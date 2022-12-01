耶誕大餐訂好沒？老爺小花園耶誕限定套餐1488元起

位於松江南京商圈，供應義式風格料理、早午餐、下午茶、麵包甜點及飲品的複合式餐廳「royal petite garden老爺小花園」迎接聖誕佳節，即日起推出烘焙坊自製的經典義大利聖誕麵包「潘娜朵妮」（180元）、法國阿爾薩斯地區聖誕節必吃的「咕咕霍夫」（280元），最適合歡聚分享的聖誕樹幹蛋糕則以造型時尚的創意口味「東方美人樹幹蛋糕」（980元）甜美呈現。此外，12月23日至25日則推出聖誕限定套餐，含冷熱開胃菜、湯品、沙拉、主菜、麵食、甜點、飲料共八道料理1,488元起+10%。

「潘娜朵妮」是義大利聖誕節每個家庭必饗的傳統果乾麵包，使用自家培養魯邦種酵母，遵循道地工法經長時間發酵，加入酒漬青葡萄、蔓越莓、橘皮丁而成，質地蓬鬆軟綿濕潤，口口洋溢香甜奶油及酒漬果乾香氣，其風味隨時間更加熟成並散發獨特香氣，建議分切後3天內享用完畢。

「咕咕霍夫」是法國阿爾薩斯地區及德國南部傳統聖誕點心，外型呈現皇冠狀，烘焙師傅以自家培養的魯邦菌種加入純龍眼蜂蜜製作，加入香炒培根丁、洋蔥絲、乳酪丁、胡桃，呈現與一般市售甜味不同的鹹香氣息，為12月的早餐增添節日儀式感。

「東方美人樹幹蛋糕」融合東方美人茶香慕斯、香草杏仁蛋糕、杏仁榛果酥餅與黑莓果醬，酸香甜蜜中帶有堅果暖甜氣息與一抹茶香尾韻，口感香甜而不膩。

聖誕節正是與家人朋友相聚的歡樂節日，妝點璀璨炫爛燈飾的景觀餐廳，為聚會更添耶誕氛圍。主廚精心獻上冷開胃菜「蟹肉、酪梨番茄凍」、熱開胃菜「魚卵、干貝昆布高湯」、湯品「白花椰菜濃湯」、沙拉「燻雞堅果沙拉佐香橙」、主菜可「美國PRIME肋眼上蓋牛排」、「海陸雙拼」、「葛瑪蘭戰斧豬排」三選一、主食「黑松露手工蛋黃麵」、聖誕甜點「草莓星球」、聖誕飲品8選1，售價NT$1,488+10%起。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康