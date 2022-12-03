快訊

蔡適應博、碩士論文指導教授曝光 兩位都是政界大咖

火警前還出門幫家人買便當 苗栗銅鑼姊弟三人不幸罹難

美科技業裁員不斷…「這2國」員工影響最大 被迫離境返家

500趴2022／WHOSMiNG帶來東京咖啡LEAVES首發聯名豆

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
WHOSMiNG 12/3、12/4出攤「500趴2022」。圖／500輯採訪團隊攝影
WHOSMiNG 12/3、12/4出攤「500趴2022」。圖／500輯採訪團隊攝影

由《500輯》所舉辦的歲末年終重磅活動，大型戶外派對「500趴2022」今年邁入第三屆，繼首日湧進2萬民眾參與後，活動第二天天空放晴，讓民眾在現場演唱音樂下，輕鬆自在的遊逛各個攤位。現場不只有各式話題美食，今日還有WHOSMiNG、王蟻宣兩位插畫家加入，帶來充滿生活感的創作、與民眾有溫度的互動。500趴活動第三天還有插畫家Harper Ouk在現場帶來似顏繪創作，以及帶來植物、花卉插畫商品。

WHOSMiNG（12/3、12/4限定）

WHOSMiNG出攤「500趴2022」帶來一系列人氣創作。圖／500輯採訪團隊攝影
WHOSMiNG出攤「500趴2022」帶來一系列人氣創作。圖／500輯採訪團隊攝影

WHOSMiNG是由插畫家、設計師MiNG成立的個人品牌，由於熱愛旅遊與咖啡，每造訪一間咖啡店，在店內外帶紙杯上畫下咖啡師模樣的#mingscups系列作品，引起廣大迴響。

WHOSMiNG這回出攤「500趴2022」除了帶來一系列創作作品，新品部分帶來2023年曆與耶誕卡呼應耶誕、新年季節。另外，繼去年與京都咖啡店KURASU推出KURASU × WHOSMiNG聯名咖啡豆後，今年與來自東京藏前的咖啡店LEAVES COFFEE ROASTERS合作推出LEAVES × WHOSMiNG首發聯名豆，以及LEAVES自家烘焙的四支單品，包含了衣索比亞、肯亞、巴西以及薩爾瓦多，都可以在500趴看到。

LEAVES × WHOSMiNG首發聯名豆。圖／500輯採訪團隊攝影
LEAVES × WHOSMiNG首發聯名豆。圖／500輯採訪團隊攝影

MiNG指出，LEAVES COFFEE ROASTERS的咖啡豆以中淺焙為主，LEAVES × WHOSMiNG聯名咖啡豆選擇了瓜地馬拉水洗單品，口感上帶有清爽的柑橘與茉莉香氣，中後段可品嚐到黑糖與香草清甜。他表示，目前正在籌備創作中，是關於「旅行與咖啡」的新計畫。WHOSMiNG出攤過程中，也不時有粉絲特別前來，除了入手周邊小物外，也是與創作者見面、聊天互動的好機會。

王蟻宣（12/3限定）

插畫家王蟻宣出攤「500趴2022」。圖／500輯採訪團隊攝影
插畫家王蟻宣出攤「500趴2022」。圖／500輯採訪團隊攝影

喜歡研究心理學、哲學的王蟻宣，其作品大多是自己對生活的觀察與思考，對她來說，創作就像是日記，插畫作品主角出現的可能是她，或者將自己隱藏其中。她以輕柔的線條勾勒插畫人物，再仔細看畫中的寓意，可能是關於生活、自我的深度思考，這回王蟻宣共帶來5款明信片，以及銅板複製畫。若對她的創作有所呼應的民眾，不妨可到場與創作者本人，聊聊關於每件作品背後的含義。

插畫家王蟻宣的創作明信片。圖／500輯採訪團隊攝影
插畫家王蟻宣的創作明信片。圖／500輯採訪團隊攝影
插畫家王蟻宣的創作明信片。圖／500輯採訪團隊攝影
插畫家王蟻宣的創作明信片。圖／500輯採訪團隊攝影

Harper Ouk（12/4限定）

500趴2022第三天，還有插畫家Harper Ouk當日限定出攤。Harper Ouk筆觸恬淡，以鉛筆或炭筆描繪出自然的線條，作品的留白空間除了呈現出鬆弛感外，也給了觀者詮釋或投射的空間。Harper Ouk為了呼應「500趴2022」的永續綠生活主題，帶來一系列植物、花卉插畫作品，也將在現場帶來似顏繪創作。

Harper Ouk（12/4限定）。圖／Harper Ouk 提供
Harper Ouk（12/4限定）。圖／Harper Ouk 提供

500趴2022｜500%永續綠生活 Go Green Go Action

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜凌雲諾

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro

#500趴2022 #永續綠生活 #gogreengoaction #500趴 #500輯

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

咖啡 插畫家 畫作

延伸閱讀

德式精品咖啡旗艦店！ 「kafeD」進駐台中水湳 聯手「蜷尾家」獨家打造2款特色霜淇淋

500趴2022／直播：「500趴2022」人潮直擊！RAW、朧粵獨家出攤

特色異國風！ 5間台北必訪「網美打卡咖啡廳」 帶你秒飛歐美國度

藝術之秋！ 日本東京旅遊「池袋藝文風情」人氣新景點推薦

相關新聞

麥當勞將改重複內用杯 台北新生店已率先測試

有網友發現麥當勞的內用杯似乎與過去不同，台灣麥當勞證實，將逐步轉換成可清洗的內用杯，10月下旬已在台北新生餐廳開始測試

繽紛耶誕玩台北登場！不同燈飾5大路線 感受台北耶誕風情

台北市商業處今天表示，「2022繽紛耶誕玩台北」即將登場，今年以「光源台北、放閃世界」為主題，結合台北市15大百貨體系業...

500趴2022／朧粵首度出攤 「黑豚叉燒便當」90分鐘完售

由米其林二星名廚簡捷明領軍、今年於「500盤2022」美食評鑑獲得年度總冠軍肯定的頂級粵菜餐廳「朧粵」，今天首度來到50...

500趴2022／寫下新加坡旅遊心願 抽免費兩晚住宿

《500輯》歲末年終的指標活動「500趴2022」於12月2日起一連三天在台北101水舞廣場盛大登場，今年主題為「500...

500趴2022／Gogoro造型迴紋針限量送！SuperSport超夯

質感青年最期待且網羅各方美食的「500趴」活動於台北101水舞廣場正式啟動，身為台灣最熱賣電動機車品牌Gogoro，不僅...

500趴2022／單日5萬人潮湧進！一次收齊冠軍滋味

質青媒體《500輯》歲末年終的指標活動「500趴2022」，昨日最大亮點就是國際名廚江振誠與他領軍的米其林二星餐廳RAW...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。