快訊

蔡適應博、碩士論文指導教授曝光 兩位都是政界大咖

火警前還出門幫家人買便當 苗栗銅鑼姊弟三人不幸罹難

美科技業裁員不斷…「這2國」員工影響最大 被迫離境返家

500趴2022／Mira Wan、波波海鮮獻牛頰、龍蝦美味誘客

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
使用波士頓龍蝦肉的威士忌晶球龍蝦堡，兼具龍蝦的鮮甜Q彈，半份399元，三日共限量50份、售完為止；現場龍蝦堡並有香濃熱奶油、招牌紐約風和爽快檸檬莎莎三種風味。圖／500輯採訪團隊攝影。
使用波士頓龍蝦肉的威士忌晶球龍蝦堡，兼具龍蝦的鮮甜Q彈，半份399元，三日共限量50份、售完為止；現場龍蝦堡並有香濃熱奶油、招牌紐約風和爽快檸檬莎莎三種風味。圖／500輯採訪團隊攝影。

全台最大規模潮流青年質感派對500趴，周末三日再度於台北101水舞廣場舉辦，今日（12月3日）並有包含波波海鮮市集（Seafood & Meat）、Mira Wan兩大人氣餐廳出攤，帶來現場限定的出攤美味。

Mira Wan今日現場帶來經典三明治、冷泡茶與多款常溫甜品如檸檬磅蛋糕、肉桂燕麥餅乾、辣起士酥、焦糖核桃費南雪。其中鹹點首推「牛頰三明治」，牛頰肉是先以紅酒燉牛肉的形式烹煮，餡料並加入了墨西哥辣椒、起士以及口感爽脆的櫛瓜；主廚並特別介紹，以奶油香煎的三明治更符合永續概念。由於Mira Wan餐廳中麵包的頭尾會保留不使用於餐桌上，但這些吐司（頭）與邊邊，則經過烘乾後打成粉，重新揉入麵團，因此有50%的「永續」麵包概念；而「現烤蘋果派」則是甜點主打，先將日本富士蘋果以柚子汁醃漬後直接烘烤，因此保留了蘋果爽脆的口感，同時酥皮則在周圍跟底部，是一款沒有肉桂粉、風味獨特的另類蘋果派，單份250元。

波士頓龍蝦肉在川燙後再經冰鎮，保留了龍蝦肉的彈牙，煎製時再刷上醬汁，讓整體口感更入味。圖／500輯採訪團隊攝影。
波士頓龍蝦肉在川燙後再經冰鎮，保留了龍蝦肉的彈牙，煎製時再刷上醬汁，讓整體口感更入味。圖／500輯採訪團隊攝影。
Mira Wan的牛頰三明治（右）與現烤蘋果派（左），是出攤限定的甜鹹美味。圖／500輯採訪團隊攝影。
Mira Wan的牛頰三明治（右）與現烤蘋果派（左），是出攤限定的甜鹹美味。圖／500輯採訪團隊攝影。

原本專營進口海鮮食材餐廳的Seafood & Meat波波海鮮市集，除了使用自家的高價波士頓龍蝦肉、並與起瓦士（Chivas Regal）威士忌合作，推出「威士忌晶球龍蝦堡」，三日限量50份；不勝酒力？現場龍蝦堡另有三款風味：香濃熱奶油、招牌紐約風和爽快檸檬莎莎，視龍蝦肉份量訂價，半隻399元、整隻749元。口感、風味、Q彈、鮮美、飽足感？一份滿足。

2022年的500趴年喊出「永續綠生活、Go Green Go Action」口號，並有星級主廚、五星飯店與風格小店聯手出攤。活動明日（12月4日）將為最後一日，活動地點於台北101水舞廣場旁，將於早上11點開始、並至晚上6點結束，更多詳情，則可參閱500輯官方網站或臉書專頁。

位於微風南山47樓的MiraWan Eatery法式餐廳，於500趴現場帶來多款甜鹹小食，展現精緻的創意法式風味。圖／500輯採訪團隊攝影。
位於微風南山47樓的MiraWan Eatery法式餐廳，於500趴現場帶來多款甜鹹小食，展現精緻的創意法式風味。圖／500輯採訪團隊攝影。
法式餐廳Mira Wan今日現場帶來經典三明治、冷泡茶與多款常溫甜品如檸檬磅蛋糕、肉桂燕麥餅乾、辣起士酥、焦糖核桃費南雪。其中「牛頰三明治」與「現烤蘋果派」更是鹹點、甜點的人氣主打。
法式餐廳Mira Wan今日現場帶來經典三明治、冷泡茶與多款常溫甜品如檸檬磅蛋糕、肉桂燕麥餅乾、辣起士酥、焦糖核桃費南雪。其中「牛頰三明治」與「現烤蘋果派」更是鹹點、甜點的人氣主打。

500趴2022｜500%永續綠生活 Go Green Go Action

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜凌雲諾

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro

#500趴2022 #永續綠生活 #gogreengoaction #500趴 #500輯

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

餐廳 海鮮 台北101

延伸閱讀

500趴2022／直播：「500趴2022」人潮直擊！RAW、朧粵獨家出攤

500趴2022／ Moonrock X LOUU聯手出攤 買氣火速炎上

500趴2022／起瓦士微醺出攤！調飲、龍蝦堡 風味全攻略

台中大里百元痛風系海鮮意麵！爆蛋紅蟳限量必點好新鮮

相關新聞

麥當勞將改重複內用杯 台北新生店已率先測試

有網友發現麥當勞的內用杯似乎與過去不同，台灣麥當勞證實，將逐步轉換成可清洗的內用杯，10月下旬已在台北新生餐廳開始測試

繽紛耶誕玩台北登場！不同燈飾5大路線 感受台北耶誕風情

台北市商業處今天表示，「2022繽紛耶誕玩台北」即將登場，今年以「光源台北、放閃世界」為主題，結合台北市15大百貨體系業...

500趴2022／朧粵首度出攤 「黑豚叉燒便當」90分鐘完售

由米其林二星名廚簡捷明領軍、今年於「500盤2022」美食評鑑獲得年度總冠軍肯定的頂級粵菜餐廳「朧粵」，今天首度來到50...

500趴2022／寫下新加坡旅遊心願 抽免費兩晚住宿

《500輯》歲末年終的指標活動「500趴2022」於12月2日起一連三天在台北101水舞廣場盛大登場，今年主題為「500...

500趴2022／Gogoro造型迴紋針限量送！SuperSport超夯

質感青年最期待且網羅各方美食的「500趴」活動於台北101水舞廣場正式啟動，身為台灣最熱賣電動機車品牌Gogoro，不僅...

500趴2022／單日5萬人潮湧進！一次收齊冠軍滋味

質青媒體《500輯》歲末年終的指標活動「500趴2022」，昨日最大亮點就是國際名廚江振誠與他領軍的米其林二星餐廳RAW...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。