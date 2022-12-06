台鐵藍皮解憂號10月起調漲 雙東居民另有優惠

台鐵藍皮解憂號從去年10月上路以來，熱潮不減，尤其是可以一次看到南迴秘境以及海上列車的美景，是現下網美打卡IG的熱門選項之一，至今累積超過5.6萬人次搭乘。不過近期有民眾發現，「藍皮解憂號」似乎悄悄漲價了，其中全票499元，調漲為599元，平日限量優惠299元沒了，改推限定屏東及台東民眾專屬優惠399元。

有「解憂列車」之稱的台鐵「藍皮普快列車」，前年底隨著南迴鐵路電氣化而停駛，去年10月23日重啟，且列車轉型「藍皮解憂號觀光列車」。為了精準還原列車風貌，全車沒有冷氣，是吹「阿公級電風扇」，搭配可開式的復古車窗、綠色雙排椅，另外還有「可看不可上」的「骨董級循環式廁所」，完整重現列車當年風貌。

藍皮解憂列車最後由雄獅旅遊取得經營權，每天往返行使枋寮與台東來回一趟次，單程票最低299元起，行駛路線串連起有最美車站稱號的多良站、台灣最南邊的枋山站等。

不過近期有民眾發現，299元的最低票價「消失了」，反倒是新增雙東縣民專屬優惠399元票價，另外單趟全票499元，則是調漲為599元。

對此，雄獅旅遊表示，為提升旅遊服務品質以及完善旅遊服務體驗，並因應物價通膨壓力，藍皮解憂號票價自10月開始調整，周邊服務也進行全方位優化升級，包括列車餐食、禮贈品、設置報到場域藍皮意象館等。

雄獅旅遊表示，以餐食來說，有別於過去枋寮至台東單程套票只有藍皮便當，現在加入屏東及台東在地時令水果；台東至枋寮回程原先無提供餐點，現在也增加小米甜甜圈、洛神花飲品的在地特色午茶甜點套餐。

雄獅旅遊表示，除了餐點部分升級，周邊禮贈品也更為精緻，特別設計專屬紀念車票，滿足鐵道迷的收藏喜好外，也贈送藍皮專屬口罩，並用小禮盒包裝呈現。而歷時半年、耗資逾2千萬「藍皮意象館」也已於今年7月開幕，提供迎賓飲品、現場解說等優化旅遊服務體驗，目前平均周間搭乘率約8成，周末更有近9成的搭載量，顯示仍舊受到民眾支持。

此外，為回饋雙東鄉里居民，雄獅旅遊表示，針對設籍屏東和台東縣的居民推出專屬方案-雙東票價399元，除原有的紀念車票、導覽耳機及保險外，增加餐點及專屬紀念品，提供給周一至周四限量30名旅客使用。