耶誕近了 台中火車站附近的李方艾美酒店和日曜天地送暖搶商機

耶誕節將屆，台中火車站附近的台中李方艾美酒店昨天傍晚點亮了9米的耶誕樹，飯店大廳裡還布置了誕老人休息區，為旅客帶來耶誕氣氛。日曜天地OUTELT即日起至26日舉辦「Family Sale」年度出清1折起、熱門品牌周周快閃出清活動，消費者有機會抽日本東京雙人來回機票以及阿里山英迪格酒店住宿。

台中李方艾美酒店的「新食譜全日餐廳」23~25日推出耶誕大餐，每位1380元，24日耶誕夜還特別安排沐風關懷協會小朋友報佳音，並邀請每位貴賓都來當小朋友的耶誕老公公，為孩子準備一份耶誕禮物，包含書包、餐具組等。參與捐贈的貴賓都能參加雙重贈獎活動，最小獎為300元餐飲折價券，最大獎為1千元，另外還可以參加26日抽出的加碼獎，台中李方艾美酒店住宿券一張，歡迎大家做公益幫助兒童。募集活動專線（04）22240888轉服務中心。

家裡開鹽酥雞的藝人張文綺今出席日曜天地OUTELT，分享治裝的精省秘訣，並發送100份自家的鹽酥雞套餐。她說，日前她斜槓創業，在台中開了第2家鹽酥雞店，有次逛街發現日曜天地OUTELT不僅品牌種類眾多、折扣也超優惠。今天特別帶100份鹽酥雞套餐到場分享，讓來逛街的民眾既可以吃到熱呼呼的鹹酥雞，又能買到超優惠的商品。

日曜天地OUTLET的Family Sale熱門品牌周周出清，第一輪1日至18日由加拿大品牌ROOTS祭出全面3折起，單筆滿6件再享88折；美國品牌Arnold palmer全面1折起，滿4千現折1千；時尚休閒品牌ROXY下殺3折起，滿3千現折300；California Republic也推出全面1折起優惠。

第二輪9日至26日則由潮流品牌Timberland登場，全面5折起，滿6千現折600；運動流行品牌Le coq Sportif全面6折起，3件再9折、5件再8折。16日至25日限時10天則同步舉辦爸媽們最愛的「麗嬰房X曼黛瑪璉年終聯合搶購會」，集結台灣童裝龍頭麗嬰房家族、曼黛瑪璉、瑪登瑪朵、open for kids、格蕾寢具，現場近2萬件商品，精選童裝、育兒用品、內衣著、寢具最低199元起。