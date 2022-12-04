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7千有找！好市多開賣第2代AirPods Pro 線上購輸入折扣碼再折300
蘋果AirPods Pro（第2代）正式開賣，眼尖的好市多會員發現全台賣場也同步上架，官網定價7,490元的新品，竟然店舖價只要6,999元，超殺價格引發網友熱議，更有網友回報，好市多線上購物雖然定價包含運費稍微高一些要7,049元，但放入購物車後輸入Cyber Monday限定的折扣碼「22shop」還可再現折300元，等於6,749元就能入手最新款主動降噪無線耳機。
AirPods Pro（第2代）搭載新一代Apple晶片驅動，運用先進的音訊運算技術，呈現更加進化的「個人化空間音訊」，為每一位使用量身帶來最身歷其境的環繞音效。「主動式降噪」功能可減少多達2倍的擾人背景噪音；「適應性通透模式」在減低惡劣環境噪音的同時，讓你保持對周遭環境的意識，並享有延長的電池續航力。全新滑動觸控控制可更便利調節音量，全新MagSafe充電盒亦配備「精確尋找」功能、內建揚聲器和掛繩孔，讓尋找變得更加方便。
目前線上購物已無庫存，稍早據網友回報內湖店有重新上架現貨，現場工作人員表示，會持續補貨，但到貨時間不確定，想要購買的民眾只能碰運氣。
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