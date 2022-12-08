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全球唯一熊大麗寶小鎮12月30日開園 12月9日起預售票
全球唯一「熊大的麗寶小鎮」LINE FRIENDS TOWN，將在12月30日開園，第一波售票，麗寶樂園渡假區將與全球化一站式線上旅遊預約平台Trip.com獨家合作，明天起在Trip.com官方線上網站可預購「熊大的麗寶小鎮」LINE FRIENDS TOWN主題互動樂園與探索世界雙園套票。
Trip.com台灣區旅遊事業部總監詹馨恩表示，隨著疫情解封，消費者對旅遊項目的支出意願大大增加，Trip.com與麗寶樂園渡假區推出的「熊大的麗寶小鎮」 LINE FRIENDS TOWN合作，搶先推薦獨特又有趣的旅遊產品。
麗寶樂園渡假區表示，「熊大的麗寶小鎮」LINE FRIENDS TOWN主題互動樂園，含七大互動體驗區，高聳的打卡地標「小鎮鐘樓」、驚喜不斷的「尋找愛德華」、熊大鎮長幫你實現願望的「祈願花火」，透過手機就能發送祈福願望，投影在夜幕中，隨著炫麗繽紛的煙火一同綻放，讓願望實現、「莎莉躲貓貓」有大小朋友最愛的巨型溜滑梯、一定會尖叫的繽紛球池。
麗寶樂園渡假區今年暑假與超人氣明星LINE FRIENDS合作，打造8款不同主題氛圍、LINE FRIENDS主題房由熊大、兔兔，天空之夢摩天輪上，搭配不同的LINE FRIENDS明星角色。
12月9日到12月29日 Trip.com獨家套票，單人套票有探索世界和熊大的麗寶小鎮，票價750元；親子套票包括1大1小探索世界和熊大的麗寶小鎮，票價1299元。
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