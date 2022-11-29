新光三越春節選品豪華陣容 米其林、500盤招牌菜上桌

2023農曆春節提早至1月下旬報到，新光三越率先針對年節送禮推出包括圍爐年菜、人氣伴手禮、高分好酒及當令果物等，共推出150款春節禮品，當中初登場禮盒超過7成，無論送禮或自用，都可以挑到合心意的禮品。

每年重頭戲就屬新光三越獨家企劃、每年推出都受到主顧客喜愛與搶購的「春節嚴選限量禮盒」，今年特別一口氣網羅2022年5大米其林必比登推薦餐廳－博仁堂（台南百年中藥舖/十全大補湯）、沁園春（台中傳承三代上海菜/無錫肉骨頭）、滬舍餘味（台中道地上海菜/滬舍鮮肉餃子）、祥和蔬食（台北必比登推薦唯一素食餐廳/松露油飯）、府城食府（台南傳統手路菜/蛋黃八寶丸），將5家餐廳的經典招牌菜匯集成一桌佳餚，讓民眾過年團聚一次就可以品牌北中南最經典的在地美味。

另外，今年的年菜組合也邀請到四位米其林星級主廚－亞洲最佳女主廚陳嵐舒、山海樓行政主廚蔡瑞郎、台北美福大飯店米香台菜餐廳主廚陳永華、泰國曼谷米其林一星主廚Chef Ton推出「星級團圓年菜」。

並首度聯手第一份台灣人觀點的美食評鑑《500盤》，網羅多家500盤入選餐廳－老新台菜、天下三絕、奇岩一號、勵進餐廳等推出各家經典招牌菜，圍爐也能自由搭配自己心頭好的台灣在地好味道。

嚴選的人氣伴手禮部分，包括「首度來台」的日本百年職人匠心名物－金澤加賀麩不室屋花麩椀、年度最暢銷日本御用甜品—虎屋羊羹兔年限定款、全新口味BAKE白桃伯爵起司凍蛋糕、旅日必買東京柏娜起司蛋糕等，另有最優質的當令果物、最頂級的高分酒禮盒，透過嚴選最高規格的年節禮盒，方便消費者選購，獻上最有誠意的祝福。