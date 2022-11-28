樂天小熊水晶球太萌了 7-ELEVEN迎耶誕推7款獨家水晶球 LE CREUSET愛心鍋加價購3.7折起

年末派對歡慶的氣氛越來越濃烈，7-ELEVEN瞄準聚會飲食、送禮商機，宣布自11月30日起祭出「交換禮物」、「大人系熱飲」、「濃郁食飲」3大聖誕限定主題，整合10大類別、超過80款節令限定商品，打造年末派對最強攻略。其中，最有耶誕氣氛的夢幻水晶球、每年冬季不可錯過的GODIVA熱巧克力飲，還有下午茶、派對聚會不可少的異國風味零食、糖果，一站就能購齊。

每年推出必搶爆的耶誕水晶球系列，死忠粉絲絕不能錯過韓國樂天小熊聖誕限定水晶球，今年首度以餅乾盒造型為基座，打造樂天小熊餅夢幻許願組，內含百吃不膩的小熊餅與造型水晶球，送禮、自己收藏都超合適。7-ELEVEN今年也首度獨家開發小熊維尼、Hello Kitty、奇奇蒂蒂3款卡通肖像杯子蛋糕水晶球，直徑8公分較一般水晶球大近1倍，也是質感送禮、居家氣氛營造首選。另外，樂事、可口可樂、金莎也都推出耶誕水晶球組，可直接購買或是購買指定商品組合加價購。

超多獨特進口商品的「愛‧Sharing」聖誕主題專案架，則自11月30日起至12月27日推出指定零食、糖果、飲料任選2件8折、3件7.7折優惠，首推Heart迪士尼聖誕巧克力鈴鐺棒、聖誕束口袋夾心巧克力、MOME巧克力攪拌棒、Elit點點雨傘牛奶巧克力等超有異國耶誕氣氛的商品，7-ELEVEN國際精品專櫃也特別引進韓國ChamFoody起司球桶，最適合三五好友一同享用，還有獨家販售日本Bourbon巧克力洋芋片聖誕派對桶，澎湃的圓筒包裝內含3種口味1次滿足。

而迎接交換禮物的旺季，為搶攻聖誕送禮商機，CITY PRIMA首度跨界與日本知名品牌KINTO合作，推出限量「CITY PRIMA KINTO保溫瓶」，共有米黃、藍2色，自11月30日起至12月13日特別推出飲品及保溫瓶超值組合。