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萊爾富攜手「魔法咖哩」推3款南洋風特色咖哩鮮食 搭指定飲品現折10元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
看好特色異國鮮食受到民眾喜愛，萊爾富即起攜手「魔法咖哩」，推3款獨家聯名異國鮮食吸客。圖／萊爾富提供
看好特色異國鮮食受到民眾喜愛，萊爾富即起攜手「魔法咖哩」，推3款獨家聯名異國鮮食吸客。圖／萊爾富提供

台灣民眾愛嚐鮮，各式風味獨特的亞洲異國料理尤其受到喜愛，萊爾富宣布即日起攜手新歐風咖哩專賣店「魔法咖哩」，運用其獨家咖哩醬汁聯名開發3款異國咖哩鮮食，12月13日前購買鮮食新品搭配眾多指定飲品再現省10元。

風味百變的咖哩料理可說是超商鮮食的熱銷常勝軍，萊爾富攜手「魔法咖哩」推出的3款獨家異國咖哩鮮食，包括南洋風味的仁當牛肉咖哩飯、印度風味的咖哩雞肉筆管麵，以及泰式風味的綠咖哩雞海苔飯捲，其中南洋風味的仁當牛肉咖哩飯最新奇獨特，採用南洋當地傳承數百年配方的「仁當」，再搭配南薑、檸檬草、青檸葉等辛香料與椰奶等熬煮，與眾不同的辛辣口感，佐以椰奶的香氣，吃過難忘。

另道綠咖哩雞海苔飯捲，也是咖哩控不可錯過的一道美味，使用青辣椒熬煮成的綠咖哩醬，香氣濃郁，搭配滋味溫順的椰漿，降低辛辣刺激度，超級開胃。而怕辣者則可參考咖哩雞肉筆管麵，典型的印度風味咖哩，混和多種辛香料，咖哩醬的蒜香搭配筆管麵以及起司相輔相成剛剛好，咖哩控可得把握機會嚐鮮。

12月13日前至萊爾富購買魔法咖哩任一鮮食，搭配眾多指定飲品，即可再現省10元。圖／萊爾富提供
12月13日前至萊爾富購買魔法咖哩任一鮮食，搭配眾多指定飲品，即可再現省10元。圖／萊爾富提供
即日起在萊爾富可享用「魔法咖哩」餐點，仁當牛肉咖哩飯採用傳承百年配方，風味獨特值得嚐鮮。圖／萊爾富提供
即日起在萊爾富可享用「魔法咖哩」餐點，仁當牛肉咖哩飯採用傳承百年配方，風味獨特值得嚐鮮。圖／萊爾富提供
萊爾富首度攜手魔法咖哩，納入更多異國風味菜色，共推3款聯名鮮食，12月13日前購買魔法咖哩任一鮮食還可享指定飲品現折10元優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富首度攜手魔法咖哩，納入更多異國風味菜色，共推3款聯名鮮食，12月13日前購買魔法咖哩任一鮮食還可享指定飲品現折10元優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富攜手魔法咖哩，推出3款獨家聯名咖哩，包括印度風味的咖哩雞肉筆管麵、南洋風味的仁當牛肉咖哩飯、泰式風味的綠咖哩雞海苔飯捲。圖／萊爾富提供
萊爾富攜手魔法咖哩，推出3款獨家聯名咖哩，包括印度風味的咖哩雞肉筆管麵、南洋風味的仁當牛肉咖哩飯、泰式風味的綠咖哩雞海苔飯捲。圖／萊爾富提供

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