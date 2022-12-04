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500趴2022／VWI by CHADWANG、興波咖啡 星級美味飄香

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
「興波咖啡」於本次活動中帶來500趴限定的「烤杏仁流沙拿鐵」、「巧克力重擊」，兩款限定飲品是復刻經典風味，三日共售出約650杯，近八成為老客人重溫回憶。圖／500輯採訪團隊攝影
「興波咖啡」於本次活動中帶來500趴限定的「烤杏仁流沙拿鐵」、「巧克力重擊」，兩款限定飲品是復刻經典風味，三日共售出約650杯，近八成為老客人重溫回憶。圖／500輯採訪團隊攝影

2022年潮流質感派對「500趴」，今日邁入第三日。由聯合報系旗下鎖定質感青年世代的全平台媒體「500輯」所主辦的500趴，今年並有兩大明星級咖啡品牌：「興波咖啡」（Simple Kaffa）、「VWI by CHADWANG」一同出攤，帶來世界級頂尖的咖啡與出攤限定調飲。

VWI by CHADWANG本次帶來兩款甄選豆「SL28 + SL 34」、「帕萊伊內瑪」，三款日常豆「VWI二號配方」、「VWI三號配方」與「原生種（Heirloom）」，以及500趴限定版的咖啡調酒「Eternal綠意盎然」。現場共售出手沖咖啡約300杯、配方豆約120包，特調咖啡調酒原訂80杯份量、前兩日已火速售完，第三日追加20杯也於下午3點半售完。

超人氣的「興波咖啡」原本就帶來500趴限定的「烤杏仁流沙拿鐵」、「巧克力重擊」，兩款限定飲品是復刻興波咖啡舊址風味，三日共售出約650杯，近八成為老客人重溫回憶。值得一提的是，由於現場舉辦滿千元抽獎活動，將在今日（12月4日）傍晚6點直播、抽出8位幸運得主，將可獲手沖咖啡課程，也令三日業績上看22萬。

兩間明星級出攤至傍晚時持續湧入更多人潮，也藉由咖啡香與超旺人氣，為今年500趴活動賦予更多美味與浪漫氣息。

500趴2022／500%永續綠生活 Go Green Go Action

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜凌雲諾

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro

#500趴2022 #永續綠生活 #gogreengoaction #500趴 #500輯

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

使用雪莉酒、龍舌蘭、苦艾酒與瓜地馬拉水洗咖啡豆的「Eternal綠意盎然」咖啡調酒，三天大賣100杯，是500趴期間限定的大人系美味。圖／500輯攝影團隊攝影。提醒您：未滿18歲請勿喝酒、禁止酒駕
使用雪莉酒、龍舌蘭、苦艾酒與瓜地馬拉水洗咖啡豆的「Eternal綠意盎然」咖啡調酒，三天大賣100杯，是500趴期間限定的大人系美味。圖／500輯攝影團隊攝影。提醒您：未滿18歲請勿喝酒、禁止酒駕
VWI by CHADWANG本次共帶來兩款甄選豆「SL28 + SL 34」、「帕萊伊內瑪」，三款日常豆「VWI二號配方」、「VWI三號配方」與「原生種（Heirloom）」等五款配方豆與500趴限定版的咖啡調酒「Eternal綠意盎然」。圖／500輯攝影團隊攝影
VWI by CHADWANG本次共帶來兩款甄選豆「SL28 + SL 34」、「帕萊伊內瑪」，三款日常豆「VWI二號配方」、「VWI三號配方」與「原生種（Heirloom）」等五款配方豆與500趴限定版的咖啡調酒「Eternal綠意盎然」。圖／500輯攝影團隊攝影
「興波咖啡」由於現場舉辦滿千元抽手沖咖啡課程，讓三日業績上看22萬、也展現品牌超旺人氣。圖／500輯採訪團隊攝影
「興波咖啡」由於現場舉辦滿千元抽手沖咖啡課程，讓三日業績上看22萬、也展現品牌超旺人氣。圖／500輯採訪團隊攝影

咖啡 業績

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