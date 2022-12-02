500趴2022／「7-ELEVEN永續快閃店」邀民眾環保做公益
2022「500趴」以「500％永續綠生活」為題，連續3年與「500趴」攜手合作的統一超商也將今年訂為永續行動年，以「地球永續、你我日常」為核心概念，鼓勵大家從日常的微小作為展開永續行動。「500趴」現場打造「7-ELEVEN永續快閃店」，結合7-ELEVEN把愛找回來公益募款第4季「樂齡友善DOG陣行」永續主題，使用具永續循環經濟概念的環保布料製成狗狗樂園拍照牆，配搭環保積木製作永續地球的拍照打卡場景，還有將7-ELEVEN門市回收的寶特瓶、鮮乳空瓶透過社會企業Story Wear設計再生、循環再製所推出的永續環保商品，更設有「OPEN iECO循環杯還杯機」，邀請大家一起體驗拿好禮。
除了邀請大家自帶環保杯、環保購物袋及環保餐具外，統一超商在減塑行動上，更從源頭管理、材質替換、鼓勵自帶、回收利用尋求減塑解方。統一超商偕同統奕包裝、星巴克率零售通路之先，耗時超過一年、斥資逾千萬元，整合創新架構由通路自建「OPEN iECO循環杯還杯機」，將建置通路最大的「循環杯服務模式」，預計至今年底前將有超過560店（7-ELEVEN共500家、星巴克共60家）提供循環杯服務，架構可持續發展永續生態圈。
12月2日至12月4日「500趴」活動期間，前往「7-ELEVEN永續快閃店」攤位攜帶環保杯或不限金額愛心捐款，就能免費喝CITY PRIMA精品熱美式咖啡一杯，現場拍下永續快閃店行動照公開上傳IG或FB，並TAG @7elevenloves 或 #地球永續你我日常，再加碼抽100元7-ELEVEN商品卡（共30名）。12月3日當天還有機會見到OPEN小將與LOCK小醬。
此外，12月27日前加入統一超商永續宣言連署，有機會獲得永續商品組（內含刺蝟愛抱包＋星月小掛包），共將抽出30名。統一超商永續宣言連署：https://pse.is/4k6upj。
500趴2022──500%永續綠生活 Go Green, Go Action!
活動日期：2022/12/2（五）－12/4（日）
活動時間：周五17:00-22:00、周六11:00-21:00、周日11:00-18:00
活動地點：台北101水舞廣場
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