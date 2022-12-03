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500趴2022／Gogoro造型迴紋針限量送！SuperSport超夯

聯合報／ 記者張振群／台北即時報導
前往「500趴」Gogoro攤位賞車且在Mini site觸控螢幕進行互動，立即送Gogoro造型迴紋針一組。圖／500輯採訪團隊攝影
前往「500趴」Gogoro攤位賞車且在Mini site觸控螢幕進行互動，立即送Gogoro造型迴紋針一組。圖／500輯採訪團隊攝影

質感青年最期待且網羅各方美食的「500趴」活動於台北101水舞廣場正式啟動，身為台灣最熱賣電動機車品牌Gogoro，不僅呼應「500％ 永續綠生活 Go Green，Go Aciton！」活動倡議，更在現場展示旗艦車款SuperSport。為讓現場文青更快認識這輛智慧電車，只要前往賞車並進行互動，立即送Gogoro造型迴紋針。

Gogoro SuperSport搭載獨家研發SS智駕電控核心，搭配搶眼的車身動態光變烤漆、全新風格風鏡、新造型坐墊，還有FLO DRIVE Sport運動化皮帶傳動系統以及遠端連網服務等諸多頂級配備。於「500趴」活動現場不僅可以近距離一探究竟，還有專人細心講解並實際感受Gogoro SuperSport的魅力。

除了實體展示Gogoro SuperSport，攤位現場還備有大型Mini site互動觸控螢幕，可以直接進入官網查看車輛詳細資訊以及介紹，再透過「打造愛車」功能，選擇想要的車款進行顏色搭配、個人化配件選擇等，連最新優惠、電池資費方案以及各地方政府補助金額試算等都一應俱全，打造一輛最適合自己的智慧電車。

為讓現場體驗民眾對Gogoro SuperSport有更美好的回憶，只要前往「500趴」Gogoro攤位賞車，並在大型Mini site觸控螢幕進行互動，就立即送Gogoro造型迴紋針一組，數量有限、送完為止。

500趴2022──500%永續綠生活 Go Green, Go Action!

活動日期：2022/12/2（五）－12/4（日）

活動時間：周五17:00-22:00、周六11:00-21:00、周日11:00-18:00

活動地點：台北101水舞廣場

Gogoro SuperSport實車於「500趴」活動現場與大家見面。圖／500輯採訪團隊攝影
Gogoro SuperSport實車於「500趴」活動現場與大家見面。圖／500輯採訪團隊攝影

台北101 青年 文青

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