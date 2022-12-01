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星巴克連續28天買一送一！「耶誕數位體驗」天天隨機抽

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
星巴克一年一度的「HOLIDAY YOUR WAY 耶誕數位體驗」即起登場。圖／摘自星巴克官網
星巴克一年一度的「HOLIDAY YOUR WAY 耶誕數位體驗」即起登場。圖／摘自星巴克官網

星巴克連續28天有望天天買一送一！星巴克即起推出全新「HOLIDAY YOUR WAY 耶誕數位體驗」，12月1日至28日活動期間上線到指定網頁玩遊戲，就有機會抽到全品項買一送一、第2杯半價等專屬優惠。此外，星巴克季節限定的「南瓜派風味那堤」、「南瓜派風味冷萃咖啡」等也加入買一送一的行列，喝新品同樣可以小省一筆。

星巴克一年一度的「HOLIDAY YOUR WAY 耶誕數位體驗」，自2022年12月1日至28日，活動期間進入活動網頁https://reurl.cc/Q7XW19，手指選杯、完成指定數位體驗遊戲，即可領取專屬飲料優惠，兌換期間為獲券日起後兩日之內，最後可兌換至12/30，每日兌換時間為11:00~20:00。

活動優惠採隨機抽選，每個帳號每天可享有一次體驗機會，兌換時需出示手機優惠憑證畫面，供門市蓋章註銷。此活動優惠不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務、台積電系列門市、機場航廈門市等，相關資訊可參考活動官網。

耶誕季節新品也加入活動。圖／摘自星巴克官網
耶誕季節新品也加入活動。圖／摘自星巴克官網

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