快訊

「班班吃石斑」確定跳票 陳吉仲：下學期變「班班好食材」

新北副秘書長及參事 傳遭張善政、蔣萬安挖角

只差一紙婚卻震撼情斷 分手泫雅1天後…DAWN發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙12開喝！萊爾富限時3天「指定咖啡最低5.5折起」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
雙12開喝，12月12日至12月14日萊爾富門市與Hi-Life VIP App「整買零取」推指定咖啡最低5.5折起。圖／萊爾富提供
雙12開喝，12月12日至12月14日萊爾富門市與Hi-Life VIP App「整買零取」推指定咖啡最低5.5折起。圖／萊爾富提供

陪伴萊爾富自有品牌「Hi-Life Original」成長茁壯的吉祥物「嗨寶」，將在12月12日過5歲生日，而「嗨寶」生日正巧也是年末盛事「雙12購物節」，萊爾富即日起至12月13日祭出「與嗨寶同慶」系列活動，特惠品項包含零食、鮮食、日用品、飲品、泡麵調罐、冬季沖調等指定商品，最低下殺5折起；12月9日至12月13日也推出期間限定指定商品最低5折起的快閃優惠。

萊爾富「與嗨寶同慶」系列活動即日起至12月13日祭出同品項買1送1的商品包括Hi-Life Original天然水600mL、波爾天然水、舒潔系列紙手帕2入、好奇迪士尼厚型濕巾20抽、沙威隆清爽潔膚抗菌濕巾10抽、康乃馨寶寶潔膚濕巾超厚補充包80片、貝納頌深焙拿鐵375mL、御茶園茶香馡紅等。另外，黑松茶尋味新日式綠茶／台灣青茶（590mL）、張君雅小妹妹系列碳烤雞汁風味點心麵和草莓味甜心型脆果，單件售價79元的盛香珍系列杏仁奶油曲奇85g、法式鹽之花奶油蝴蝶酥85g、榛果巧克力風味厚捲燒100g和黃金巧克力巧克酥130g，以及靠得住指定衛生棉系列、蘇菲指定衛生棉系列等，均享任選買1送1。

隨著天氣逐漸轉涼，萊爾富「與嗨寶同慶」活動即日起至12月13日推出冬季沖調指定品項享同價格買1送1，包含售價65元的阿華田減糖隨身包（盒）、售價80元的老舊金山二合一拿鐵（無糖）和拿鐵咖啡三合一、售價99元的雀巢咖啡三合一香滑原味盒裝與濃醇原味盒裝、鮮一杯系列的蘇門答臘曼特寧濾掛咖啡、黃金摩卡濾掛咖啡、南非國寶茶與南非蜜樹茶等。萊爾富也販售由專業師傅親手操爐，確保烘豆新鮮度聞名的西雅圖系列的極品濾掛咖啡（藍山綜合／極品綜合，單件售價115元）、貝瑞斯塔2+1／3+1（單件售價119元）和即品拿鐵（單件售價129元）等，均享同價格買1送1。

萊爾富也鎖定愛喝咖啡的民眾，於12月12日至12月14日推出雙12購物節指定咖啡優惠，可透過萊爾富門市或Hi-Life VIP App「整買零取」購買Hi Café大杯特濃美式咖啡40杯或Hi Café大杯特濃拿鐵咖啡33杯，通通只要1,212元，最多可現省988元，等於直接下殺5.5折，不僅可透過紙本券寄杯，也可選擇存入Hi-Life VIP App內寄杯，可兌換天數高達180天，不僅可跨店領取，還能轉贈親友共享。

2022年進入最後倒數，許多會員點數即將到期，萊爾富特別於雙12購物節企劃「會員年末慶」推出「會員大禮包」點數兌換指定商品送滿額購物金活動。即日起至12月13日於Hi-Life VIP App內的點數兌換「免費兌換」區，使用Hi點全點兌換任一指定鮮食、日用品、咖啡、糖果巧克力、餅乾與飲品（商品兌換依各門市實際庫存為主），就可獲得25元滿額購物金（指定消費滿125元即可使用，使用期限至2023年1月31日）；點數不夠多的會員則可以點數加價購方式，使用200 Hi點或400 Hi點加價，即可兌換DC系列、毛孩選物、生活愛用、美妝好物、好喝飲料等任一商品，還可獲得10元滿額購物金（指定消費滿125元即可使用，使用期限至2023年1月31日）。

迎戰雙12購物節，萊爾富線上購物平台於12月12日當天推出全館單筆消費滿1,212元即送50元滿額優惠券（完成訂單後派發，訂單滿7日未退貨且消費滿599元可使用，滿額優惠券限30日使用完畢）；12月12日當天凌晨0點將於萊爾富線上購物平台公布一組免運優惠碼，限量500份（每位會員限獲得一次機會），會員於萊爾富線上購物平台消費滿199元以上、結帳時輸入該組折扣碼，即享該筆訂單免運優惠。此外，萊爾富線上購物即日起至12月13日推出箱購商品特惠活動，最低下殺5.3折起。

陪伴萊爾富自有品牌「Hi-Life Original」成長茁壯的吉祥物「嗨寶」，將在12月12日過5歲生日，適逢雙12購物節，萊爾富即日起至12月13日祭出「與嗨寶同慶」系列優惠活動。圖／萊爾富提供
陪伴萊爾富自有品牌「Hi-Life Original」成長茁壯的吉祥物「嗨寶」，將在12月12日過5歲生日，適逢雙12購物節，萊爾富即日起至12月13日祭出「與嗨寶同慶」系列優惠活動。圖／萊爾富提供
萊爾富吉祥物「嗨寶」生日適逢雙12購物節，即日起至12月13日祭出「與嗨寶同慶」系列活動，指定商品最低下殺5折起。圖／萊爾富提供
萊爾富吉祥物「嗨寶」生日適逢雙12購物節，即日起至12月13日祭出「與嗨寶同慶」系列活動，指定商品最低下殺5折起。圖／萊爾富提供
迎戰雙12購物節，萊爾富線上購物12月12日當天推出全館單筆消費滿1,212元贈50元滿額優惠券。圖／萊爾富提供
迎戰雙12購物節，萊爾富線上購物12月12日當天推出全館單筆消費滿1,212元贈50元滿額優惠券。圖／萊爾富提供
萊爾富吉祥物「嗨寶」生日適逢雙12購物節，即日起至12月13日祭出「與嗨寶同慶」系列活動，指定商品最低下殺5折起。圖／萊爾富提供
萊爾富吉祥物「嗨寶」生日適逢雙12購物節，即日起至12月13日祭出「與嗨寶同慶」系列活動，指定商品最低下殺5折起。圖／萊爾富提供
即日起至12月13日萊爾富「會員年末慶」點數兌換指定商品送滿額購物金，點數折價加碼回饋10%。圖／萊爾富提供
即日起至12月13日萊爾富「會員年末慶」點數兌換指定商品送滿額購物金，點數折價加碼回饋10%。圖／萊爾富提供

咖啡 萊爾富超商

延伸閱讀

賣咖啡遭顧客質疑比例不對 尤秋興：不然你來賣

萊爾富攜手「魔法咖哩」推3款南洋風特色咖哩鮮食 搭指定飲品現折10元

是你嗎？萊爾富花125元購買1包菸就中千萬大獎

只花125元！9-10月期統一發票千萬元特別獎在「萊爾富桃縣觀音店」

相關新聞

7-ELEVEN「1212年終盛典」！「i預購」專櫃保養4折起

7-ELEVEN「1212年終盛典」自12月2日起由「i預購」平台率先開跑，看準民眾「口罩微解封，美妝也放風」的臉部保養...

500趴2022／巴部農首度出攤！品飲頂級好水還能抽獎

「為了喝好水，買下一座山！」正是「巴部農天然鹼性礦泉水」與畢生追求「健康」、「美麗」的陳博士的真實故事。令許多追求健康、...

雙12開喝！萊爾富限時3天「指定咖啡最低5.5折起」

陪伴萊爾富自有品牌「Hi-Life Original」成長茁壯的吉祥物「嗨寶」，將在12月12日過5歲生日，而「嗨寶」生...

打破21年歷史！JINS台灣總經理升任品牌控股常務執行董事

連鎖眼鏡品牌JINS日本股東會日前改選董事，宣布現任品牌台灣總經理邱明琪從執行董事再晉升全球三大的常務執行董事之一，打破了創立二十一年以來的紀錄。因為全球都籠罩在疫情下的這三年，JINS台灣在邱明琪帶領下，業績不減反增，交出亮麗的成績單，因此使她再度高昇，成為品牌首位台籍常務執行董事。

五條老師、虎杖等身模型將空降台灣！「咒術迴戰展」預售優惠最終倒數

日本超人氣作品「咒術迴戰」自2020年起改編動畫後引爆全球咒術熱潮，成為現象級動畫大作，也深獲台灣廣大粉絲喜愛，開賣上千份的咒骸娃娃套票也全數售罄，目前展覽預售優惠進入最終倒數，喜愛「咒術迴戰」的粉絲千萬不要錯過！

吳卓源、謝欣穎都搶戴 Burberry新包全智賢最愛是這色

越簡單的設計，其實越能長久保存、傳承。Burberry推出全新Frances包款，以方形輪廓的簡約設計搭配TB圖案，先前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。