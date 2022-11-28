萊爾富攜手「魔法咖哩」推3款南洋風特色咖哩鮮食 搭指定飲品現折10元

台灣民眾愛嚐鮮，各式風味獨特的亞洲異國料理尤其受到喜愛，萊爾富宣布即日起攜手新歐風咖哩專賣店「魔法咖哩」，運用其獨家咖哩醬汁聯名開發3款異國咖哩鮮食，12月13日前購買鮮食新品搭配眾多指定飲品再現省10元。

風味百變的咖哩料理可說是超商鮮食的熱銷常勝軍，萊爾富攜手「魔法咖哩」推出的3款獨家異國咖哩鮮食，包括南洋風味的仁當牛肉咖哩飯、印度風味的咖哩雞肉筆管麵，以及泰式風味的綠咖哩雞海苔飯捲，其中南洋風味的仁當牛肉咖哩飯最新奇獨特，採用南洋當地傳承數百年配方的「仁當」，再搭配南薑、檸檬草、青檸葉等辛香料與椰奶等熬煮，與眾不同的辛辣口感，佐以椰奶的香氣，吃過難忘。