全家便利商店9款「巧克力烘焙新品」！泡芙、熔岩蛋糕必嘗

近年來台灣吹起精品巧克力風潮，瞄準黑巧商機，全家便利商店於12月14日起陸續推出冬季巧克力烘焙圖鑑，共有9款巧克力烘焙點心新登場，嚴選法國米歇爾柯茲、法芙娜頂級巧克力，推出巧克力泡芙、千層蛋糕、熔岩蛋糕、乳酪方塊堡與可可燒烤牛肉堡，呈現巧克力濃郁苦甜的百搭風味；同時更有貝可拉、嘉麗寶純正比利時巧克力菠蘿、可可麻吉麵包、古典巧克力蛋糕與巧克力捲蛋糕，以傳統可可的細緻風味，帶出麵包與蛋糕的多層次口感，讓消費者來場舌尖上的歐洲之旅。

根據全家便利商店銷售觀察發現，消費者在冬季對於溫暖型商品需求增加，尤其大小朋友皆喜愛的巧克力風味食品銷量明顯成長。全家便利商店巧克力季此次選用歐洲頂級巧克力入料，開發多款烘焙產品，其中首推暢銷甜點「米歇爾柯茲巧克力泡芙」，嚴選法國米歇爾柯茲巧克力製成的濃郁可可卡士達，強烈的可可豆香味及濃郁苦甜味，濃厚又不膩口，售價42元；同時也推出「米歇爾柯茲巧克力千層蛋糕」，巧克力內餡與可可風味千層蛋皮，保留法式千層蛋糕的綿密與濃郁巧克力豐富享受，售價59元。消費者可搭配Let’s Café甜點午茶新食尚優惠，購買中杯以上咖啡搭指定甜點，可享有甜點半價折扣。

此外，全家便利商店也使用法國米歇爾柯茲巧克力推出2款可微波烘焙美食，包含巧克力鹹食新吃法—「可可燒烤牛肉堡」，金黃芝麻堡搭配烤後鮮嫩牛肉漢堡排，加入苦甜濃郁可可燒烤醬，巧克力豆微波後與起司互相融合，大口咬下溫暖又滿足，售價55元；「米歇爾柯茲巧克力熔岩蛋糕」則嚴選生黑可可粉，將蛋糕體調製成蓬鬆的戚風蛋糕，內餡注入米歇爾柯茲63%巧克力，微波加熱後內餡熔岩與苦甜滋味讓人愛不釋手，售價45元。

貝可拉巧克力為比利時傳統巧克力，帶有濃郁苦甜風味，適合與烘焙點心結合。此次全家便利商店選用貝可拉巧克力推出「巧克力菠蘿」，以紐西蘭進口奶油與比利時可可粉調和，使菠蘿皮帶出馥郁香氣，內餡則有香濃可可醬的濃醇細微苦香，為大人系風味菠蘿，售價35元；「古典巧克力蛋糕」亦使用貝可拉巧克力，蛋糕體濕潤且口感綿密，售價45元；「貝可拉可可麻吉麵包」嚴選比利時貝可拉可可粉，搭配Q彈麻糬與香醇核桃可可餡，口感層次豐富，售價39元。