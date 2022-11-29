新竹遠東巨城周年慶12月壓軸登場 挑戰12天業績衝28億

新竹Big City遠東巨城購物中心周年慶將於12月1日至12日登場，業者信心滿滿，強調今年完成1500坪改裝工程，維持25%換櫃率帶動整體業績成長逾12%，第4季也引進超過10個全新專櫃，年營收有望再創新高，為期12天的周年慶目標業績要比去年成長3.8%，力拚衝破28億元。

新竹巨城購物中心看準大新竹地區的高消費力，首度推出周年慶期間「當日消費累積滿百萬元，即贈5萬元家電購物金」的活動，首日消費累計50萬元送1萬5、累計80萬元送2萬5購物金；若消費滿額可直接加入VIP會員，優惠更多最高贈送1萬元購物金。

全館消費還有各樓面滿仟送佰、指定業種滿額贈、平日消費等促銷活動，業者也歡迎消費者刷卡消費，總共有18大銀行推出信用卡滿額禮、購物刷HAPPY GO Pay點數最高18倍送等，最高回饋23.8 %。業者強調，各項優惠力抗通膨來巨城周年慶最划算。

新竹巨城購物中心周年慶也匯集超過120個話題快閃店及聯合特賣品牌，超過3分之1是桃竹苗獨家品牌。包含全台首家正櫃的北海道霜淇淋之神「CREMIA」，還有來自日本京都的「然花抄院」各式經典和果子、超人氣的「SAKImoto Bakery嵜本高級生吐司專門店」。

不僅如此，日本第一高級生吐司美譽「乃賀美」、辣醬界愛馬仕之稱的「ONE CHILLA灣沏辣」等全台網紅名店推出限定獨家商品；看好解封後社交活動頻繁，巨城聯合特賣也引進今年全台唯一6折快閃的潮流服飾「Stussy」、萬年不敗的休閒女鞋「MINNETONKA」年度出清優惠、歐美日系開架式美妝保養等多個品牌特賣。