500趴2022／OPEN小將、LOCK小醬現身 大小朋友嗨翻

7-ELEVEN最受大小朋友歡迎的超萌親善大使OPEN小將、LOCK小醬今天（12月3日）現身「500趴2022」舞台與「7-ELEVEN永續快閃店」，除了帶來可愛的舞蹈表演，還登上主舞台與民眾同歡，並舉辦環保永續小常識搶答，像是日常生活中的減塑行動有哪些？7-ELEVEN每月1日的自帶杯折扣優惠為何（平日可折5元、每月1日可折7元）等，持續向民眾宣導「地球永續、你我日常」的概念。

一日限定現身「500趴2022」的OPEN小將、LOCK小醬，於今天下午4點30分還會到「7-ELEVEN永續快閃店」攤位，與大小朋友開心合影，O粉們快把握機會！

7-ELEVEN最受大小朋友歡迎的超萌親善大使OPEN小將與LOCK小醬今天（12月3日）一日限定現身500趴，帶來可愛的舞蹈表演。圖／500輯採訪團隊攝影 7-ELEVEN最受大小朋友歡迎的超萌親善大使OPEN小將與LOCK小醬今天（12月3日）一日限定現身500趴主舞台，並舉辦環保永續小常識搶答。圖／500輯採訪團隊攝影 7-ELEVEN最受大小朋友歡迎的超萌親善大使OPEN小將與LOCK小醬今天（12月3日）一日限定現身500趴主舞台，並舉辦環保永續小常識搶答。圖／500輯採訪團隊攝影

500趴2022｜500%永續綠生活 Go Green Go Action

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜凌雲諾

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康