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信義區出現「聖誕美食遊樂園」60家美食輪番上陣

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
「藕斷絲連泡泡糖摩天輪」。圖／統一時代百貨提供
「藕斷絲連泡泡糖摩天輪」。圖／統一時代百貨提供

台北統一時代百貨將在12/9至12/25打造「4foodie KREATION聖誕美食樂園」為期17天，周末與平日都有不同品牌進駐，共超過60家人氣美食美酒品牌進駐，同時還有5座遊樂設施搶先開放民眾搭乘遊玩，讓大人小孩都可重遊樂園的歡樂時光。

活動期間，每個時段的攤位皆不同，總共分為5個時段，周舟安排不同的攤商，每周前來都能感受不同的美食體驗。參與品牌有台北東區開立40多年的老字號餐廳「玉喜飯店」，首度參與4foodie市集，將在市集上販售招牌雞湯，另有「Cosmic Bistro小宇宙餐酒館」及燒鳥界新秀「鳥翔」等品牌也都出現在這次市集名單中。

在「4foodie KREATION聖誕美食樂園」活動展開前，目前樂園的5座遊樂設施「耶誕記憶旋轉木馬」、「暈船仔咖啡杯」、「宿醉早午餐小飛機」、「療癒香蕉船聖代」、「藕斷絲連泡泡糖摩天輪」已搶先開放民眾搭乘遊玩，平日為15:00-21:00、假日11:00-21:00。遊玩方法採園遊券形式，使用1點可搭乘1次設施，園遊票價為100元可得1點、300元可得5點、900元可得20點。

【品牌名單】

✦12月9日-12月11日 15:00-21:30

4foodie、LUSH、Blind Pig by R.D.、職男の捲店、三餐飯後吃雞蛋糕、aROUND、有料搖搖茶yoyocha、吉品初筵、waku waku burger、ChocoChez Bakery、得正#、朝暮豆行、押果、新村站著吃烤肉、時飴Approprié、週末炸雞俱樂部、Jason&Jilinaa居家選物、Mirai Takarabako未來寶盒、CryBaby Coffee、Purebread Bakery、不誤正夜Night Duty

✦12月12日-12月15日 18:30-21:30

4foodie、LUSH、在哪裏Alma Campus餐酒藝苑、夜奔 Yasou CURRY.SAKE、Church Taipei、不誤正夜Night Duty、休憩Ramen&Bar、Glassmate、Healer治癒酒吧、IMBIBE Taipei

✦12月16日-12月18日 15:00-21:30

4foodie、LUSH、路易奇電力公司、弍佃 関東煮、WA-SHU和酒、Butter & 霸氣奶酥、查壹茶Charlie Tea & Coffee、週末炸雞俱樂部、Lay Back、KABIN、GUMGUM Beer & Wings雞翅酒吧、Arpia Taipei、Cosmic Bistro小宇宙餐酒館、小涼院霜淇淋專門店、技固吧 Chikubar好酒夜食、Jason&Jilinaa居家選物、新村站著吃烤肉、無心之心 x MooFoo、The Public House、和生御品、Mirai Takarabako未來寶盒、駅eki-中崙駅、參氣小姐、當吧 PAWN BAR

✦12月19日-12月21日 18:30-21:30

4foodie、LUSH、弍佃 関東煮、伙房烤魚、查壹茶Charlie Tea & Coffee、鬍子公爵、KABIN、WA-SHU和酒、美好年代、荷蘭小鬆餅、enowine food & wine、啊母啊姆鍋燒麵、Arpia Taipei、阡日咖啡供應所、路易奇電力公司、溫加雞蛋糕、4x4_Dessert、日向洋食Hinata、HALF CUP半杯、點冰室·ジャビン

✦12月23日-12月25日 12:00-22:00

4foodie、LUSH、發肉燒肉餐酒、弍佃 関東煮、the TOAST·PROJECT、萬客什鍋、Butter & 霸氣奶酥、伙房烤魚、查壹茶Charlie Tea & Coffee、Seafood & Meat波波海鮮市集、Les Africot x 鳥翔、玉喜飯店、啊母啊姆鍋燒麵、日日香脆皮豬、泰桑哩SonnyChaThai、吉品初筵、Feb.Studio甜點工作室、笑貓咖哩、ChocoChez Bakery、有飲Youin創意飲品、點點小食光紅豆餅、Jason&Jilinaa居家選物、SOMA特調飲品、週末炸雞俱樂部、飯丸屋、抿茶min cha

「宿醉早午餐小飛機」。圖／統一時代百貨提供
「宿醉早午餐小飛機」。圖／統一時代百貨提供
「療癒香蕉船聖代」。圖／統一時代百貨提供
「療癒香蕉船聖代」。圖／統一時代百貨提供
「耶誕記憶旋轉木馬」。圖／統一時代百貨提供
「耶誕記憶旋轉木馬」。圖／統一時代百貨提供
「暈船仔咖啡杯」。圖／統一時代百貨提供
「暈船仔咖啡杯」。圖／統一時代百貨提供
出攤品牌「the TOAST•PROJECT」。圖／統一時代百貨提供
出攤品牌「the TOAST•PROJECT」。圖／統一時代百貨提供
出攤品牌「Cosmic Bistro小宇宙餐酒館」。圖／統一時代百貨提供
出攤品牌「Cosmic Bistro小宇宙餐酒館」。圖／統一時代百貨提供
出攤品牌「鳥翔」。圖／統一時代百貨提供
出攤品牌「鳥翔」。圖／統一時代百貨提供
出攤品牌「玉喜飯店」。圖／統一時代百貨提供
出攤品牌「玉喜飯店」。圖／統一時代百貨提供
出攤品牌「朝暮豆行」。圖／統一時代百貨提供統一時代百貨 4foodie KREATION 聖誕美食樂園
出攤品牌「朝暮豆行」。圖／統一時代百貨提供統一時代百貨 4foodie KREATION 聖誕美食樂園
出攤品牌「駅eki - 中崙駅」。圖／統一時代百貨提供
出攤品牌「駅eki - 中崙駅」。圖／統一時代百貨提供
出攤品牌「時飴Approprié」。圖／統一時代百貨提供
出攤品牌「時飴Approprié」。圖／統一時代百貨提供

品牌 烤肉

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