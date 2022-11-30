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星巴克今年最後一波壓軸聯名12/7開賣！「艾蜜莉」來了

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
EMILY IN PARIS+STARBUCKS 聯名商品即將開賣。圖／星巴克提供
EMILY IN PARIS+STARBUCKS 聯名商品即將開賣。圖／星巴克提供

今年12月，星巴克最後一波壓軸的聯名商品，將與知名網路影集「艾蜜莉在巴黎(EMILY IN PARIS)」聯名，擷取影集中女主角艾蜜莉(Emily)甜美樂觀的個人風格，以輕快浪漫的法式情調，帶來系列時髦又引人注目的用品，包括大量運用亮眼甜美的粉紅色、點綴以標誌性的鐵塔吊飾；或是以大片繽紛盎然的花卉圖案為設計，彷彿帶來了整個巴黎的春光明媚的提袋。全系列商品將於12月7日全門市與線上門市開賣。

其中，搶眼吸睛的「艾蜜莉在巴黎提袋花卉」，以大片繽紛的花卉搭配最具代表性的鐵塔圖案，描繪出花都巴黎的活力，略大於A4大小的尺寸，方便收納攜帶各式文件。「艾蜜莉在巴黎16OZ EmilySS杯」則是將影集名稱或是穿著經典格紋的女主角，以個性帶點隨興的手繪風格，表現出時髦的法式情調。「艾蜜莉在巴黎 SS粉紅」不鏽鋼杯，也選用亮眼的粉紅色系，再綴以鐵塔吊飾，呼應影集帶點天真的法式浪漫感，都是此次EMILY IN PARIS聯名商品中推薦必買的單品。

從芝加哥至巴黎工作的艾蜜莉，在巴黎展開新生活的一年後，發現自己面臨了人生的轉折關口，不僅戀情、工作都受到考驗，面對截然不同的未來，艾蜜莉必須做出抉擇，影集中展演了艾蜜莉曲折冒險卻又浪漫的巴黎生活。此次聯名星巴克化身各種生活用品，也展開璀璨的台灣旅行。

商品上市當日，指定EMILY IN PARIS+STARBUCKS聯名商品，每人每次結帳，每款指定商品各限購乙個；如有額外數量的購買需求，需重新排隊。12月8日起則不受此限。

艾蜜莉在巴黎提袋花卉，售價850元。圖／星巴克提供
艾蜜莉在巴黎提袋花卉，售價850元。圖／星巴克提供
艾蜜莉在巴黎16OZ EmilySS杯，售價1,300元。圖／星巴克提供
艾蜜莉在巴黎16OZ EmilySS杯，售價1,300元。圖／星巴克提供
艾蜜莉在巴黎粉紅MUG，售價580元。圖／星巴克提供
艾蜜莉在巴黎粉紅MUG，售價580元。圖／星巴克提供
艾蜜莉在巴黎 SS粉紅，售價1,200元。圖／星巴克提供
艾蜜莉在巴黎 SS粉紅，售價1,200元。圖／星巴克提供

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