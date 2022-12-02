快訊

國1北上高雄段貨櫃車衝出外邊坡翻覆 回堵16公里

首爾「白紙運動」聲援現場：中國留學生的衝擊醒悟？

【早晨財經速解讀】0056填息成功 本次僅花32天 價差能賺回來?

聽新聞
test
0:00 / 0:00

佐登妮絲城堡台版凡爾賽宮營造歡樂耶誕節 鳥瞰夢幻美景

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
耶誕節將近，嘉義縣人氣高觀光景點佐登妮絲城堡，營造浪漫歡樂耶誕節場景氛圍，打造以燈海為主題的「星海耶誕節」。圖／佐登妮絲城堡提供
耶誕節將近，嘉義縣人氣高觀光景點佐登妮絲城堡，營造浪漫歡樂耶誕節場景氛圍，打造以燈海為主題的「星海耶誕節」。圖／佐登妮絲城堡提供

耶誕節將近，嘉義縣人氣高觀光景點佐登妮絲城堡，營造浪漫歡樂耶誕節場景氛圍，打造以燈海為主題的「星海耶誕節」，將園區佈上百萬耶誕燈藝，夜間開燈，夜晚整點飄下雪花，空拍鳥瞰有如置身童話世界夢幻城堡。

城堡推出耶誕系列活動，有全台最高歐式穹頂下的浪漫星空音樂團體演出，還有夢幻雪景、城堡晚餐、耶誕星光市集，入園加碼餐飲抵用券。

佐登妮絲星海聖誕節11月25日點燈，耶誕限定打卡點超好拍，還有全台唯一凡爾賽變裝服務，以及城堡晚餐冬季的佐登妮絲城堡擁有許多耶誕限定美景。佐登王子大道化身耶誕樹林，隨夜色變化的落羽松染上不同應景色彩，在冬季轉換成療癒的人間仙境，彷彿走在童話故事中的精靈小徑。

佐登妮絲城堡本月夜晚整點都將飄下雪花，白色雪花飄落在園區歐式花園草木及典雅的建築雕塑上，浪漫指數滿分，在台灣也能拍出如歐洲冬天雪花落下的飄逸美照，每個角度都是夢幻場景！

佐登妮絲城堡被稱為「台版凡爾賽宮」，可在耶誕燈光夜景及雪花下享受耶誕晚餐，城堡聯手知名換裝體驗品牌VAVAVOOM，推出法國華麗禮服變裝活動，可以體驗凡爾賽風、蘿莉塔風，或是童話公主風，甚至是大亨小傳復古派對風。

耶誕節將近，嘉義縣人氣高觀光景點佐登妮絲城堡，營造浪漫歡樂耶誕節場景氛圍，打造以燈海為主題的「星海耶誕節」。圖／佐登妮絲城堡提供
耶誕節將近，嘉義縣人氣高觀光景點佐登妮絲城堡，營造浪漫歡樂耶誕節場景氛圍，打造以燈海為主題的「星海耶誕節」。圖／佐登妮絲城堡提供
耶誕節將近，嘉義縣人氣高觀光景點佐登妮絲城堡，營造浪漫歡樂耶誕節場景氛圍，打造以燈海為主題的「星海耶誕節」。圖／佐登妮絲城堡提供
耶誕節將近，嘉義縣人氣高觀光景點佐登妮絲城堡，營造浪漫歡樂耶誕節場景氛圍，打造以燈海為主題的「星海耶誕節」。圖／佐登妮絲城堡提供

佐登妮絲 耶誕節 落羽松

延伸閱讀

電信業 攻耶誕購物商機

暖冬有愛 理想大地連續第6年送薑餅屋給黎明教養院

台南好YOUNG耶誕跨年活動 3場親子耶誕派對周末打頭陣

台南耶誕熱鬧登場 搭台灣好行3條觀光公車可免費拿禮物

相關新聞

佐登妮絲城堡台版凡爾賽宮營造歡樂耶誕節 鳥瞰夢幻美景

耶誕節將近，嘉義縣人氣高觀光景點佐登妮絲城堡，營造浪漫歡樂耶誕節場景氛圍，打造以燈海為主題的「星海耶誕節」，將園區佈上百...

鬼太郎來了 相約林口

暌違十年，鬼太郎回來了！「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展十二月卅一日到明年四月五日在華山文創園區展出，三日在林口舉...

成美園松柏環繞圍爐 年菜開放訂桌 除夕到初三秒額滿

下個月就是農曆春節，彰化縣永靖鄉「成美文化園」的松柏軒景觀餐廳已開放圍爐年菜訂桌，董事長級私房料理年菜每桌15800元，...

給2122的備忘錄？ ARTIFACTS膠囊新年禮盒 超時空交換！

玩交換禮物，每個社群、每個人心中都有理想主題。但如果是100年後的2122年呢？到時候你的工作、你的職稱、你的成就都已不...

新竹縣BOT案「享平方Shown Square」 本周六餐飲試營運

竹北市終於迎來五星級影城了！新竹縣政府與龍享廣場公司合作，推動新竹縣首個停車場影城BOT案，打造「享平方Shown Sq...

流汗時只想這樣穿！ASPORT搶先曝光2023新款美型休閒運動裝

即使是因為運動暢快流汗，也想保持最美樣貌，是所有女孩們的心聲。向來以銷售運動精品聞名的ASPORT聽到市場的需求，於是搶先曝光所代理品牌2023年早春全新的服飾與配件，低調極簡風格，搭配舒適的材質製成，讓人即使不運動時也想穿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。