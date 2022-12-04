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500趴2022／CNGreen點點綠「聖誕小森林」大小朋友都愛
花藝品牌「CNFlower西恩」本周六、日（12月3、4日）在「500趴2022」以CNGreen點點綠Pop-up Shop出攤，帶來多款迷你可愛又應景的「聖誕小森林系列」，為熱鬧的派對市集增添悠閒綠意，尤其售價400元的小盆栽因為體積小、不佔空間，是現場的人氣熱賣品項，就連小朋友都喜歡，統計至今天下午3點、出攤兩天業績約3.7萬元。
購買「聖誕小森林系列」後，店員會教導正確照顧方式，並且呼應「500趴2022」的永續綠生活主題，採用可重覆利用的牛皮紙袋搭配植栽，不加入過多包裝，取出植栽盆澆水後即可再放入牛皮紙袋，用簡單純淨的方式妝點居家空間；不少消費者也會順手加購編織袋、園藝工具等周邊。「CNFlower西恩」與JACK'S聯名打造的帳篷區，更是現場拍照打卡的熱點之一。
此外，「CNFlower西恩」超人氣的「12星座恆星花系列」也現身「500趴2022」，每個星座都有不同對應顏色的玫瑰，可放置1～2年，自己收藏或是交換禮物都適合。
500趴2022｜500%永續綠生活 Go Green Go Action
主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司
共同協辦｜凌雲諾
合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行
贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro
#500趴2022 #永續綠生活 #gogreengoaction #500趴 #500輯
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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