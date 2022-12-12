全球首間！OSIM電競按摩概念館落腳三創 電競天王椅特仕版應援世足
瞄準肯投資裝備、追求頂級享受的電競玩家族群，OSIM率先在2020年就將獨家按摩科技融入電競座椅設計，陸續打造「OSIM電競天王椅」系列，以及針對局部按摩的電競特仕版產品，近期OSIM更於三創生活園區打造全球首創電競按摩概念館「GAME THRONE」，提供電競天王椅系列與針對3C族、久坐族的全系列減壓商品，吸引三創生活園區獨特的年輕消費客群來店享受更好玩有趣的沉浸式舒壓體驗。
OSIM電競按摩概念館「GAME THRONE」店名概念出自「uThrone電競天王椅」，有別於傳統按摩椅於百貨專櫃的設計，採用炫目視覺與燈光，帶有俐落感的線條設計，以更容易親近的體驗動線，讓消費者能更輕鬆接觸與體驗產品。而目前因應世足賽主打的電競天王椅系列現場也有全套展示，精選巴西、阿根廷、英格蘭、法國及德國5個話題國家，記憶海綿頭枕上以精緻刺繡呈現國家名，搭配同設計柔軟親膚材質腰枕，貼合脊椎曲線，從功能到外型給球迷最佳後援。
店內則劃分為5大區域，包括位於店舖中央「王者之座」超酷炫的蠍型電競座艙，座艙內搭配OSIM減壓養身椅，讓玩家能舒適地包覆在環繞座艙內擁有完美沉浸式的娛樂體驗享受；另外還有因應世足賽主打的電競天王椅「風暴專區」，包括電競天王椅V與電競天王椅S，現場親睹「瘋足球限量款」與「漫威聯名款」的細緻設計。另外還有可體驗多款人氣小型按摩器的「備戰寶庫」、可實際坐在電競天王椅上體驗對戰快感的遊戲區「決戰競地」，以及「減壓養身椅」、「沙發小天后」等，滿足不同居家風格與功能需求。
而最新款「電競天王椅V」功能更升級，更接近人體工學電腦椅的設計，4D扶手可依照舒適角度調整、座椅還可後仰145度，方便隨時仰躺休息，搭配頭枕腰枕，貼合身形支撐，讓您久坐不疲憊；同時附有側鉤與集線夾，方便配件收納與整齊電源線。最重要的是，在符合人體工學設計的高背椅中加入獨家專利「V手按摩」科技，模擬專業按摩師的抓捏技巧，結合360度按摩球服貼肩頸曲線滾動，讓按摩力道直達深層，沿著腰部滑動推揉，紓緩因久坐造成的背部酸痛；內建3種針對久坐族群的自動按摩程式，也可自行客製按摩，輕鬆調整肩膀與背部滾輪位置及按摩手法，從頸部按到臀部、大腿，不管是電競玩家，還是經常久坐辦公的民眾，都超級適合使用。
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