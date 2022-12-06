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家樂福2023年菜饌食大賞出爐 評審團齊推佳佳雙寶燻雞

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「家樂福2023年菜饌食大賞」百道年菜評比獲獎出爐。圖／家樂福提供
「家樂福2023年菜饌食大賞」百道年菜評比獲獎出爐。圖／家樂福提供

今年過年來得特別早，而且春節連假長達10天，還沒訂年菜的可得手腳加快！家樂福今年推出名店年菜與套餐組超過80款以上，其中還包含了榮獲2021、2022米其林一星肯定的「富錦樹星級年菜套組，以及「家樂福獨家上架麒王府五福年菜組」等，走一趟家樂福就能一次買齊各家名店年菜。即日起至2023年1月16日，購買任一年菜套餐贈送SPY × FAMILY聯名紅包袋組，還可1元加價購獲得SPY × FAMILY聯名包十八匠作花生豬腳（盒）。

家樂福延續去年年菜評比的氣勢，11月初即預先舉辦預備上架的年菜評比，邀請名廚、專家、美食KOL共同評比，超過100道名品年菜以素食套餐、肉類、主食、佛跳牆、羹湯鍋物、套餐，分別選出金饌賞、銀饌賞、銅饌賞與表現最亮眼的評審團獎，供民眾在選購年菜時參考，解決選擇困難患者的困擾。評審團也表示，隨著冷涷年菜技術越來越精進，有更多名店願意投入冷凍年菜市場，也讓便利與美味可以兼得。

其中，今年獲得評審團一致好評的「佳佳雙寶燻雞」獲得肉類金饌賞，採用仿士雞蔗糖煙燻過加上獨家配料浸泡待其入味，其冷凍技術保持肉質汁嫩鮮美，解凍後即可食用，加熱後的雞肉沾上雞油嫩而不柴香而不膩，媲美現作口感。銀饌賞則由同樣熱賣的「佳佳上品無錫排骨」獲得，今年新上架的「富錦樹紅棗煨肉」則獲得銅饌賞。

另外，湯鍋羹類金饌賞由「彭園譚府玉皇雞湯」拿下，銀饌賞則有「麒王府椰子燉土雞湯」、「十八匠作老菜脯燉小土雞」2家並列獲獎，銅饌賞則由「老協珍小卷炊粉」獲得。而年菜不可少的經典菜色佛跳牆由「海味街烏參佛跳牆」、「佳佳老饕鮑魚佛跳牆」2家奪下獲得金饌賞、銀饌賞由「鬍鬚張極品佛跳牆禮盒」獲得，銅饌賞「佳佳宮廷鮑魚佛跳牆」獲得。

懶得想太多的民眾，直接買套組回家更方便，家樂福今年上架高達20組年菜套組，金饌賞由「佳佳冠軍年菜套餐」獲得、銀饌賞由「佳佳闔家歡如意套餐」、「佳佳富貴經典套餐」2款套組共同獲得，銅饌賞則為「鄧師傅功夫年菜套組」。

另外，素食者需求家樂福也沒忘記，今年家樂福素食套餐的品項相較於去年再提升1倍，幾乎從湯鍋羹、佛跳牆到年菜套組都有蔬食款，而榮獲家樂福金饌賞的有名店「十方苑素食年菜組」，銀饌賞為「祥和蔬食銀兔滿堂年菜組」，銅饌賞的則由「歐米市集迎春蔬福禮盒」獲得。

除了年菜預訂，家樂福也推出多款豪華生鮮食材，輕鬆為年菜加分。記者黃筱晴／攝影
除了年菜預訂，家樂福也推出多款豪華生鮮食材，輕鬆為年菜加分。記者黃筱晴／攝影
超過100道名品年菜以素食套餐、肉類、主食、佛跳牆、羹湯鍋物、套餐，分別選出金饌賞、銀饌賞、銅饌賞與表現最亮眼的評審團獎。記者黃筱晴／攝影
超過100道名品年菜以素食套餐、肉類、主食、佛跳牆、羹湯鍋物、套餐，分別選出金饌賞、銀饌賞、銅饌賞與表現最亮眼的評審團獎。記者黃筱晴／攝影
除了年菜預訂，家樂福也推出多款豪華生鮮食材，輕鬆為年菜加分。圖／家樂福提供
除了年菜預訂，家樂福也推出多款豪華生鮮食材，輕鬆為年菜加分。圖／家樂福提供
「家樂福2023年菜饌食大賞」百道年菜評比獲獎出爐。記者黃筱晴／攝影
「家樂福2023年菜饌食大賞」百道年菜評比獲獎出爐。記者黃筱晴／攝影

年菜 套餐 家樂福

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