要到臺中累積消費滿500元，天天登錄發票抽獎，壓軸抽獎更加碼「百萬油電車」，讓臺中購物節在網路社群討論飆升，網友表示，「合作店家很多，很好買誒」、「比起去年又改善許多，很推薦去臺中吃吃逛逛」。

臺中購物節今年邁入第4年，今年獎項又變更多，總數超過10萬個幾項，有區域、旅宿、美食、收據多元抽獎，市場夜市攤販、收據店家也都能抽。活動適用店家普及，幾乎是走到哪、買到哪、就讓你抽到哪！

今年臺中購物節讓你消費同時做公益，再推出公益專屬抽，買社福團體商品服務、在視障按摩據點消費都有加碼專屬抽獎。臺中還有許多知名景點包含歌劇院、文化市集等都讓民眾踴躍前往打卡，搭上抽獎、消費熱潮讓今年的購物節的反應更加熱烈，超多好康優惠一起到臺中挖掘吧！

image source:FB/台中購物節

No.2 桃園購物節：聲量36,287筆

桃園購物節推出抽電動機車、汽車，萬元住宿券、5000元百貨購物金和日韓機票，最大獎送出價值超過千萬的青埔好宅、小檜溪好宅，獎項超誘人、只要在桃園消費登錄發票就能抽獎，吸引許多民眾到桃園吃喝玩樂，直呼：「中獎率超高」！桃園市長鄭文燦表示，透過購物節抽獎帶動買氣熱度，讓各大行業都受惠，民眾也可以放心旅遊、消費。

image source:FB/桃園事

No.3 新北購有禮：聲量21,627筆

新北購物節推出「新北購有禮」，只要在新北市店家消費滿300元就可登錄發票參加抽獎，獎品有電動滑板車、電視、3C等，最大獎價值450萬的露營車，另外選擇匯入雲端發票，還會有雙倍抽獎機會，吸引許多買氣。新北市特定場館也有三倍送，優惠相當大方！讓網友紛紛呼朋引伴：「真的蠻不錯，平常就有消費，記得登錄發票就可以抽」、「好想抽中啊」。

image source:新北購有禮官網

No.4 高雄秋遊商圈觀光節：聲量18,463筆

高雄觀光商圈總會和高雄車站四大商圈共同舉辦「2022高雄秋遊商圈觀光節」，為了力拼觀光商機，高雄市政府串聯300家商圈，旅宿業者也聯合推出多元優惠方案，消費滿300元就能拿滿額禮，累積抽獎1點，集滿3點可抽萬元LINEPOINT 點數，優惠有限，快邀集親朋好友前往高雄購物吧。

image source:高雄秋遊商圈觀光節

No.5台南購物節：聲量17,414筆

一年一度的「2022台南購物節」連續舉辦精彩活動，推出多項豪華獎項，包括百萬轎車、電動車、機票、IPHONE 14和精緻家電等，只要到台南消費登錄發票就有機會把好禮帶回家，吸引不少全台遊客前往台南旅遊。台南市長黃偉哲表示，疫情趨緩後戶外活動逐漸開放，帶動起民眾消費熱潮。不少網友也認為，台南有文化古都別稱，景點與美食都非常具有特色，此次趁購物節優惠非常推薦前往。

image source:台南購物節官網

No.6台北重南商圈購物節、台北春季結婚購物節：聲量14,165筆

台北市推出「第十屆發現書街的美好價值2022重南商圈購物節」，受到廣大迴響，總價值12萬元的重南翻倍書香券皆完售，親子共樂的文創體驗也都報名額滿，還推出登錄消費發票即可抽獎。

台北春季結婚購物節在4月份登場，包含婚紗、婚攝、婚戒、婚禮布置、西服、禮餅等，提供新人們一條婚禮龍服務，獲得許多民眾的好評。

image source:台北市重南書街促進會





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月22日至2022年11月21日。