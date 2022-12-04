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大江聖誕薑餅城燈光秀點燈 16日義賣捐育幼院建家園

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
大江購物中心打造夢幻城堡及全新手工製作薑餅小屋，推出聖誕薑餅城Love City活動。圖／大江購物提供
大江購物中心打造夢幻城堡及全新手工製作薑餅小屋，推出聖誕薑餅城Love City活動。圖／大江購物提供

桃園市大江購物中心今天下午舉辦聖誕薑餅城Love City系列活動，由「愛、綻放」燈光秀拉開序幕，展示歐洲風情的66棟手工薑餅屋，預告本月16日舉辦「一星衣益」暨名人二手拍義賣活動，該購物中心表示，這項連續3天的義賣活動所得，將全數捐助樂活育幼院重建家園。

隨著一年一度聖誕節，各大百貨、購物中心推出聖誕節促銷，大江購物中心亦規畫一站式聖誕歡樂購，並以歐洲城鎮為概念，推出聖誕薑餅城Love City系列活動，打造1公尺高的夢幻城堡及65棟全新手工製作的薑餅小屋，有蒸汽小火車穿梭，還有仿真的鳴笛噴煙，讓消費者感受歐洲風情，薑餅城展期出至明年1月2日。

這項愛、綻放燈光秀活動，由大江購物中心營運部副理陳君豪、樂活育幼院創辦人吳美蘭共同啟動，由阿卡貝拉的Resonance留聲樂團以優美歌聲詮釋聖誕組曲展開，也為Love City燈光秀視覺饗宴，為本月16起舉辦邁向6個年頭舉辦的一星衣益暨名人二手拍義賣活動開鑼。

陳君豪表示，為延續讓愛傳遞，該店16至18日三天，舉辦一星衣益暨名人二手拍義賣活動，館內近300家品牌店櫃加入公益行列，展售家電、美妝、服飾配件、童裝玩具及主題餐廳餐券福袋，各品牌千件商品一折起愛心價義賣做公益，義賣所得將捐助樂活育幼院。

位於平鎮區的樂活育幼院，安置2至18歲無依兒童及青少年教養，吳美蘭表示，該院積極為「安心家園重建計劃」籌措經費，盼透過眾人的力量，一起打造讓孩子溫馨有愛的夢想家園。

大江購物中心打造夢幻城堡及手工製作薑餅小屋，推出聖誕薑餅城Love City活動吸引民眾打卡。圖／大江購物提供
大江購物中心打造夢幻城堡及手工製作薑餅小屋，推出聖誕薑餅城Love City活動吸引民眾打卡。圖／大江購物提供
大江購物中心營運部副理陳君豪（右）和樂活育幼院創辦人 吳美蘭（左）啟動愛、綻放燈光秀點燈。圖／大江購物提供
大江購物中心營運部副理陳君豪（右）和樂活育幼院創辦人 吳美蘭（左）啟動愛、綻放燈光秀點燈。圖／大江購物提供

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