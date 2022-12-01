雙12開喝！萊爾富限時3天「指定咖啡最低5.5折起」

陪伴萊爾富自有品牌「Hi-Life Original」成長茁壯的吉祥物「嗨寶」，將在12月12日過5歲生日，而「嗨寶」生日正巧也是年末盛事「雙12購物節」，萊爾富即日起至12月13日祭出「與嗨寶同慶」系列活動，特惠品項包含零食、鮮食、日用品、飲品、泡麵調罐、冬季沖調等指定商品，最低下殺5折起；12月9日至12月13日也推出期間限定指定商品最低5折起的快閃優惠。

萊爾富「與嗨寶同慶」系列活動即日起至12月13日祭出同品項買1送1的商品包括Hi-Life Original天然水600mL、波爾天然水、舒潔系列紙手帕2入、好奇迪士尼厚型濕巾20抽、沙威隆清爽潔膚抗菌濕巾10抽、康乃馨寶寶潔膚濕巾超厚補充包80片、貝納頌深焙拿鐵375mL、御茶園茶香馡紅等。另外，黑松茶尋味新日式綠茶／台灣青茶（590mL）、張君雅小妹妹系列碳烤雞汁風味點心麵和草莓味甜心型脆果，單件售價79元的盛香珍系列杏仁奶油曲奇85g、法式鹽之花奶油蝴蝶酥85g、榛果巧克力風味厚捲燒100g和黃金巧克力巧克酥130g，以及靠得住指定衛生棉系列、蘇菲指定衛生棉系列等，均享任選買1送1。

隨著天氣逐漸轉涼，萊爾富「與嗨寶同慶」活動即日起至12月13日推出冬季沖調指定品項享同價格買1送1，包含售價65元的阿華田減糖隨身包（盒）、售價80元的老舊金山二合一拿鐵（無糖）和拿鐵咖啡三合一、售價99元的雀巢咖啡三合一香滑原味盒裝與濃醇原味盒裝、鮮一杯系列的蘇門答臘曼特寧濾掛咖啡、黃金摩卡濾掛咖啡、南非國寶茶與南非蜜樹茶等。萊爾富也販售由專業師傅親手操爐，確保烘豆新鮮度聞名的西雅圖系列的極品濾掛咖啡（藍山綜合／極品綜合，單件售價115元）、貝瑞斯塔2+1／3+1（單件售價119元）和即品拿鐵（單件售價129元）等，均享同價格買1送1。

萊爾富也鎖定愛喝咖啡的民眾，於12月12日至12月14日推出雙12購物節指定咖啡優惠，可透過萊爾富門市或Hi-Life VIP App「整買零取」購買Hi Café大杯特濃美式咖啡40杯或Hi Café大杯特濃拿鐵咖啡33杯，通通只要1,212元，最多可現省988元，等於直接下殺5.5折，不僅可透過紙本券寄杯，也可選擇存入Hi-Life VIP App內寄杯，可兌換天數高達180天，不僅可跨店領取，還能轉贈親友共享。

2022年進入最後倒數，許多會員點數即將到期，萊爾富特別於雙12購物節企劃「會員年末慶」推出「會員大禮包」點數兌換指定商品送滿額購物金活動。即日起至12月13日於Hi-Life VIP App內的點數兌換「免費兌換」區，使用Hi點全點兌換任一指定鮮食、日用品、咖啡、糖果巧克力、餅乾與飲品（商品兌換依各門市實際庫存為主），就可獲得25元滿額購物金（指定消費滿125元即可使用，使用期限至2023年1月31日）；點數不夠多的會員則可以點數加價購方式，使用200 Hi點或400 Hi點加價，即可兌換DC系列、毛孩選物、生活愛用、美妝好物、好喝飲料等任一商品，還可獲得10元滿額購物金（指定消費滿125元即可使用，使用期限至2023年1月31日）。

迎戰雙12購物節，萊爾富線上購物平台於12月12日當天推出全館單筆消費滿1,212元即送50元滿額優惠券（完成訂單後派發，訂單滿7日未退貨且消費滿599元可使用，滿額優惠券限30日使用完畢）；12月12日當天凌晨0點將於萊爾富線上購物平台公布一組免運優惠碼，限量500份（每位會員限獲得一次機會），會員於萊爾富線上購物平台消費滿199元以上、結帳時輸入該組折扣碼，即享該筆訂單免運優惠。此外，萊爾富線上購物即日起至12月13日推出箱購商品特惠活動，最低下殺5.3折起。