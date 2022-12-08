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僅次於新加坡及杜拜！MyTWG上線、耶誕茗茶與套餐登場

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
TWG Tea 2022年聖誕茗茶套餐推薦主餐之一「羅西尼菲力牛排」。圖／TWG Tea提供
TWG Tea 2022年聖誕茗茶套餐推薦主餐之一「羅西尼菲力牛排」。圖／TWG Tea提供

充滿幸福感的12月鐘聲響起，世界奢華茶葉品牌TWG Tea端上2022耶誕系列新品，包括全新茶款「永恆聖誕茗茶」，以及年度限定的「2022聖誕茗茶套餐」，還有多款茗香甜點，即日起於TWG Tea全台精品門市、momo品牌旗艦館、LINE禮物品牌旗艦館限定上市。

此外，「MyTWG」尊榮禮遇會員系統已於台灣正式上線，滿額即可獲邀成為會員，可享獨家專屬禮遇及特邀活動。「MyTWG」目前已於TWG Tea台灣、新加坡及杜拜上線，未來亦計劃拓展至更多地區，消費者可累積消費並享有最高等級的尊榮體驗。

TWG Tea於2022年度推出的限定耶誕新品─永恆聖誕茗茶（Forever Noel Tea），以綠茶作基底，融入洛神花、蘋果、葡萄乾、肉桂、丁香花蕾及橙皮的柔和香氣，茶湯晶瑩剔透、香氣四溢，為心與家帶來溫暖。即日起限量販售，售價1,320元。

每年耶誕，TWG Tea也會以茗茶入饌，推出年度限定的「聖誕茗茶套餐」，套餐內容包括每日湯品、茶香麵包、節慶特別主餐、主廚創作甜點與一壺佐餐茗茶。今年套餐主餐選項有兩款，羅西尼菲力牛排佐香煎鴨肝，淋上主廚特製皇家阿里山茶香松露醬汁，將這道法國名菜發揮極致，再搭配法國金山起士薯餅及冬季時蔬，香氣十足。

另一款午夜時光之茶炙烤挪威鮭魚，鮮嫩的挪威鮭魚融合了午夜時光之茶，以低溫油封再炙烤出香氣，搭配羽衣甘藍、絲絨西芹根與紫蘇油，另附上一碗蛤蜊風味香料飯並滿覆鮭魚卵，海味餘韻與清雅香馥交織。

耶誕限定甜點除了經典法式香草帕菲，還有兩款耶誕木材蛋糕，分別是乘風高翔佐藍莓乳酪─迷你聖誕木柴蛋糕、紳士伯爵佐巧克力黑森林─迷你聖誕木柴蛋糕。

TWG Tea聖誕茗茶套餐自2022年12月12日至2023年1月15日，限定期間於TWG Tea台北101五樓沙龍供應販售，每套售價1,750元（需加10%服務費）。

配合耶誕送禮，也有「聖誕限定茶香馬卡龍」，以銀月綠茶佐白巧克力與杏桃甘納許手工製作，並綴以金澤般的可可脆片，一口咬下，茶香悠遠。即日起至2023年1月15日限期販售，每顆建議售價75元，也提供6入、12入或24入的選擇。

TWG Tea 2022年聖誕茗茶套餐推薦甜點「乘風高翔佐藍莓乳酪口味─迷你聖誕木柴蛋糕」、「紳士伯爵佐巧克力黑森林口味─迷你聖誕木柴蛋糕」。圖／TWG Tea提供
TWG Tea 2022年聖誕茗茶套餐推薦甜點「乘風高翔佐藍莓乳酪口味─迷你聖誕木柴蛋糕」、「紳士伯爵佐巧克力黑森林口味─迷你聖誕木柴蛋糕」。圖／TWG Tea提供
即日起凡至全台精品門市消費滿指定金額，即可獲邀成為「MyTWG」會員，並享有獨家專屬禮遇及特邀專屬活動。圖／TWG Tea提供
即日起凡至全台精品門市消費滿指定金額，即可獲邀成為「MyTWG」會員，並享有獨家專屬禮遇及特邀專屬活動。圖／TWG Tea提供
TWG Tea為佳節推出「聖誕限定茶香馬卡龍」，2022年限定口味內餡以銀月綠茶佐白巧克力與杏桃甘納許手工製作，並綴以如金澤般的可可脆片。圖／TWG Tea提供
TWG Tea為佳節推出「聖誕限定茶香馬卡龍」，2022年限定口味內餡以銀月綠茶佐白巧克力與杏桃甘納許手工製作，並綴以如金澤般的可可脆片。圖／TWG Tea提供
TWG Tea耶誕節慶推出多款系列茗茶精品，即日起於TWG Tea全台精品門市、momo品牌旗艦館、LINE禮物品牌旗艦館限定上市。圖／TWG Tea提供
TWG Tea耶誕節慶推出多款系列茗茶精品，即日起於TWG Tea全台精品門市、momo品牌旗艦館、LINE禮物品牌旗艦館限定上市。圖／TWG Tea提供

套餐 甜點 鮭魚

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