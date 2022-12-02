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最萌趣的「OPEN!大氣球遊行」回來囉！12月17日相約高雄夢時代

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「OPEN!大氣球遊行」將在12月17日於高雄夢時代強勢回歸，除OPEN!家族外，另有史努比等17顆超人氣大氣球將與遊行團隊一同現身時代大道。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN!大氣球遊行」將在12月17日於高雄夢時代強勢回歸，除OPEN!家族外，另有史努比等17顆超人氣大氣球將與遊行團隊一同現身時代大道。圖／7-ELEVEN提供

每逢年底最受全民引領期待的年度盛事「OPEN!大氣球遊行」回來囉！號稱亞洲最大大氣球遊行「OPEN!大氣球遊行」將在12月17日於高雄夢時代強勢回歸，除了OPEN!家族全新造型璀璨登場之外，為迎接兔年，今年特別加入由雪鈴兔波波領軍的兔兔大隊以及Hello Kitty、史努比、蛋黃哥、阿Q桶麵等17顆超人氣大氣球將與遊行團隊一同現身時代大道，邀請全民熱鬧踩街。

7-ELEVEN表示，「OPEN!大氣球遊行」已成為每年詢問度最高、最具指標性的大型親子活動之一，在以守護民眾健康為優先的原則下停辦兩年，今年於高雄夢時代重磅回歸。今年除了由超人氣的OPEN!家族換上全新造型璀璨登場，更特別規劃由雪鈴兔波波領軍，並加入美樂蒂、比得兔、卡娜赫拉的小動物、米飛兔等5隻超萌兔子大氣球組成「兔兔大隊」歡樂迎兔年，同時也邀請民眾一同裝扮成兔子造型參加遊行，甚至也可以帶家中的毛小孩共襄盛舉，一起HIGH翻時代大道。

除了大氣球之外，遊行表演團隊同樣精彩，今年主題為「OPEN! DREAM WORLD」，以海軍陸戰隊樂儀隊的演出開場，遊行分為四大隊伍，第一大隊由樹德家商舞旗隊打頭陣，百人GOGORO電動車隊壓軸；第二大隊為「兔兔大隊」，有高雄女中樂儀隊、輔英科大競技啦啦隊等大陣仗演出；第三大隊有阿Q桶麵，阿Q這個讀了30年沒畢業，幽默又有魅力的高中男生，準備了超帥的表演還帶上阿Q人偶大氣球，絕對嗨爆時代大道，以及今年首次參與的「超人力霸王德卡」；第四大隊則融入了動漫Cosplay、花式溜冰、滑板等年輕潮流勢力，遊行大使B.T.O.D以及夏沐也將參與遊行，並帶來精彩的表演。

今年也首度舉辦「麥香高校熱音社表演徵選活動」，徵選上的隊伍將參與遊行並帶來演出，並邀請台北捷運盃街舞大賽獲獎隊伍參與，讓即將邁入奧運的街舞在高雄大放異彩。遊行結束後，舞台區將會在晚上6點30分開始「麥香之夜」，除了有OPEN!家族以及麥香吉祥物麥寶的可愛演出，還有OPEN!家族與高校熱音社的合作表演，活動最後更有OPEN!家族的見面會。

7-ELEVEN自12月17日至12月18日將於活動現場擺設4台「高效智慧回收機」，機台可同時回收PET寶特瓶、乾電池，透過光學辨識感應，簡易操作可快速回收，民眾兌換5個寶特瓶或5顆電池即可獲得1點OPEN POINT點數回饋，等同1元購物金，讓民眾能就近資源回收，也將回收習慣融入生活日常。

號稱亞洲最大大氣球遊行「OPEN!大氣球遊行」將在12月17日於高雄夢時代強勢回歸，邀請全民熱鬧踩街。圖／7-ELEVEN提供
號稱亞洲最大大氣球遊行「OPEN!大氣球遊行」將在12月17日於高雄夢時代強勢回歸，邀請全民熱鬧踩街。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN!大氣球遊行」今年首度舉辦「麥香高校熱音社表演徵選活動」，徵選上的隊伍將參與遊行並帶來演出，並邀請台北捷運盃街舞大賽獲獎隊伍參與，，讓即將邁入奧運的街舞在高雄大放異彩。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN!大氣球遊行」今年首度舉辦「麥香高校熱音社表演徵選活動」，徵選上的隊伍將參與遊行並帶來演出，並邀請台北捷運盃街舞大賽獲獎隊伍參與，，讓即將邁入奧運的街舞在高雄大放異彩。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN!大氣球遊行」將在12月17日於高雄夢時代強勢回歸，特別規劃由雪鈴兔波波領軍加上人氣、卡娜赫拉的小動物組成「兔兔大隊」歡樂迎兔年。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN!大氣球遊行」將在12月17日於高雄夢時代強勢回歸，特別規劃由雪鈴兔波波領軍加上人氣、卡娜赫拉的小動物組成「兔兔大隊」歡樂迎兔年。圖／7-ELEVEN提供
最萌趣的「OPEN!大氣球遊行」12月17日相約高雄夢時代，雪鈴兔波波領軍兔兔大隊歡樂迎接2023年。圖／7-ELEVEN提供
最萌趣的「OPEN!大氣球遊行」12月17日相約高雄夢時代，雪鈴兔波波領軍兔兔大隊歡樂迎接2023年。圖／7-ELEVEN提供

兔兔 團隊

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