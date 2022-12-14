快訊

大陸單日不到萬人確診 王必勝諷「厲害了你的國」

傳徐國勇接手周玉蔻「辣新聞」時段 民視回應了

六都推購物節衝買氣！臺中購物節登錄金額破兩百億 聲量飆至15萬

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
示意圖。 圖／ingimage
示意圖。 圖／ingimage

image source:FB/台中購物節

文／李羿嫺

進入後疫情時代，不論是餐廳內用、戶外市集、旅遊購物等休閒活動都逐一解封，越來越多民眾開始回歸疫情前的生活。許多縣市為了復甦景氣，相繼推出購物節或觀光節活動來鼓舞民眾購買力，《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查近一年「六都購物節」的網路討論聲量，一起來看誰是第一名，以及六都購物節都有哪些不同特色呢？

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

No.1 臺中購物節：聲量155,352筆

今年（2022）臺中購物節自10月開跑以來，佳績、好評不斷，推出許多合作店家，範圍涵蓋餐飲、美妝、家電用品等，甚至飯店、麗寶樂園也參與其中，每週舉辨主題活動，民眾只要到臺中累積消費滿500元，天天登錄發票抽獎，壓軸抽獎更加碼「百萬油電車」，讓臺中購物節在網路社群討論飆升，網友表示，「合作店家很多，很好買誒」、「比起去年又改善許多，很推薦去臺中吃吃逛逛」。

臺中購物節今年邁入第4年，今年獎項又變更多，總數超過10萬個幾項，有區域、旅宿、美食、收據多元抽獎，市場夜市攤販、收據店家也都能抽。活動適用店家普及，幾乎是走到哪、買到哪、就讓你抽到哪！

今年臺中購物節讓你消費同時做公益，再推出公益專屬抽，買社福團體商品服務、在視障按摩據點消費都有加碼專屬抽獎。臺中還有許多知名景點包含歌劇院、文化市集等都讓民眾踴躍前往打卡，搭上抽獎、消費熱潮讓今年的購物節的反應更加熱烈，超多好康優惠一起到臺中挖掘吧！

六都推購物節衝買氣！登錄發票就抽豪車、機票　台中購物節聲量飆10萬優惠超大方
image source:FB/台中購物節

No.2 桃園購物節：聲量36,287筆

桃園購物節推出抽電動機車、汽車，萬元住宿券、5000元百貨購物金和日韓機票，最大獎送出價值超過千萬的青埔好宅、小檜溪好宅，獎項超誘人、只要在桃園消費登錄發票就能抽獎，吸引許多民眾到桃園吃喝玩樂，直呼：「中獎率超高」！桃園市長鄭文燦表示，透過購物節抽獎帶動買氣熱度，讓各大行業都受惠，民眾也可以放心旅遊、消費。

六都推購物節衝買氣！登錄發票就抽豪車、機票　台中購物節聲量飆10萬優惠超大方
image source:FB/桃園事

No.3 新北購有禮：聲量21,627筆

新北購物節推出「新北購有禮」，只要在新北市店家消費滿300元就可登錄發票參加抽獎，獎品有電動滑板車、電視、3C等，最大獎價值450萬的露營車，另外選擇匯入雲端發票，還會有雙倍抽獎機會，吸引許多買氣。新北市特定場館也有三倍送，優惠相當大方！讓網友紛紛呼朋引伴：「真的蠻不錯，平常就有消費，記得登錄發票就可以抽」、「好想抽中啊」。

六都推購物節衝買氣！登錄發票就抽豪車、機票　台中購物節聲量飆10萬優惠超大方
image source:新北購有禮官網

No.4 高雄秋遊商圈觀光節：聲量18,463筆

高雄觀光商圈總會和高雄車站四大商圈共同舉辦「2022高雄秋遊商圈觀光節」，為了力拼觀光商機，高雄市政府串聯300家商圈，旅宿業者也聯合推出多元優惠方案，消費滿300元就能拿滿額禮，累積抽獎1點，集滿3點可抽萬元LINEPOINT 點數，優惠有限，快邀集親朋好友前往高雄購物吧。

六都推購物節衝買氣！登錄發票就抽豪車、機票　台中購物節聲量飆10萬優惠超大方
image source:高雄秋遊商圈觀光節

No.5台南購物節：聲量17,414筆

一年一度的「2022台南購物節」連續舉辦精彩活動，推出多項豪華獎項，包括百萬轎車、電動車、機票、IPHONE 14和精緻家電等，只要到台南消費登錄發票就有機會把好禮帶回家，吸引不少全台遊客前往台南旅遊。台南市長黃偉哲表示，疫情趨緩後戶外活動逐漸開放，帶動起民眾消費熱潮。不少網友也認為，台南有文化古都別稱，景點與美食都非常具有特色，此次趁購物節優惠非常推薦前往。

六都推購物節衝買氣！登錄發票就抽豪車、機票　台中購物節聲量飆10萬優惠超大方
image source:台南購物節官網

No.6台北重南商圈購物節、台北春季結婚購物節：聲量14,165筆

台北市推出「第十屆發現書街的美好價值2022重南商圈購物節」，受到廣大迴響，總價值12萬元的重南翻倍書香券皆完售，親子共樂的文創體驗也都報名額滿，還推出登錄消費發票即可抽獎。

台北春季結婚購物節在4月份登場，包含婚紗、婚攝、婚戒、婚禮布置、西服、禮餅等，提供新人們一條婚禮龍服務，獲得許多民眾的好評。

六都推購物節衝買氣！登錄發票就抽豪車、機票　台中購物節聲量飆10萬優惠超大方
image source:台北市重南書街促進會


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月22日至2022年11月21日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『六都購物節』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

延伸閱讀

台中11項經濟指標表現卓越！購物節聲量一年飆破10萬　「富市3經濟策略」超有感

疫情下建設不停歇！六都網路評比：台中登上重大建設聲量王

路易莎、星巴克都選這塊空地開特色店！重劃區指標　號稱台中最美

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

縣市首長當選率分析？快來【選戰溫度計】 

九合一大選熱門話題：https://2022election.dailyview.tw/

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

延伸閱讀

盡享年味好時光 WOOHA！台WAY購物節2.0登場 三大名人助陣直播價格超優惠！

購物節抽出第4位百萬得主 盧秀燕讚「新好男人」

台中購物節只到百貨大賣場？ 市府：小規模店家已破2億

台中購物節登錄金額破百億！ 今抽出首位百萬現金得主

相關新聞

超出負荷！漢來海港自助餐廳明年2月起 桃園以南分店最高漲9%

漢來美食（1268）旗下漢來海港自助餐廳，考量人力等成本攀升，台北費用原本比中南部店貴，2023年2月1日起調整餐價，這...

高質感打麻將！上下推「大天地」系列胡桃木自動麻將桌

每到過年，打麻將是許多人在家會做的消遣遊戲，為了迎接癸卯財兔年到來，以頂級工藝與藝術美感著稱的SHANG XIA上下，特...

六都推購物節衝買氣！臺中購物節登錄金額破兩百億 聲量飆至15萬

image source:FB/台中購物節文／李羿嫺進入後疫情時代，不論是餐廳內用、戶外市集、旅遊購物等休閒活動都逐一解封，越來越多民眾開始回歸疫情前的生活。許多縣市為了復甦景氣，相繼推出購物節或觀光

PChome 24h購物「聖誕狂歡月」全場狂降5折起

聖誕節即將到來，交換禮物可說是年末佳節必備活動之一，PChome 24h購物觀察站上近一周「交換禮物、聖誕禮物、聖誕樹、...

真正的奢華獻禮 Berluti、Loro Piana精緻手工節日臻選

年末佳節節慶是送禮的重要時刻。義大利高級男裝品牌Berluti從具代表性的經典單品中汲取靈感結合著名的皮革工藝，推出由4...

全聯小時達瘋世足 四強賽進球就送50元折價券

世足賽進入最終緊張時刻，最後冠軍獎落誰家即將揭曉，熬夜看球賽的生活也即將進入尾聲，全聯小時達作為球迷的最佳補給站，在球賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。