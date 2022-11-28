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米其林星廚攜手調酒冠軍 Chou Chou獻上6週年餐酒盛宴

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Chou Chou今年12月即將迎接六週年，去年全新改裝後的用餐區溫暖愜意。圖／Chou Chou提供
Chou Chou今年12月即將迎接六週年，去年全新改裝後的用餐區溫暖愜意。圖／Chou Chou提供

台北東區Chou Chou法式料理餐廳6歲了！Chou Chou法文意指「我的愛」，於2018至2021年連續4年獲得米其林餐盤推薦，今年12月即將迎接六週年，也是轉型後滿一年；主廚兼經營者林明健（Chef Kin）為向所有貴賓傳遞愛與感謝，特別邀請亞洲50大酒吧Bar Mood創辦人吳盈憲（Nick），選用呼應6週年主題及Chou Chou料理風格的六日本琴酒（ROKU GIN），設計4杯調酒搭配tasting menu，於12月9日晚餐時段（18:00~21:00）獻上「Chou Chou X Bar Mood 6週年調琴獻愛餐會」，含開胃小點及餐後茶點共11道料理搭配4杯調酒，套餐售價每人5080元+10%；派對時段（21:30~00:00）任選2杯調酒搭配3款無限供應小點，每人NT$1280+10%。

這次餐酒盛宴Chou Chou主廚兼經營者林明健與加拿大知名新日式料理餐廳Nupo前任主廚陳思凱（Jason），以法式料理為本，融入生活成長背景元素，並巧妙運用日式料理細膩風味技法，適時穿插兩人皆鍾愛的東南亞香料增添味覺記憶，呈現現代、簡約、直接的料理風格。吳盈憲以「Savory」鹹鮮為主題，運用六日本琴酒融合藻鹽、昆布、海苔、港口茶等元素，設計4款調酒搭配林明健及陳思凱秋季菜單的豐富鮮旨與香料氣息，藉由調酒的風味、層次與餐點碰撞出令人驚豔的火花。

Chou Chou於去年底跳脫框架，全面調整餐飲型態，全新風貌Chou Chou 3.0於現代簡約法式料理中蘊藏纖細和風。而日本頂級琴酒「六ROKU」採集柚子皮、煎茶、櫻葉、玉露、山椒、櫻花六種日本經典植物元素精華與香氛，冬季元素「柚」不僅呼應Chou Chou六週年，更有順順「柚」一年的美好寓意，和本季「鮪魚中腹、番茄甜菜根醬、烏龍麵」的鹹鮮尾韻酸鮮旨味，及海鮮主菜「每日鮮魚、馬賽生蠔醬、絲瓜」備長炭炙烤乾式熟成魚肉的甘鮮燻香，亦十分契合。

「蟹餃、叻沙、九層塔」鮮美蟹肉交織濃郁香辣醬汁、經典「鴨肝泡芙、無花果、紫蘇」濃郁暖香及肉類主菜「羊臀、北非香腸、普羅旺斯燉菜」等豐厚香料氣息，搭佐Nick藻鹽、昆布、海苔、港口茶等元素融合六日本琴酒洋溢柚子清爽香氣的調酒，讓味蕾更覺平衡舒緩。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

田雞腿、蛋黃醬、麻辣。圖／Chou Chou提供
田雞腿、蛋黃醬、麻辣。圖／Chou Chou提供
Chou Chou主廚兼經營者林明健。圖／Chou Chou提供
Chou Chou主廚兼經營者林明健。圖／Chou Chou提供
鴨肝泡芙、無花果、紫蘇。圖／Chou Chou提供
鴨肝泡芙、無花果、紫蘇。圖／Chou Chou提供
蟹餃、叻沙、九層塔。圖／Chou Chou提供
蟹餃、叻沙、九層塔。圖／Chou Chou提供
Bar Mood創辦人、同時也是世界頂尖調酒大賽冠軍吳盈憲。圖／Chou Chou提供
Bar Mood創辦人、同時也是世界頂尖調酒大賽冠軍吳盈憲。圖／Chou Chou提供
日本頂級琴酒「六ROKU」冬季元素「柚」，呼應Chou Chou六週年順順「柚」一年美好寓意。圖／Chou Chou提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
日本頂級琴酒「六ROKU」冬季元素「柚」，呼應Chou Chou六週年順順「柚」一年美好寓意。圖／Chou Chou提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 法式料理 餐廳

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