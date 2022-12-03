500趴2022／女力發聲連儂牆 寫下你的心聲與故事

邁入第三年的「500趴2022」自12月2日起一連三天於台北101水舞廣場盛大登場，其中位於入口旁的女力連儂牆；標榜「突破性別框架，職場女力出頭天」的女力連儂牆，吸引不少女性前往留言，凸顯女性平權特色。

「500趴女力發聲連儂牆」吸引不少女性前往留言。圖/500輯採訪團隊攝影

從 19 世紀末的連儂牆開始出現，到了較廣為人知的香港連儂牆，各式各樣顏色的便利貼牆，象徵著每個人可自由的發聲，成為一種抒發、分享、抱怨、發聲的管道。「500趴女力發聲連儂牆」就是希望有更多的女性聲音被看見。

21世紀至今，包括國軍、奈米量測研究員、攝影師、泰拳格鬥、釀酒師、汽車鈑金黑手、農業專家、矽谷工程師、水電工、樹醫等多項職業都可見到女性身影，職場女力已然成為社會中不可或缺的一股力量。500趴希望藉此盛會，讓參與活動的女性都能夠自由地在女力發聲連儂牆上發聲，不少人寫下「突破自我、做真實的自己」、「框架就是用來打破的」、「女人為何只能結婚生小孩？」、「女人撐起半邊天」、「500趴好有心，下雨澆不熄我們的熱情」等字句。

主辦單位表示，歡迎女性寫下自己的職場心聲，把不滿抱怨，或暖心給力的小故事，貼在連儂牆上，成為女生的心情故事看板，讓女生們手把手，為彼此加油，給彼此力量。不論你在職場上遇到的不平等對待或是值得分享的暖心事件，都可以書寫下來並貼上「女力發聲連儂牆」，讓更多人看見。

凡到500趴女力發聲連儂牆攤位，拍照打卡上傳臉書，#突破性別框架，職場女力出頭天，就送7-11咖啡券一張。（數量有限，送完為止）

500趴2022｜500%永續綠生活 Go Green Go Action

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜凌雲諾

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro

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