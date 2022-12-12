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跟粉紅兔兔、P助啾咪！美福牛排館消費滿萬加碼神秘禮

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
台北內湖美福集團總部入口處的「卡娜赫拉小動物」超萌。圖／美福關係企業提供。
台北內湖美福集團總部入口處的「卡娜赫拉小動物」超萌。圖／美福關係企業提供。

卡娜赫拉粉絲看過來！美福關係企業為歡慶2022聖誕節來臨，特別以「卡娜赫拉的小動物Make a wish美好幸福的一年」，做為台北內湖美福集團總部的裝置主題，除了入口處有超萌的卡娜赫拉粉紅兔兔充氣玩偶，在門口卡哇伊燦笑跟大家打招呼，每個角落都藏有卡娜赫拉的公仔造景，要讓粉絲無論是到美福食集採買，或到2樓獲米其林餐盤推薦的Fresh&Aged美福乾式熟成牛排館用餐，都能感受節慶歡欣氛圍。

此外，12月17日下午2點半將於內湖美福集團1樓大廳，舉辦「美好幸福．萌萌見面會」，P助與粉紅兔兔人偶將到場陪粉絲瘋聖誕、迎兔年；全館（美福食集、Fresh&Aged美福乾式熟成牛排館及愛．熟成21牛肉麵」）當天單筆消費滿999元的前40名領有號碼牌的粉絲，除可與粉紅兔兔、P助單獨啾咪合影，還可獲贈無敵可愛的聖誕禮物「Mayfullｘ卡娜赫拉小動物」聯名杯墊乙份。號碼牌預計於下午1點，由1樓美福食集服務櫃台統一發放，發完為止。

美福關係企業每年聖誕節依慣例會於內湖企業總部特別應景佈置，今年以超萌的「卡娜赫拉」聖誕布景為主題，不只戶外有超吸睛、巨型粉紅兔兔充氣玩偶在門口燦笑迎接大家，館內每個角落都有小小驚喜，包括用餐區的落地窗、超市熟成室或服務櫃台，也能發現的P助、粉紅兔兔在各種玩耍，或變裝聖誕派對料理主廚的超萌身影。2樓Fresh&Aged美福乾式熟成牛排館聖誕跨年期間，P助與粉紅兔兔，也會出現在以當令生鮮食材義式沙拉吧及各式手工特製甜點吧，客製的超萌咖啡飲品，將不定期甜滋滋與您驚喜相遇，另有精心佈置的「卡娜赫拉小動物」專屬包廂（採預約制），要讓賓客一邊品嚐精緻美味料理之餘，藉由隱密包廂服務及節慶佈置，沈浸在溫馨、療癒的氣氛中。迎接歡樂又繽紛的聖誕佳節，Fresh&Aged美福乾式熟成牛排館自12月19日起單筆消費滿萬元，可獲贈限量聯名神秘小禮物乙份，送完為止。

Fresh&Aged美福乾式熟成牛排館精心佈置「卡娜赫拉小動物」專屬包廂（採預約制）。圖／美福關係企業提供。
Fresh&Aged美福乾式熟成牛排館精心佈置「卡娜赫拉小動物」專屬包廂（採預約制）。圖／美福關係企業提供。
Fresh&Aged美福乾式熟成牛排館聖誕跨年期間，義式沙拉吧也有「卡娜赫拉小動物」進駐。圖／美福關係企業提供。
Fresh&Aged美福乾式熟成牛排館聖誕跨年期間，義式沙拉吧也有「卡娜赫拉小動物」進駐。圖／美福關係企業提供。
美福食集也有粉紅兔兔的身影。圖／美福關係企業提供。
美福食集也有粉紅兔兔的身影。圖／美福關係企業提供。

兔兔 粉絲 內湖

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