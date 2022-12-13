台南東帝士2.0要來了！百貨、影城進駐 還有歐美感市場

台南人期盼多年的東帝士2.0即將復活！位在北區東帝士舊址「南山廣場」目前地上12層、地下2層已興建完畢，現在正在申請使用執照，除了會引進百貨、餐飲、影城等，1樓將有「歐美版質感市場」，預計最快明年中開幕營運。

台南市政府指出，東帝士百貨是許多老台南人不可或缺的回憶，南山人壽看好台南的投資商機與消費力，斥資15億元取得東帝士舊址用地，「南山廣場」為重大投資開發案，占地約5103坪，目前已完成地上12層、地下2層的主體建築物，正進行內部裝潢，申請使用執照中，停車場及市場、商場入口等引導牌已陸續就位。

東帝士於1986年開幕，最初名為「台南小府城休閒購物中心」，為綜合性購物娛樂大樓，除了商品走平價路線，手扒雞、溫蒂漢堡、電影院、溜冰場、頂樓遊樂場的海盜船等都是在地人經典回憶。

東帝士當時成了台南人逛街購物必去的地方，同時也帶動周遭商圈興起，不過，隨著其他百貨相繼開業，東帝士營收下滑，2001年結束營業，2009年拆除建物，讓許多台南人深感不捨。

如今複合式商辦大樓「南山廣場」即將開幕，預計引進複合商場、百貨零售、餐飲、影城等，並結合台南文化、美食、觀光，市府表示，因該地為市場用地，因此1樓規畫設置市場，並以歐美市場為藍圖，採明亮、質感櫃位走向，非傳統菜市場形式，相信高品質環境能帶來耳目一新的購物體驗，進一步提升周邊便利性、休閒生活機能，創造就業機會。