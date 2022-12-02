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500趴2022／「7-ELEVEN永續快閃店」邀民眾環保做公益

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN以「地球永續、你我日常」與消費者共同倡議綠色消費，藉由「擴大減塑作法」、「鼓勵自帶」兩大做法與地球共好。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN以「地球永續、你我日常」與消費者共同倡議綠色消費，藉由「擴大減塑作法」、「鼓勵自帶」兩大做法與地球共好。圖／7-ELEVEN提供

2022「500趴」以「500％永續綠生活」為題，連續3年與「500趴」攜手合作的統一超商也將今年訂為永續行動年，以「地球永續、你我日常」為核心概念，鼓勵大家從日常的微小作為展開永續行動。「500趴」現場打造「7-ELEVEN永續快閃店」，結合7-ELEVEN把愛找回來公益募款第4季「樂齡友善DOG陣行」永續主題，使用具永續循環經濟概念的環保布料製成狗狗樂園拍照牆，配搭環保積木製作永續地球的拍照打卡場景，還有將7-ELEVEN門市回收的寶特瓶、鮮乳空瓶透過社會企業Story Wear設計再生、循環再製所推出的永續環保商品，更設有「OPEN iECO循環杯還杯機」，邀請大家一起體驗拿好禮。

統一超商將今年訂為永續行動年，以「地球永續、你我日常」為核心概念，鼓勵大家從日常的微小作為展開永續行動。圖／7-ELEVEN提供
統一超商將今年訂為永續行動年，以「地球永續、你我日常」為核心概念，鼓勵大家從日常的微小作為展開永續行動。圖／7-ELEVEN提供
「500趴」現場打造「7-ELEVEN永續快閃店」，設有「OPEN iECO循環杯還杯機」。圖／7-ELEVEN提供
「500趴」現場打造「7-ELEVEN永續快閃店」，設有「OPEN iECO循環杯還杯機」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台今年10月起展開全新公益募款計畫「樂齡友善DOG陣行」，提供門市零錢捐與OPEN POINT App兩大公益管道。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台今年10月起展開全新公益募款計畫「樂齡友善DOG陣行」，提供門市零錢捐與OPEN POINT App兩大公益管道。圖／7-ELEVEN提供
12月27日前加入統一超商永續宣言連署，有機會獲得永續商品組（內含刺蝟愛抱包＋星月小掛包），共將抽出30名。圖／7-ELEVEN提供
12月27日前加入統一超商永續宣言連署，有機會獲得永續商品組（內含刺蝟愛抱包＋星月小掛包），共將抽出30名。圖／7-ELEVEN提供
2022年7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台聚焦「綠色生活」、「樂齡友善」兩大重點，推動多元捐款模式，讓公益行動更即時方便。圖／7-ELEVEN提供
2022年7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台聚焦「綠色生活」、「樂齡友善」兩大重點，推動多元捐款模式，讓公益行動更即時方便。圖／7-ELEVEN提供

除了邀請大家自帶環保杯、環保購物袋及環保餐具外，統一超商在減塑行動上，更從源頭管理、材質替換、鼓勵自帶、回收利用尋求減塑解方。統一超商偕同統奕包裝、星巴克率零售通路之先，耗時超過一年、斥資逾千萬元，整合創新架構由通路自建「OPEN iECO循環杯還杯機」，將建置通路最大的「循環杯服務模式」，預計至今年底前將有超過560店（7-ELEVEN共500家、星巴克共60家）提供循環杯服務，架構可持續發展永續生態圈。

12月2日至12月4日「500趴」活動期間，前往「7-ELEVEN永續快閃店」攤位攜帶環保杯或不限金額愛心捐款，就能免費喝CITY PRIMA精品熱美式咖啡一杯，現場拍下永續快閃店行動照公開上傳IG或FB，並TAG @7elevenloves 或 #地球永續你我日常，再加碼抽100元7-ELEVEN商品卡（共30名）。12月3日當天還有機會見到OPEN小將與LOCK小醬。

「500趴」現場打造「7-ELEVEN永續快閃店」，攜帶環保杯或不限金額愛心捐款，就能免費喝CITY PRIMA精品熱美式咖啡一杯。圖／7-ELEVEN提供
「500趴」現場打造「7-ELEVEN永續快閃店」，攜帶環保杯或不限金額愛心捐款，就能免費喝CITY PRIMA精品熱美式咖啡一杯。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台今年10月起展開全新公益募款計畫「樂齡友善DOG陣行」，攜手多年公益合作夥伴屏東基督教醫院，首度與台灣動物輔助治療專業發展協會合作，創新推出以7-ELEVEN為據點，為失智症長輩提供專業「動物輔助治療」服務，從屏東地區出發，建立開放專業「輔療犬」入店的超商門市。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台今年10月起展開全新公益募款計畫「樂齡友善DOG陣行」，攜手多年公益合作夥伴屏東基督教醫院，首度與台灣動物輔助治療專業發展協會合作，創新推出以7-ELEVEN為據點，為失智症長輩提供專業「動物輔助治療」服務，從屏東地區出發，建立開放專業「輔療犬」入店的超商門市。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN把愛找回來發揮公益平台影響力，提供門市零錢捐與OPEN POINT App兩大公益管道，讓全民以捐款行動支持屏東基督教醫院，預計募集超過4,000萬的善款，持續推動高齡及失智友善服務。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN把愛找回來發揮公益平台影響力，提供門市零錢捐與OPEN POINT App兩大公益管道，讓全民以捐款行動支持屏東基督教醫院，預計募集超過4,000萬的善款，持續推動高齡及失智友善服務。圖／7-ELEVEN提供

此外，12月27日前加入統一超商永續宣言連署，有機會獲得永續商品組（內含刺蝟愛抱包＋星月小掛包），共將抽出30名。統一超商永續宣言連署：https://pse.is/4k6upj

500趴2022──500%永續綠生活 Go Green, Go Action!

活動日期：2022/12/2（五）－12/4（日）

活動時間：周五17:00-22:00、周六11:00-21:00、周日11:00-18:00

活動地點：台北101水舞廣場

超商 快閃 星巴克

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