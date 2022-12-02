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佐登妮絲城堡台版凡爾賽宮營造歡樂耶誕節 鳥瞰夢幻美景
耶誕節將近，嘉義縣人氣高觀光景點佐登妮絲城堡，營造浪漫歡樂耶誕節場景氛圍，打造以燈海為主題的「星海耶誕節」，將園區佈上百萬耶誕燈藝，夜間開燈，夜晚整點飄下雪花，空拍鳥瞰有如置身童話世界夢幻城堡。
城堡推出耶誕系列活動，有全台最高歐式穹頂下的浪漫星空音樂團體演出，還有夢幻雪景、城堡晚餐、耶誕星光市集，入園加碼餐飲抵用券。
佐登妮絲星海聖誕節11月25日點燈，耶誕限定打卡點超好拍，還有全台唯一凡爾賽變裝服務，以及城堡晚餐冬季的佐登妮絲城堡擁有許多耶誕限定美景。佐登王子大道化身耶誕樹林，隨夜色變化的落羽松染上不同應景色彩，在冬季轉換成療癒的人間仙境，彷彿走在童話故事中的精靈小徑。
佐登妮絲城堡本月夜晚整點都將飄下雪花，白色雪花飄落在園區歐式花園草木及典雅的建築雕塑上，浪漫指數滿分，在台灣也能拍出如歐洲冬天雪花落下的飄逸美照，每個角度都是夢幻場景！
佐登妮絲城堡被稱為「台版凡爾賽宮」，可在耶誕燈光夜景及雪花下享受耶誕晚餐，城堡聯手知名換裝體驗品牌VAVAVOOM，推出法國華麗禮服變裝活動，可以體驗凡爾賽風、蘿莉塔風，或是童話公主風，甚至是大亨小傳復古派對風。
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