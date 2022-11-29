信義區出現「聖誕美食遊樂園」60家美食輪番上陣

台北統一時代百貨將在12/9至12/25打造「4foodie KREATION聖誕美食樂園」為期17天，周末與平日都有不同品牌進駐，共超過60家人氣美食美酒品牌進駐，同時還有5座遊樂設施搶先開放民眾搭乘遊玩，讓大人小孩都可重遊樂園的歡樂時光。

活動期間，每個時段的攤位皆不同，總共分為5個時段，周舟安排不同的攤商，每周前來都能感受不同的美食體驗。參與品牌有台北東區開立40多年的老字號餐廳「玉喜飯店」，首度參與4foodie市集，將在市集上販售招牌雞湯，另有「Cosmic Bistro小宇宙餐酒館」及燒鳥界新秀「鳥翔」等品牌也都出現在這次市集名單中。

在「4foodie KREATION聖誕美食樂園」活動展開前，目前樂園的5座遊樂設施「耶誕記憶旋轉木馬」、「暈船仔咖啡杯」、「宿醉早午餐小飛機」、「療癒香蕉船聖代」、「藕斷絲連泡泡糖摩天輪」已搶先開放民眾搭乘遊玩，平日為15:00-21:00、假日11:00-21:00。遊玩方法採園遊券形式，使用1點可搭乘1次設施，園遊票價為100元可得1點、300元可得5點、900元可得20點。

【品牌名單】

✦12月9日-12月11日 15:00-21:30

4foodie、LUSH、Blind Pig by R.D.、職男の捲店、三餐飯後吃雞蛋糕、aROUND、有料搖搖茶yoyocha、吉品初筵、waku waku burger、ChocoChez Bakery、得正#、朝暮豆行、押果、新村站著吃烤肉、時飴Approprié、週末炸雞俱樂部、Jason&Jilinaa居家選物、Mirai Takarabako未來寶盒、CryBaby Coffee、Purebread Bakery、不誤正夜Night Duty

✦12月12日-12月15日 18:30-21:30

4foodie、LUSH、在哪裏Alma Campus餐酒藝苑、夜奔 Yasou CURRY.SAKE、Church Taipei、不誤正夜Night Duty、休憩Ramen&Bar、Glassmate、Healer治癒酒吧、IMBIBE Taipei

✦12月16日-12月18日 15:00-21:30

4foodie、LUSH、路易奇電力公司、弍佃 関東煮、WA-SHU和酒、Butter & 霸氣奶酥、查壹茶Charlie Tea & Coffee、週末炸雞俱樂部、Lay Back、KABIN、GUMGUM Beer & Wings雞翅酒吧、Arpia Taipei、Cosmic Bistro小宇宙餐酒館、小涼院霜淇淋專門店、技固吧 Chikubar好酒夜食、Jason&Jilinaa居家選物、新村站著吃烤肉、無心之心 x MooFoo、The Public House、和生御品、Mirai Takarabako未來寶盒、駅eki-中崙駅、參氣小姐、當吧 PAWN BAR

✦12月19日-12月21日 18:30-21:30

4foodie、LUSH、弍佃 関東煮、伙房烤魚、查壹茶Charlie Tea & Coffee、鬍子公爵、KABIN、WA-SHU和酒、美好年代、荷蘭小鬆餅、enowine food & wine、啊母啊姆鍋燒麵、Arpia Taipei、阡日咖啡供應所、路易奇電力公司、溫加雞蛋糕、4x4_Dessert、日向洋食Hinata、HALF CUP半杯、點冰室·ジャビン

✦12月23日-12月25日 12:00-22:00

4foodie、LUSH、發肉燒肉餐酒、弍佃 関東煮、the TOAST·PROJECT、萬客什鍋、Butter & 霸氣奶酥、伙房烤魚、查壹茶Charlie Tea & Coffee、Seafood & Meat波波海鮮市集、Les Africot x 鳥翔、玉喜飯店、啊母啊姆鍋燒麵、日日香脆皮豬、泰桑哩SonnyChaThai、吉品初筵、Feb.Studio甜點工作室、笑貓咖哩、ChocoChez Bakery、有飲Youin創意飲品、點點小食光紅豆餅、Jason&Jilinaa居家選物、SOMA特調飲品、週末炸雞俱樂部、飯丸屋、抿茶min cha