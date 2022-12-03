500趴2022／打造永續綠生活 環保餐具10元租借 電動滑板車超吸睛

全台最大規模潮流青年質感派對「500趴」，本週末再度於台北101水舞廣場盛大展開，今年活動邁入第3年，也順應全球永續環保趨勢，聚焦「500％永續綠生活 Go Green, Go Action!」主題，活動現場除了盡可能落實無紙化，精簡印刷品、減少一次性消耗之外，也有多家品牌攤位以「環保、減碳、綠能」為號召，希望引導民眾自然而然落實永續生活。

市集活動經常會製造許多一次性餐具消耗，此次500趴入口處即設有「Zero Cup」環保餐具租借站，提供杯子、方盒與餐具租借服務，僅需租借費10元，免登記、免證件租用，使用完畢無需沖洗，送回歸還站即可領回押金，期望降低拋棄式餐具使用量，讓更多人更無負擔地體驗循環服務。現場同時也展示「Zero Bottle」全套洗沐用品，皆用可循環容器承裝，使用完歸還瓶器享折扣，鼓勵民眾改變一次性的消費模式。

「Zero Cup」攤位提供餐具租借，推動永續理念。圖／500輯採訪團隊攝影 現場同時也展示「Zero Bottle」全套洗沐用品，皆用可循環容器承裝，使用完歸還瓶器享折扣，鼓勵民眾改變一次性的消費模式。圖／500輯採訪團隊攝影

Kiddo.earth攤位則是從生活所觸及到的物品著手，提供豐富選品讓民眾以輕鬆無壓力的方式愛護地球，因為發現海廢中最多的物品都是餐具，無痕飲食系列集結眾多品牌環保杯瓶、餐具，簡約時尚設計讓人隨身攜帶展現環保態度；浴室減廢系列則是精選了天然有機成分、碳排少、無防腐劑的香皂，以及天然植物纖維製作的淨膚蒟蒻海綿等，絕對是耶誕節交換禮物最有意義的選擇。

Kiddo.earth攤位則是從生活所觸及到的物品著手，提供豐富選品讓民眾以輕鬆無壓力的方式愛護地球。圖／500輯採訪團隊攝影 Kiddo.earth攤位集結眾多品牌環保杯瓶、餐具，鼓勵民眾無痕飲食。圖／500輯採訪團隊攝影 Kiddo.earth浴室減廢系列首推淨膚蒟蒻海綿。圖／500輯採訪團隊攝影

電動滑板車選品店SoMo Club也首度於500趴出攤，品牌願景是改善智慧的電動交通環境，讓每個人都能獲得方便、安全、永續性且可靠的移動方式，將歐美已經習以為常的電動綠能精神帶到台灣。SoMo Club於現場帶來多款OKAI全電動滑板車供民眾現場體驗，試乘打卡並填寫問卷即贈品牌購物袋，500趴攤位下訂再送AirTag。週六活動期間吸引眾多民眾體驗試乘，在短暫放晴的空檔享受沐浴冬日暖陽的愜意。

電動滑板車選品店SoMo Club首度出攤。圖／500輯採訪團隊攝影 現場多款OKAI全電動滑板車供民眾體驗。圖／500輯採訪團隊攝影

500趴2022｜500%永續綠生活 Go Green Go Action

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜凌雲諾

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康