日本藏壽司要賣台灣石斑魚 農委會今東京開記者會

農委會副主委陳添壽領軍，帶隊到日本賣石斑魚，今我國貿易業者栗煬國際公司、供貨團體高雄市興達港區漁會及日本藏壽司公司(くら寿司株式会社)在東京簽署採購備忘錄，藏壽司明年將採購台灣冷凍石斑魚切片，在日本各家連鎖門市推出台灣石斑魚料理商品，包括握壽司及中西洋料理。

農委會表示，第一批5萬公斤台灣石斑原料魚所製成的產品，與日本通路商合作試銷，後續將視消費者需求擴增供貨。記者會上現場展示 6 道日式料理，包括味噌烤石斑、 鮮露石斑握壽司、石斑白酒蒸等。

陳添壽表示，藏壽司是日本三大迴轉壽司品牌之一，台灣石斑魚採專業化養殖，產業鏈分工細膩，上市前有政府抽檢，安全有把關，再搭配HACCP、ISO22000等國際認驗證的加工處理，生產的石斑魚切片符合日本「生食等級」需求，前後經過 4 次打樣及調整加工製成程序獲迴轉壽司業者青睞。

農委會表示，今年6月中國大陸暫停我石斑魚輸入，農委會提出「海外拓銷獎勵」及「海外廣宣與拓銷活動」等外銷因應措施，除了輔導業者開拓美國、馬來西亞、紐西蘭等新興市場外，更將進軍日本迴轉壽司通路。

農委會表示，這次石斑魚切片成功進軍日本迴轉壽司品牌只是開端，未來該會將持續在日本辦理廣宣與行銷等活動，輔導漁民團體與外銷業者以高水準及客製化加工製程，滿足日本通路業者訂單需求。