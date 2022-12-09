新北耶誕城明開唱 周邊飯店房價順勢狂漲
2022新北歡樂耶誕城巨星耶誕演唱會，將於明、後兩日連續開唱，不少民眾已經在舞台前擺上帳篷先行卡位，也有不少民眾入住新板特區周邊飯店，新板希爾頓、傑仕堡飯店本周末住房率幾乎全滿，本周末房價也漲約一倍。
今年巨星耶誕演唱會卡司陣容，明日由韋禮安及動力火車獻唱，11日由蔡健雅、瘦子E.SO壓軸演出。眾多歌手也將在「巨星耶誕演唱會」首唱新歌，成為演唱會亮點。演出歌手近日陸續進行彩排，已吸引大批粉絲搶在彩排時進場擺帳篷卡位，準備迎接明日搖滾區狂歡。
不少民眾也選擇入住周邊飯店，周邊住房率顯著提升，也讓飯店售價水漲船高，觀察新板希爾頓其他周末售價約5千元，12月的周末售價最高達約1萬6千元。板橋傑仕堡有氧酒店，平日周末約3300元，12月的周末價格則高達近8千元。周邊飯店因耶誕城活動房價大漲，高額房價也讓不少民眾大喊吃不消。
新板希爾頓行銷公關副理陳毅維表示，過往周末假日住房率約為7成，而因為歡樂耶誕城原因，本周末住房率則是全滿，房價部分除了是因周末價格本來就會比較更，也因為耶誕節的活動房價也有提升。
板橋傑仕堡商旅董事長呂炳賢則說，飯店價格跟國外行程一樣都是早買享優惠，越接近住房日期價格會越貴。11月的平均住房率已達8成，12月耶誕城開始有演唱會等活動，住房率有達到9成5，已經接近原價販售。飯店則推出一泊二食方案促銷，讓天氣冷時住客逛完耶誕城，能回到飯店吃溫暖火鍋或喝啤酒，還可以到飯店享受三溫暖，在飯店過個溫暖的聖誕節。
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