限時免費兌換！LG智慧電視用戶送Apple TV+ 3個月訂閱

不管是為了年末派對季節炒熱氣氛，還是預先為明年長長的年假做好當沙發馬鈴薯的準備，各種影音串流服務當然都要準備齊全。即日起到2023年1月31日止，LG宣布提供智慧電視用戶免費觀賞Apple TV+ 3個月的獨家優惠，適用於2018年到2022年間使用webOS 4.0至webOS 2022系統的4K與8K LG智慧電視機型，且同時是Apple TV+的新訂用戶。用戶須透過可相容的LG智慧電視存取Apple TV+應用程式，並依照兌換指示進行，即可兌換此優惠。

雖然手機追劇很方便，但使用大電視欣賞高畫質的串流服務還是最過癮，LG智慧電視用戶可透過Apple TV+享受優質的Apple原創影集與喜劇系列、劇情長片、紀錄片及兒童與家庭娛樂節目，並透過Dolby Vision IQ與Dolby Atmos技術，體驗搭載Dolby技術的Apple TV+影集，包括今年的奧斯卡最佳影片得主《樂動心旋律》、破紀錄的艾美獎得主《泰德‧拉索：錯棚教練趣事多》、假期音樂喜劇《耶誕魔力響叮噹》和熱門影集，例如《不良姐妹》、《外放特務組》等；此外還有現場轉播的體育節目如「Friday Night Baseball」，以及將在2023年2月轉播的美國職業足球大聯盟比賽。