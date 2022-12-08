限量1萬箱！萊爾富推「黃阿瑪的後宮生活招財福箱」

看準肖像萌勢力，萊爾富再出新招，與可愛熱門肖像「黃阿瑪的後宮生活」聯名，首次重磅推出兩款「黃阿瑪的後宮生活招財福箱」與「黃阿瑪的後宮生活行李箱福袋」，鎖定喜愛可愛肖像的「萊粉」與熱愛「黃阿瑪的後宮生活」的「瑪民」，在新的一年購買開運福袋博好運時，也能療癒收集一波。

萊爾富12月14日起於全台門市現售推出「黃阿瑪的後宮生活招財福箱」，售價599元，全台限量1萬箱，內含抽獎券和優惠DM各一張，抽獎券享有三重中獎機會：第一重「立即刮大獎」特獎祭出iPhone 14 128GB共100台、二獎為Celine AVA手袋1名、三獎為Sony 55型4K智慧顯示器2名、四、五、六獎分別祭出Dyson吸塵器、Dyson空氣清淨機、Nintendo Switch主機各1名，還有超過30組的免費商品或折扣商品，優惠DM更集結整買零取、整買零取電子票券、萊爾富線上購物、蝦皮商城「Hi-Life萊爾富網路旗艦店」、異業合作等多項好康優惠，最低下殺買1送1；第二重「序號抽汽車」頭獎祭出價值81.9萬元的跨界休旅暢銷車款Honda HR-V（白）一台；第三重「會員遊戲獎」祭出總點數高達8千萬Hi點，以100%張張有獎的線上刮獎項，最高有機會獲得Hi-Life會員點數888,888點（等值現金4,444元）。

「黃阿瑪的後宮生活招財福箱」不僅與萊爾富開運福袋同享超值大獎的驚喜，更主打購買「黃阿瑪的後宮生活招財福箱」一箱即享「序號抽汽車」3次抽獎機會，須於2023年3月15日前透過手機掃描進入2023年萊爾富福袋活動官網完成網頁序號登錄1次，即擁有3次抽獎機會。

此外，還有最受「瑪民」關注的重點商品，福袋內含萊爾富與「黃阿瑪的後宮生活」共同合作開發包含黃阿瑪、嚕嚕、柚子、浣腸、三腳、招弟、搜可史、小花共8個角色的授權小物隨機入袋，以及熱賣的零食、糖果、餅乾、飲品與日用品等5個隨機商品。

隨著疫情逐漸趨緩，全球各國陸續解封、開放國門，力拚觀光復甦，萊爾富特別將出國必備實用的行李箱納入今年的福袋規劃中，與「黃阿瑪的後宮生活」聯名推出限量預購「黃阿瑪的後宮生活行李箱福袋」售價1,680元，全台限量3,000組，12月28日至2023年2月28日於全台萊爾富門市開放預購，數量有限，售完為止；完成預購的消費者預計於2023年1月16日後可回原購買門市取貨。