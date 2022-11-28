聽新聞
test
0:00 / 0:00
萊爾富攜手「魔法咖哩」推3款南洋風特色咖哩鮮食 搭指定飲品現折10元
台灣民眾愛嚐鮮，各式風味獨特的亞洲異國料理尤其受到喜愛，萊爾富宣布即日起攜手新歐風咖哩專賣店「魔法咖哩」，運用其獨家咖哩醬汁聯名開發3款異國咖哩鮮食，12月13日前購買鮮食新品搭配眾多指定飲品再現省10元。
風味百變的咖哩料理可說是超商鮮食的熱銷常勝軍，萊爾富攜手「魔法咖哩」推出的3款獨家異國咖哩鮮食，包括南洋風味的仁當牛肉咖哩飯、印度風味的咖哩雞肉筆管麵，以及泰式風味的綠咖哩雞海苔飯捲，其中南洋風味的仁當牛肉咖哩飯最新奇獨特，採用南洋當地傳承數百年配方的「仁當」，再搭配南薑、檸檬草、青檸葉等辛香料與椰奶等熬煮，與眾不同的辛辣口感，佐以椰奶的香氣，吃過難忘。
另道綠咖哩雞海苔飯捲，也是咖哩控不可錯過的一道美味，使用青辣椒熬煮成的綠咖哩醬，香氣濃郁，搭配滋味溫順的椰漿，降低辛辣刺激度，超級開胃。而怕辣者則可參考咖哩雞肉筆管麵，典型的印度風味咖哩，混和多種辛香料，咖哩醬的蒜香搭配筆管麵以及起司相輔相成剛剛好，咖哩控可得把握機會嚐鮮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言