快訊

趙映光反駁被請出市黨部 吳怡農：討論後趙提出辭呈

江澤民追悼大會6日上午舉行 陸股將暫停交易3分鐘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7千有找！好市多開賣第2代AirPods Pro 線上購輸入折扣碼再折300

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
AirPods Pro（第2代）新品上市，好市多店舖價只要6,999元，比官網現省近500元。記者黃筱晴／攝影
AirPods Pro（第2代）新品上市，好市多店舖價只要6,999元，比官網現省近500元。記者黃筱晴／攝影

蘋果AirPods Pro（第2代）正式開賣，眼尖的好市多會員發現全台賣場也同步上架，官網定價7,490元的新品，竟然店舖價只要6,999元，超殺價格引發網友熱議，更有網友回報，好市多線上購物雖然定價包含運費稍微高一些要7,049元，但放入購物車後輸入Cyber Monday限定的折扣碼「22shop」還可再現折300元，等於6,749元就能入手最新款主動降噪無線耳機。

AirPods Pro（第2代）搭載新一代Apple晶片驅動，運用先進的音訊運算技術，呈現更加進化的「個人化空間音訊」，為每一位使用量身帶來最身歷其境的環繞音效。「主動式降噪」功能可減少多達2倍的擾人背景噪音；「適應性通透模式」在減低惡劣環境噪音的同時，讓你保持對周遭環境的意識，並享有延長的電池續航力。全新滑動觸控控制可更便利調節音量，全新MagSafe充電盒亦配備「精確尋找」功能、內建揚聲器和掛繩孔，讓尋找變得更加方便。

目前線上購物已無庫存，稍早據網友回報內湖店有重新上架現貨，現場工作人員表示，會持續補貨，但到貨時間不確定，想要購買的民眾只能碰運氣。

好市多線上購物雖然定價比店舖稍高要7,049元，但放入購物車後輸入Cyber Monday限定的折扣碼「22shop」還可再現折300元。圖／摘自官網
好市多線上購物雖然定價比店舖稍高要7,049元，但放入購物車後輸入Cyber Monday限定的折扣碼「22shop」還可再現折300元。圖／摘自官網
蘋果全系列商品在好市多的售價都比官網便宜不少。記者黃筱晴／攝影
蘋果全系列商品在好市多的售價都比官網便宜不少。記者黃筱晴／攝影

噪音

延伸閱讀

才看3秒！好市多畫單員攔住「你還有一張收據」 前員工揭秘了

尪買好市多蛋糕幫妻慶生 網見這一物笑翻：求生欲極低

像血袋？好市多葡萄酒裝袋子怎麼喝 過來人酸：都不看說明

好市多真便利？他買戒指再三確認可退貨 求婚失敗立刻申退

相關新聞

7千有找！好市多開賣第2代AirPods Pro 線上購輸入折扣碼再折300

蘋果AirPods Pro（第2代）正式開賣，眼尖的好市多會員發現全台賣場也同步上架，官網定價7,490元的新品，竟然店...

500趴2022／詹記、時寓、朧粵 秒殺級美味乘勝追擊

2022年潮流質感派對「500趴」，今日邁入第三日，今年並有包含老宅牛肉麵「時寓」、台式懷舊風麻辣火鍋「詹記」、中菜名店...

500趴2022／陳耀訓麵包埠「芋泥鹹黃可頌」25分鐘完售

「500趴2022」聚集許多人氣美食出攤，包含三大烘焙品牌—陳耀訓麵包埠、吉可頌丹麥專賣店、珠寶盒法式點心坊都能在現場吃...

500趴2022／RAW周日出攤「清燉牛肉麵」登場 粉絲凌晨5點排隊搶頭香

排隊人龍從水舞廣場一路排到松智路，中間還轉了兩個彎；多達17個人的團隊一字排開，以平均15秒出一碗麵的速度，用類似生產線...

500趴2022／Moonrock、當吧、酉鬼 限量微醺大好評

2022年潮流質感派對「500趴」，今日邁入第三日。由聯合報系旗下鎖定質感青年世代的全平台媒體「500輯」所主辦的500...

500趴2022／晶華冠軍牛肉麵、君悅九宮格點心盒買氣旺

全台最大質感派對市集「500趴2022」今天（12月4日）邁入最後一天，各家美食攤位人氣爆棚。連續3年出攤的台北晶華酒店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。