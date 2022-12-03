500趴2022／Mira Wan、波波海鮮獻牛頰、龍蝦美味誘客

全台最大規模潮流青年質感派對500趴，周末三日再度於台北101水舞廣場舉辦，今日（12月3日）並有包含波波海鮮市集（Seafood & Meat）、Mira Wan兩大人氣餐廳出攤，帶來現場限定的出攤美味。

Mira Wan今日現場帶來經典三明治、冷泡茶與多款常溫甜品如檸檬磅蛋糕、肉桂燕麥餅乾、辣起士酥、焦糖核桃費南雪。其中鹹點首推「牛頰三明治」，牛頰肉是先以紅酒燉牛肉的形式烹煮，餡料並加入了墨西哥辣椒、起士以及口感爽脆的櫛瓜；主廚並特別介紹，以奶油香煎的三明治更符合永續概念。由於Mira Wan餐廳中麵包的頭尾會保留不使用於餐桌上，但這些吐司（頭）與邊邊，則經過烘乾後打成粉，重新揉入麵團，因此有50%的「永續」麵包概念；而「現烤蘋果派」則是甜點主打，先將日本富士蘋果以柚子汁醃漬後直接烘烤，因此保留了蘋果爽脆的口感，同時酥皮則在周圍跟底部，是一款沒有肉桂粉、風味獨特的另類蘋果派，單份250元。

波士頓龍蝦肉在川燙後再經冰鎮，保留了龍蝦肉的彈牙，煎製時再刷上醬汁，讓整體口感更入味。圖／500輯採訪團隊攝影。 Mira Wan的牛頰三明治（右）與現烤蘋果派（左），是出攤限定的甜鹹美味。圖／500輯採訪團隊攝影。

原本專營進口海鮮食材餐廳的Seafood & Meat波波海鮮市集，除了使用自家的高價波士頓龍蝦肉、並與起瓦士（Chivas Regal）威士忌合作，推出「威士忌晶球龍蝦堡」，三日限量50份；不勝酒力？現場龍蝦堡另有三款風味：香濃熱奶油、招牌紐約風和爽快檸檬莎莎，視龍蝦肉份量訂價，半隻399元、整隻749元。口感、風味、Q彈、鮮美、飽足感？一份滿足。

2022年的500趴年喊出「永續綠生活、Go Green Go Action」口號，並有星級主廚、五星飯店與風格小店聯手出攤。活動明日（12月4日）將為最後一日，活動地點於台北101水舞廣場旁，將於早上11點開始、並至晚上6點結束，更多詳情，則可參閱500輯官方網站或臉書專頁。

位於微風南山47樓的MiraWan Eatery法式餐廳，於500趴現場帶來多款甜鹹小食，展現精緻的創意法式風味。圖／500輯採訪團隊攝影。 法式餐廳Mira Wan今日現場帶來經典三明治、冷泡茶與多款常溫甜品如檸檬磅蛋糕、肉桂燕麥餅乾、辣起士酥、焦糖核桃費南雪。其中「牛頰三明治」與「現烤蘋果派」更是鹹點、甜點的人氣主打。

500趴2022｜500%永續綠生活 Go Green Go Action

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜凌雲諾

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro

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