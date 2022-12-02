快訊

鄭文燦論文被指涉嫌抄襲 「口試委員」林佳龍這樣說

聯發科工程師泳池猝死 家屬告寒舍艾美酒店老闆結果出爐

世足賽／球壓底線算in助攻致勝 網友製作「日本新國旗」

長榮進駐德國商品聖誕市集 限時3天抽台北-慕尼黑機票

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
長榮航空與慕尼黑機場共同打造聖誕主題拍照專區，有絨毛飛機吸引民眾打卡。圖／長榮航空提供
長榮航空與慕尼黑機場共同打造聖誕主題拍照專區，有絨毛飛機吸引民眾打卡。圖／長榮航空提供

長榮航空與慕尼黑機場參加德國經濟辦事處主辦的第三屆「德國商品X聖誕市集」活動，即日起至12月4日每天上午11點至晚間9點（4日提早至晚間8點），在圓山花博公園花海廣場聯合設置宣傳展位，除了有各式聖誕氣氛造景，還可抽台北-慕尼黑來回經濟艙免費機票等大獎。

長榮航空11月3日起開闢台北-慕尼黑航線，每週提供4班飛航服務，今年再與慕尼黑機場合作，共同打造聖誕主題拍照專區，有絨毛飛機與著名的慕尼黑新天鵝堡造景吸引民眾合影留念；另一側還有從慕尼黑空運來台的跳舞機、德國傳統薑餅等。

長榮航空表示，民眾只要現場加入長榮航空LINE官方帳號，就能獲得長榮航空商務艙米果、慕尼黑機場鑰匙圈及大會集點1枚，集滿10點就可參加抽獎，獎項包括台北-慕尼黑來回經濟艙免費機票2張、四星級飯店住宿、城市旅遊通行證（免費搭乘大眾運輸、參觀多個觀光景點）、100歐元餐廳抵用券等。

長榮航空指出，隨著台北-慕尼黑航線開闢，已成為台灣飛航歐洲航點最多、航班最密集的航空公司，民眾可透過每週30班航班、慕尼黑、米蘭、巴黎、維也納、倫敦、阿姆斯特丹六大歐洲航點進出歐洲行程。

長榮航空與慕尼黑機場合作，共同打造聖誕主題拍照專區，有著名的慕尼黑新天鵝堡造景。圖／長榮航空提供
長榮航空與慕尼黑機場合作，共同打造聖誕主題拍照專區，有著名的慕尼黑新天鵝堡造景。圖／長榮航空提供

慕尼黑 長榮 機場

延伸閱讀

長榮航空進駐德國商品耶誕市集 抽台北-慕尼黑機票大獎

世足賽／超敏感！西班牙、日本足協賽前宣布合作 德國炸鍋了

世足賽／7比1大捷後德國沒晉級過 巴西球迷梗圖連發

長榮空服轉任爭議憂衝擊國內線 工會籲民航局介入協商

相關新聞

奇美博物館全新雕塑「維特魯威人」 落地台南都會公園

奇美博物館戶外園區新地標雕塑作品「維特魯威人」今天在台南都會公園落成。館方表示，民眾以後到公園散步可欣賞「文藝復興大師」...

AirAsia長程 重啟吉隆坡-台北航線

亞洲低成本航空品牌AirAsia旗下AirAsia 長程運輸(AirAsia X)昨 (1)日在睽違近三年的台北-吉隆坡...

長榮進駐德國商品聖誕市集 限時3天抽台北-慕尼黑機票

長榮航空與慕尼黑機場參加德國經濟辦事處主辦的第三屆「德國商品X聖誕市集」活動，即日起至12月4日每天上午11點至晚間9點...

潮玩界POP MART南紡快閃店吸引蛙友 泡泡魅力為期32天

潮流文化娛樂品牌POP MART泡泡瑪特今年9月登台以來，位於台北新光三越A11的首間實體店已吸引全台「娃友」前往朝聖掃...

500趴2022／「7-ELEVEN永續快閃店」邀民眾環保做公益

2022「500趴」以「500％永續綠生活」為題，連續3年與「500趴」攜手合作的統一超商也將今年訂為永續行動年，以「地...

首度公開！GUCCI Ciné時尚巨星攝影棚 致敬黃金年代

普普藝術家安迪沃荷曾說，每個人一生中都可以成名15分鐘。想要成為影視巨星並不容易，需要天份、努力與才華，但享受巨星般的訂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。