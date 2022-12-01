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共享經濟夯！騎WeMo賺momo幣 還可抽北海道來回機票

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
共享機車品牌WeMo Scooter和momo購物網合作，即日起至明年1月2日止，民眾只要天天騎 WeMo 就能免費賺momo幣。圖／WeMo Scooter提供
共享機車品牌WeMo Scooter和momo購物網合作，即日起至明年1月2日止，民眾只要天天騎 WeMo 就能免費賺momo幣。圖／WeMo Scooter提供

共享機車品牌WeMo Scooter和momo購物網合作，即日起至明年1月2日止，民眾只要天天騎 WeMo 就能免費賺momo幣，騎越多賺越多，天天騎最高有機會可賺近千元回饋。

除了搶拿限量momo幣，活動期間加入WeMo PASS專屬訂閱制會員服務，除了加碼送momo幣，還有機會抽中北海道滑雪來回機票

WeMo表示，只要加入WeMo PASS訂閱制服務，可享用戶基本三大權益，分別是每月前三趟騎乘20分鐘免費、趟趟騎乘前三分鐘的免費準備時數外，還可累計趟次即享現金折扣、每月不定期的訂閱與騎乘任務優惠好康等。且還多加贈一趟騎乘20分鐘免費，以及100元momo幣回饋。

此外，周三、周六會員日新加入還可翻倍回饋再加碼成 200元momo 幣，此為雙12活動期間限定，WeMo再加碼抽北海道來回機票。

WeMo表示，下周一（5日）至12月30日止，不限新舊戶平日(周一至周五)，天天騎WeMo通勤，完成３趟騎乘任務即可獲得10元momo幣，完成5趟騎乘任務再加贈30元momo幣。跨年活動期間12月31日至明年1月2日止，一樣不限新舊戶凡只要完成 1 趟有效騎乘，即獲得 10元momo幣。詳細活動辦法依照WeMo Scooter與momo購物網最新官方公告為主。

共享機車品牌WeMo Scooter和momo購物網合作，即日起至明年1月2日止，民眾只要天天騎 WeMo 就能免費賺momo幣。圖／WeMo Scooter提供
共享機車品牌WeMo Scooter和momo購物網合作，即日起至明年1月2日止，民眾只要天天騎 WeMo 就能免費賺momo幣。圖／WeMo Scooter提供

momo 購物網 機票

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