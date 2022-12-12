跟粉紅兔兔、P助啾咪！美福牛排館消費滿萬加碼神秘禮

卡娜赫拉粉絲看過來！美福關係企業為歡慶2022聖誕節來臨，特別以「卡娜赫拉的小動物Make a wish美好幸福的一年」，做為台北內湖美福集團總部的裝置主題，除了入口處有超萌的卡娜赫拉粉紅兔兔充氣玩偶，在門口卡哇伊燦笑跟大家打招呼，每個角落都藏有卡娜赫拉的公仔造景，要讓粉絲無論是到美福食集採買，或到2樓獲米其林餐盤推薦的Fresh&Aged美福乾式熟成牛排館用餐，都能感受節慶歡欣氛圍。

此外，12月17日下午2點半將於內湖美福集團1樓大廳，舉辦「美好幸福．萌萌見面會」，P助與粉紅兔兔人偶將到場陪粉絲瘋聖誕、迎兔年；全館（美福食集、Fresh&Aged美福乾式熟成牛排館及愛．熟成21牛肉麵」）當天單筆消費滿999元的前40名領有號碼牌的粉絲，除可與粉紅兔兔、P助單獨啾咪合影，還可獲贈無敵可愛的聖誕禮物「Mayfullｘ卡娜赫拉小動物」聯名杯墊乙份。號碼牌預計於下午1點，由1樓美福食集服務櫃台統一發放，發完為止。