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和日本購車有譜？高鐵：尚未定案 外界勿片面揣測

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
台灣高鐵公司說，現階段高鐵新購列車採購案正在程序中，尚未定案，請外界勿作片面揣測。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵公司說，現階段高鐵新購列車採購案正在程序中，尚未定案，請外界勿作片面揣測。圖／台灣高鐵公司提供

台灣高鐵公司近年在推動新車採購計畫，東元集團會長黃茂雄今出席日本台灣交流協會成立50周年慶祝酒會時提到，高鐵將在最近1、2年內採購新一代的高鐵車輛，「我們雙方的代表在切磋（指磋商）」引發熱議。

對此，台灣高鐵公司今發聲明回應，指綜合考量高鐵現行乘載率狀況（尤其周末及疏運假期）、未來運量成長趨勢、列車維修及運轉調度需求等多項因素，自2019年起規畫新列車之採購。現階段高鐵新購列車採購案正在程序中，尚未定案，請外界勿作片面揣測。

高鐵公司表示，新購列車採購前經兩次招標，皆因廠商所報價格與市場行情差距過大及部分投標文件不符規範要求而廢標，故高鐵公司著手研議包含洽第三人採購可行性等之可能解決方案。

高鐵公司說，今年3月啟動第三次招標作業，以邀標方式，同時邀請多家具備高鐵列車開發經驗之廠商參與投標。本案目前正就各家廠商之投標內容進行審議中，後續本公司將依安全、技術、營運、財務等面向綜合評估考量後，完成採購作業程序。

高鐵 日本台灣交流協會

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