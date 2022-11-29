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孫娜恩辣腿完勝！箕恩世、李寶英快閃JIMMY CHOO咖啡廳

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
當紅男星柳善皓出席首爾CHOO CAFÉ開幕派對。圖／藍鐘提供
當紅男星柳善皓出席首爾CHOO CAFÉ開幕派對。圖／藍鐘提供

時尚前衛、深受世界各國女星喜愛紅毯鞋履品牌JIMMY CHOO，日前在首爾推出亞太區首間精品咖啡店CHOO CAFÉ，期間限定自即日起至12月31日止。包括JIMMY CHOO韓國品牌大使孫娜恩，以及深受大眾喜愛的女星李寶英、當紅男星柳善皓、Oh My Girl成員Arin、箕恩世、李思杯，以及虛擬網紅Sae-Na和Ayan都出席了此次開幕派對，慶祝品牌全新打造咖啡廳正式開張。

這是JIMMY CHOO繼今年夏天，於倫敦與零頭百貨品牌的哈羅德（Harrods）合作推出一個概念性的咖啡館和快閃店Choo Café之後，首次在亞洲舉辦的快閃精品咖啡店。Choo Café以JIMMY CHOO最具辨識度的紫粉紅色作為顏色主調，雕塑般的座椅、毛絨地毯和鏡面裝飾，以及精心設計的打可拍照區整體裝潢風格讓人立刻就想到JIMMY CHOO最新包款Avenue系列奢華又優雅的馬特拉塞圖騰。Choo Café也是獨家搶先鑑賞JIMMY CHOO最新秋冬包款系列的不二首選。

Choo Café的甜點更與韓國頂級糕點師Justin Lee的JL甜點吧合作，採用最好的巧克力和當地的季節性材料製作特別設計的甜點菜單和各式飲料。Justin Lee在2018年由法芙娜（VALRHONA）巧克力舉辦的亞太地區比賽「C3，Chef, Chocolate, Competition」中奪得亞軍，並且成為SOSA現代美食原料和VALRHONA巧克力的亞太區大使。

快閃CHOO CAFE

期間：即日起至2022年12月31日止

時間：星期一至星期日中午12點至晚上8點

地址 : 韓國首爾459狎鷗亭路店鋪

預約應用程式：Catch Table

VARENNE QUAD XS包配珍珠鍊帶，66,800元。圖／藍鐘提供
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VARENNE金色肩背包，76,800元。圖／藍鐘提供
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JIMMY CHOO韓國品牌大使孫娜恩出席首爾CHOO CAFÉ開幕派對。圖／藍鐘提供
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JIMMY CHOO在首爾推出亞太區首間精品咖啡店CHOO CAFÉ，期間限定自即日起至12月31日止。圖／藍鐘提供
JIMMY CHOO在首爾推出亞太區首間精品咖啡店CHOO CAFÉ，期間限定自即日起至12月31日止。圖／藍鐘提供
時尚女星箕恩世出席首爾CHOO CAFÉ開幕派對。圖／藍鐘提供
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VARENNE棉花粉色配金色手拿肩背包，55,800元。圖／藍鐘提供
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JIMMY CHOO在首爾推出亞太區首間精品咖啡店CHOO CAFÉ，期間限定自即日起至12月31日止。圖／藍鐘提供
JIMMY CHOO在首爾推出亞太區首間精品咖啡店CHOO CAFÉ，期間限定自即日起至12月31日止。圖／藍鐘提供
人氣女星李寶英出席首爾CHOO CAFÉ開幕派對。圖／藍鐘提供
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咖啡廳

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