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限量快衝！7-ELEVEN「GODIVA喜馬拉雅粉紅鹽熱巧克力」驚艷登場 2款造型杯塞必收藏

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN自11月30日起再度攜手比利時皇家御用巧克力GODIVA，全新打造由巧克力大師Chef Sebastien Bauer精心研發而成的「GODIVA喜馬拉雅粉紅鹽熱巧克力」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月30日起再度攜手比利時皇家御用巧克力GODIVA，全新打造由巧克力大師Chef Sebastien Bauer精心研發而成的「GODIVA喜馬拉雅粉紅鹽熱巧克力」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN每年冬天都掀起搶喝熱潮的GODIVA冬季限定熱可可飲強勢回歸！今年已經是7-ELEVEN連續第6年於聖誕節令與比利時皇家御用巧克力GODIVA合作推出冬季限定熱可可飲，瞄準聖誕甜蜜商機，7-ELEVEN宣布自11月30日起再度攜手比利時皇家御用巧克力GODIVA，全新打造由巧克力大師Chef Sebastien Bauer精心研發而成的「GODIVA喜馬拉雅粉紅鹽熱巧克力」，嚴選手工採集、被譽為「世界最純淨之鹽」的喜馬拉雅山粉紅鹽，加入熱牛奶調合至濃郁精緻比例，讓馥郁可可香氣與粉紅鹽獨特細膩口感在口中化作層層驚喜，香甜不膩口，粉紅鹽的清新味道讓可可飲更有層次。

此外，鐵粉必收藏的造型杯塞今年也大升級，每杯隨機附贈1款造型杯塞，除了杯身造型「喜馬拉雅粉紅鹽設計杯杯塞」外，此次特別加入GODIVA象徵散播歡樂幸福給顧客的經典「粉紅小貨車杯塞」，縮小迷你版十分精緻又可愛，而杯身設計別具巧思，層層堆疊、流暢圓滑的曲線呈現粉紅鹽拌入濃醇可可的流淌意象，集柔和、圓融、質感於一體，為消費者帶來層層驚喜感動，剛好週三要變天，還不把握機會喝爆！2023年3月31日前，憑GODIVA杯套折價券至GODIVA門市消費，還可享滿300元折50元優惠。

GODIVA經典粉紅小貨車等比例縮小呈現圖／7-ELEVEN提供
GODIVA經典粉紅小貨車等比例縮小呈現圖／7-ELEVEN提供
GODIVA今年除帶來2022限定版熱可可杯塞外，更將載著品牌使命的經典粉紅小貨車等比例縮小呈現，收藏價值滿分，去年沒搶到的這次可別再錯過。圖／7-ELEVEN提供
GODIVA今年除帶來2022限定版熱可可杯塞外，更將載著品牌使命的經典粉紅小貨車等比例縮小呈現，收藏價值滿分，去年沒搶到的這次可別再錯過。圖／7-ELEVEN提供
造型杯塞共有2款，限量推出，粉絲快收藏。圖／7-ELEVEN提供
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可可 巧克力 喜馬拉雅山

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