500趴2022／首日2萬人到場 周末RAW、朧粵獨家出攤

鎖定質感族群的青年讀本《500輯》，第三度主辦全台最大質感市集「500趴2022」，今年聚焦倡議「500％永續綠生活 Go Green, Go Action!」，連續三天在台北101水舞廣場及信義廣場接力開趴。活動於今天晚間五點盛大登場；現場自下午三點半起，就有韋禮安的歌迷抵達舞台正前方先行卡位，估計共吸引2萬民眾到場參與，活動將延續整個周末。

500趴是融合美食、音樂與質感市集的大型年度活動，每年都吸引眾多粉絲熱情到場參與。連續三年在500趴掀起排隊熱潮的台北晶華酒店，今年帶來限量「晶華冠軍清燉牛肉麵」與「晶華紅燒牛肉麵」，同時推出為500趴獨家設計的甜點「拉麵系雪花草莓戚風」；甜點與任一款牛肉麵搭配成組，售價正好是500元。只要現場消費滿500元，就贈送價值500元的台北晶華酒店栢麗廳抵用招待券，等於是「買500送500」，成為500趴首日最受矚目的人氣攤位之一。

除了現做的熱騰騰餐點，台北晶華酒店同時提供「晶華清燉牛肉麵」、「晶華紅燒牛肉麵」、「晶華海鮮叻沙麵」、「晶華剝皮辣椒雞湯麵」、「晶華干貝雞湯麵」共5種口味的麵點常溫禮盒販售，任選兩款的搭售價也是500元。

去年所有餐點迅速完售的台北君悅酒店，今年不但帶來迷人的「松露野菇燉飯、煙燻鴨胸」，來自新加坡的執行總主廚陳萬欽特別帶來「新加坡叻沙」，直接讓現場饕客感受到來自南洋的熱情。

台北君悅酒店執行副總主廚洪飛立，更精心帶來美不勝收的「九宮格蔬食點心盒」，每盒售價500元，採限量供應。原本只在台北君悅內販售的哈利波特便當，也來到500趴現場，以4個學院代表不同的4種便當口味，原價680元，現場優惠價500元，成為內行饕客的心頭好。

此外，名列全球50間最棒咖啡館榜首、今年在台北榕錦時光生活園區開設精品店型的「興波咖啡」，也再度回歸500趴，帶來睽違市場許久的復刻版「流沙拿鐵」與「巧克力重擊」。曾奪得世界咖啡沖煮大賽冠軍的「VWI by CHADWANG」，也首度來到500趴出攤，於現場帶來限定咖啡調酒「Eternal 綠意盎然」以及品牌經典手沖咖啡。

今年的重要亮點，還有以蛋黃酥風靡全台的「陳耀訓・麵包埠」，現場推出的「芋泥鹹蛋黃可頌」，創下兩分鐘秒殺紀錄。而同樣以可頌聞名的吉可頌丹麥專賣店，則驚喜與有南台灣最難訂餐廳之稱的AKAME聯手研發「刺蔥味噌脆皮豬可頌」。

12月3日、4日兩天預計將有由國際名廚江振誠所領軍的米其林二星餐廳「RAW」，第三度來到500趴現場，連續兩天分別帶來紅燒與清燉兩種版本的「初心牛肉麵」搭配4道500趴獨家配菜。從事料理工作30年的江振誠，這回首次將他放在心裡許多年的那碗牛肉麵，帶到500趴現場跟粉絲們進行獨家分享，每份500元，預計上午11點半與下午4點準時出爐，勢必重現去年的排隊盛況。

此外，由米其林二星名廚簡捷明領軍、今年於「500盤2022」美食評鑑獲得年度總冠軍肯定的「朧粵」，12月3日、4日也將來到500趴現場，帶來簡捷明精心打造的「朧粵精緻糕餅禮盒」，同時特別推出500趴限定私房料理「黑叉燒銷魂飯」，以及用南杏、北杏慢熬製成的「簡式杏仁茶」，為粉絲們帶來溫潤暖心的甘甜滋味。

12月3日也將有眾多歌手輪番演唱，除了Barry、Juice Boy、Hosea、柏霖PoLin、張若凡與黃偉晉，自晚上五點半開始，將由蕭秉治、白安、老王樂隊接力上陣，最後由告五人於晚上八點進行壓軸演出。 台北晶華酒店今年主打熱騰騰的「晶華冠軍清燉牛肉麵」，並祭出「買500送500」優惠。圖／500輯採訪團隊攝影。 名列全球50間最棒咖啡館榜首、今年在台北榕錦時光生活園區開設精品店型的「興波咖啡」，帶來睽違市場許久的復刻版「流沙拿鐵」與「巧克力重擊」。圖／500輯採訪團隊攝影。 台北君悅酒店執行副總廚洪飛立，悉心帶來限量「九宮格蔬食點心盒」。圖／500輯採訪團隊攝影。 「九宮格蔬食點心盒」每日限量供應，售價500元。圖／500輯採訪團隊攝影。 國際名廚江振誠所領軍的米其林二星餐廳「RAW」，第三度來到500趴現場，連續兩天分別帶來紅燒與清燉兩種版本的「初心牛肉麵」。圖／500輯採訪團隊攝影。

500趴2022｜500%永續綠生活 Go Green Go Action

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜凌雲諾

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro

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