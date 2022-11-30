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10天連假海外過年！KKday超值團、第二人最高折1萬

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
日本主打北海道6日，可以入住當地知名星野飯店、體驗冰上樂園、搭乘破冰船。圖／KKday提供
日本主打北海道6日，可以入住當地知名星野飯店、體驗冰上樂園、搭乘破冰船。圖／KKday提供

今年農曆新年有10天連假，加上疫情解封，不少人選擇出國過年。KKday即日起推出東北亞、東南亞各地團體旅遊及機加酒自由行，出發日從1/20小年夜起至1/27初六皆有，並祭出第二人團費可減1萬元優惠。

其中，最受歡迎的日本，主打北海道團體6日、入住星野飯店，每人團費57,900元起；九州福岡5日包括遊覽歐風主題樂園豪斯登堡、入住3晚溫泉飯店，每人團費32,900元起；東南亞避暑團則有峇里島小包團，兩人就可成行，每人團費37,900元起，第二人再享折扣5,000元。另外，同步推出東京、曼谷、首爾4日、5日機加酒自由行，每人19,900元起，其中曼谷、日本第二人還能再折扣5,000元起。

KKday針對亞洲區域推出至少15種團體旅遊行程，即日起加碼第二人折1萬元優惠。以國人最常去的東京5日遊為例，可體驗輕井澤騎腳踏車、迪士尼樂園、晴空塔逛水族館，每人團費55,888元起，12/31前報名，第二人折10,000元。1/20出發的濟州島5日，品嘗濟州美食白帶魚、黑豬肉、鮑魚蔘雞湯，每人團費34,900元起，第二人折4,000元；熱門的首爾、釜山同步推出5日、6日團體遊，1/20及1/22保證出發，每人團費含稅及小費39,900元起，第二人折6,000元起。

相關資訊可查KKday過年爽玩通知活動頁：

https://www.kkday.com/zh-tw/promo/2023CNY_allProduct?cid=7360

濟州島5日可品嘗濟州美食白帶魚、黑豬肉、鮑魚蔘雞湯，每人團費34,900元起，第二人折4千元。圖／KKday提供
濟州島5日可品嘗濟州美食白帶魚、黑豬肉、鮑魚蔘雞湯，每人團費34,900元起，第二人折4千元。圖／KKday提供
峇里島5日小包團，2人即可成行，適合三五好友、蜜月旅行、家族出遊，還能入住獨棟Villa飯店。圖／KKday提供
峇里島5日小包團，2人即可成行，適合三五好友、蜜月旅行、家族出遊，還能入住獨棟Villa飯店。圖／KKday提供

首爾 東南亞 日本

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