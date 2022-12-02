新竹人消費力驚人！巨城周年慶首日湧15萬人 業績衝5億

新竹市遠東巨城購物中心Big City周年慶昨天起一連12天登場，人潮不斷，首日業績突破5億元，較去年同期成長6%（含遠東SOGO百貨新竹店），再度展現新竹人驚人的消費實力；業者也統計，巨城周年慶第1天來客數逾15萬人，消費者驚呼新竹人的日常「不是在巨城就是在前往巨城的路上」，人氣、買氣大爆發。

業者指出，周年慶首日許多消費者早已鎖定要購買的商品精準出手，限定消費累計50萬元、80萬元的滿額贈購物金活動兌換速度快，一早更有「百萬刷手」現身，也一舉拉抬周年慶首日客單較去年成長13 %。

新竹巨城周年慶正逢疫情解封，婚嫁喜慶活動蓄勢待發，業者觀察，新人必備的鑽戒、珠寶、黃金等商品熱銷；氣溫驟降加上國旅登山露營熱潮持續，戶外Outdoor專區購物人潮不斷，保暖衣物、高機能服飾配件、登山露營用品熱賣，整體精品珠寶、服飾戶外用品類業績較去年同期成長1成。

不僅如此，年底交屋潮宅經濟發威，成家所需的智能大小型家電如冰箱、洗衣機、電視也是大熱銷，在優惠滿額送購物金的加持下，集雅社開店不到2小時已突破千萬元業績；iPhone 14全系列及新款平板、耳機等商品熱賣超過200組，同樣賣破千萬元，家電3C整體業績較去年同期強勢成長2成。

巨城購物中心指出，周年慶一早10點前停車場入口已大排長龍，一樓戶外廣場及各樓面滿滿等待入場的民眾，吉祥物阿Mall也在周年慶化身12款超實用來店禮，首日3000分手提摺疊收納籃兌換完畢，每一天都有限定來店禮。