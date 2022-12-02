長榮進駐德國商品聖誕市集 限時3天抽台北-慕尼黑機票

長榮航空與慕尼黑機場參加德國經濟辦事處主辦的第三屆「德國商品X聖誕市集」活動，即日起至12月4日每天上午11點至晚間9點（4日提早至晚間8點），在圓山花博公園花海廣場聯合設置宣傳展位，除了有各式聖誕氣氛造景，還可抽台北-慕尼黑來回經濟艙免費機票等大獎。

長榮航空11月3日起開闢台北-慕尼黑航線，每週提供4班飛航服務，今年再與慕尼黑機場合作，共同打造聖誕主題拍照專區，有絨毛飛機與著名的慕尼黑新天鵝堡造景吸引民眾合影留念；另一側還有從慕尼黑空運來台的跳舞機、德國傳統薑餅等。

長榮航空表示，民眾只要現場加入長榮航空LINE官方帳號，就能獲得長榮航空商務艙米果、慕尼黑機場鑰匙圈及大會集點1枚，集滿10點就可參加抽獎，獎項包括台北-慕尼黑來回經濟艙免費機票2張、四星級飯店住宿、城市旅遊通行證（免費搭乘大眾運輸、參觀多個觀光景點）、100歐元餐廳抵用券等。