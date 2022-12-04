大江聖誕薑餅城燈光秀點燈 16日義賣捐育幼院建家園

桃園市大江購物中心今天下午舉辦聖誕薑餅城Love City系列活動，由「愛、綻放」燈光秀拉開序幕，展示歐洲風情的66棟手工薑餅屋，預告本月16日舉辦「一星衣益」暨名人二手拍義賣活動，該購物中心表示，這項連續3天的義賣活動所得，將全數捐助樂活育幼院重建家園。

隨著一年一度聖誕節，各大百貨、購物中心推出聖誕節促銷，大江購物中心亦規畫一站式聖誕歡樂購，並以歐洲城鎮為概念，推出聖誕薑餅城Love City系列活動，打造1公尺高的夢幻城堡及65棟全新手工製作的薑餅小屋，有蒸汽小火車穿梭，還有仿真的鳴笛噴煙，讓消費者感受歐洲風情，薑餅城展期出至明年1月2日。

這項愛、綻放燈光秀活動，由大江購物中心營運部副理陳君豪、樂活育幼院創辦人吳美蘭共同啟動，由阿卡貝拉的Resonance留聲樂團以優美歌聲詮釋聖誕組曲展開，也為Love City燈光秀視覺饗宴，為本月16起舉辦邁向6個年頭舉辦的一星衣益暨名人二手拍義賣活動開鑼。

陳君豪表示，為延續讓愛傳遞，該店16至18日三天，舉辦一星衣益暨名人二手拍義賣活動，館內近300家品牌店櫃加入公益行列，展售家電、美妝、服飾配件、童裝玩具及主題餐廳餐券福袋，各品牌千件商品一折起愛心價義賣做公益，義賣所得將捐助樂活育幼院。