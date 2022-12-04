500趴2022／Moonrock、當吧、酉鬼 限量微醺大好評

2022年潮流質感派對「500趴」，今日邁入第三日。由聯合報系旗下鎖定質感青年世代的全平台媒體「500輯」所主辦的500趴，今年並有包含Moonrock、當吧（Pawn Bar）、酉鬼啤酒等多間台式風格餐飲品牌出攤，並有蘇格蘭調和威士忌起瓦士（Chivas Regal）現場提供試飲，人氣滿滿。

曾獲亞洲五十大酒吧肯定的台南酒吧Moonrock（月石）本次與LOUU露物一同出攤，兩造分別帶來三款500趴限定永續概念調酒，以及耗工的古早味小食變奏版「露物三胞胎」。圖／500輯採訪團隊攝影

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曾獲亞洲五十大酒吧肯定的台南酒吧Moonrock（月石）本次與LOUU露物一同出攤，兩造分別帶來三款500趴限定永續概念調酒與耗工的古早味小食變奏版「露物三胞胎」，其中「沙發上的白日夢（#1）」最後歡迎，第二日已完售、今日早上已緊急補貨，前兩日銷售約380杯，三日總銷售近500杯；同時#2的「周六的你在周日死去」並預計將在LOUU涵蓋「食」、「飲」、「讀」三面向的實體概念商店「Neighbour」現身。

位於長安東路「熱炒街」的「當吧（Pawn Bar）」也是首度出攤500趴，四杯永續概念調酒中，以蓮霧為素材的「醜食革命」最令人驚艷，售出約200杯，三日出攤總售出約400杯，另今日加碼限量的品牌貼紙可供索取。實驗玩趣滿點的在地精釀品牌酉鬼啤酒（Ugly Half Beer）前兩日銷售極佳，今日已火速自酒廠補貨送至現場。熱門口味首推「大三元」兩日售出約40公升，其中「鹽小麥芭樂」更在第二日結束已完售，展現超哈人氣。

主贊助品牌之一、蘇格蘭調和威士忌領導品牌的起瓦士（Chivas Regal）推出的試飲活動更大受好評，原預定三日人次500人，首日即達600人次，第二日約475人，三日試飲總人次約1,500人。品牌本次推薦帶來經典12年、13年雪莉桶、13年裸麥桶等三款威士忌，其中13年雪莉桶最受女性消費者歡迎，品牌並預告將在12月8日推出以品牌代言人、韓國超人氣女星LISA為主題的18年份限定款，值得期待。

首度出攤500趴的「當吧」，帶來四款永續概念調飲，包含3款調酒與1款無酒精飲料，其中以蓮霧為素材的「醜食革命（#2）」最令人驚艷，也呼應大會年度「永續」主題。圖／500輯採訪團隊攝影。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 在地精釀品牌酉鬼啤酒（Ugly Half Beer），前兩日銷售極佳，今日已火速補貨。熱門口味首推「大三元」，此外「鹽小麥芭樂」更在第二日結束已完售，展現強悍人氣。圖／500輯採訪團隊攝影。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 主贊助品牌之一、蘇格蘭調和威士忌領導品牌的起瓦士（Chivas Regal）推出的試飲活動更大受好評，品牌並預告將在12月8日推出以品牌代言人、韓國超人氣女星LISA為主題的18年份限定款，值得期待。圖／500輯採訪團隊攝影

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 LOUU將開啟首間實體概念店，結合食物、飲料、讀本三重面向，並以鄰里為概念，將成為文化與創意人的精神好鄰居。圖/LOUU提供

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500趴2022｜500%永續綠生活 Go Green Go Action

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜凌雲諾

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro

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