台中三井LaLaport帶進300家品牌「南館」1/17搶先見客

台中東區新地標，由三井不動產集團所投資的大型區域型購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport」台灣首案，分為「北館」與「南館」二棟建築，當中「南館」搶在農曆春節前試營運，預計在2023年1月17日先行展開，北館＋南館共約300家專櫃，預定2023年春季全館正式開幕。

三井LaLaport台中距離台鐵台中車站步行僅需約6分鐘。「北館」以融入緊鄰的湧泉公園綠意作為視覺設計的元素，而「南館」設計則與台中市民生活日常息息相關的建國市場紅磚外牆相互輝映。未來全館開幕之後，民眾可以透過二棟商場建築間的天橋串聯輕鬆悠遊於「北館」與「南館」之間，享受購物與移動的樂趣。

率先展開試營運「南館」進駐品牌搶先曝光，同樣呈現三井擅長的日系品牌局面。包括日本人氣連鎖大型超市「LOPIA」海外首店，吧檯廚房提供超市所販售的商品，料理各式精緻肉類料理與新鮮的海鮮丼。包括「肉処 肉源」、「日本橋 魚萬」，以及只採預約制的鮮肉割烹「黒泉」這次也將完整在台灣重現。

在日本擁有約200家店舖的遊戲中心「GiGO」也是首次登陸台灣；另有「UNIQLO」、「GU」雙品牌聯合開幕。大型生活店則有「MUJI無印良品」在LaLaport台中推出超過500坪賣場面積，將是台中地區最大店舖；「HANDS台隆手創館」全台首家同步日本全新LOGO門市，同時為全國最大旗艦店，擁有超過400坪空間、2萬種商品以及13大主題專區（預計20233月開幕），以及另有「NITORI宜得利家居」。

集合了服飾、雜貨、傢俱的風格編集品牌「niko and...」在三井LaLaport台中推出全台最大店，同時也首次導入過去台灣沒有的大型家具系列。另外家有幼兒爸媽最愛的「akachan honpo​阿卡將本舖」台灣3號店首度進駐台中。

美食餐飲部分，「北館」與「南館」皆規劃有美食街，未來「北館」更有包含台灣初展店、日系美食、多國料理等的主題餐廳即將進駐。「南館」餐飲美食街分別位於一樓與地下一樓，包括滿堂紅旗下全新麵食品牌「堂NOODLE」、泰式料理「Siam siam Express」、印度料理「盛食咖哩」等。以及台中獨家的「KALDI COFFEE FARM」「Dr.Origins達橙生活館」等。甜品類則有首次進駐商場的「旅禾泡芙之家」、文青車輪餅及愉悅系茶飲的「青畑九號 x 蔦日子」、「Haagen-Dazs」、「Mister Donut」等甜品點心店。