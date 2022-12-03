500趴2022／WHOSMiNG帶來東京咖啡LEAVES首發聯名豆
由《500輯》所舉辦的歲末年終重磅活動，大型戶外派對「500趴2022」今年邁入第三屆，繼首日湧進2萬民眾參與後，活動第二天天空放晴，讓民眾在現場演唱音樂下，輕鬆自在的遊逛各個攤位。現場不只有各式話題美食，今日還有WHOSMiNG、王蟻宣兩位插畫家加入，帶來充滿生活感的創作、與民眾有溫度的互動。500趴活動第三天還有插畫家Harper Ouk在現場帶來似顏繪創作，以及帶來植物、花卉插畫商品。
WHOSMiNG（12/3、12/4限定）
WHOSMiNG是由插畫家、設計師MiNG成立的個人品牌，由於熱愛旅遊與咖啡，每造訪一間咖啡店，在店內外帶紙杯上畫下咖啡師模樣的#mingscups系列作品，引起廣大迴響。
WHOSMiNG這回出攤「500趴2022」除了帶來一系列創作作品，新品部分帶來2023年曆與耶誕卡呼應耶誕、新年季節。另外，繼去年與京都咖啡店KURASU推出KURASU × WHOSMiNG聯名咖啡豆後，今年與來自東京藏前的咖啡店LEAVES COFFEE ROASTERS合作推出LEAVES × WHOSMiNG首發聯名豆，以及LEAVES自家烘焙的四支單品，包含了衣索比亞、肯亞、巴西以及薩爾瓦多，都可以在500趴看到。
MiNG指出，LEAVES COFFEE ROASTERS的咖啡豆以中淺焙為主，LEAVES × WHOSMiNG聯名咖啡豆選擇了瓜地馬拉水洗單品，口感上帶有清爽的柑橘與茉莉香氣，中後段可品嚐到黑糖與香草清甜。他表示，目前正在籌備創作中，是關於「旅行與咖啡」的新計畫。WHOSMiNG出攤過程中，也不時有粉絲特別前來，除了入手周邊小物外，也是與創作者見面、聊天互動的好機會。
王蟻宣（12/3限定）
喜歡研究心理學、哲學的王蟻宣，其作品大多是自己對生活的觀察與思考，對她來說，創作就像是日記，插畫作品主角出現的可能是她，或者將自己隱藏其中。她以輕柔的線條勾勒插畫人物，再仔細看畫中的寓意，可能是關於生活、自我的深度思考，這回王蟻宣共帶來5款明信片，以及銅板複製畫。若對她的創作有所呼應的民眾，不妨可到場與創作者本人，聊聊關於每件作品背後的含義。
Harper Ouk（12/4限定）
500趴2022第三天，還有插畫家Harper Ouk當日限定出攤。Harper Ouk筆觸恬淡，以鉛筆或炭筆描繪出自然的線條，作品的留白空間除了呈現出鬆弛感外，也給了觀者詮釋或投射的空間。Harper Ouk為了呼應「500趴2022」的永續綠生活主題，帶來一系列植物、花卉插畫作品，也將在現場帶來似顏繪創作。
500趴2022｜500%永續綠生活 Go Green Go Action
主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司
共同協辦｜凌雲諾
合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行
贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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