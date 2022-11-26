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「住一晚送一晚」每人700有找！捷絲旅台北林森館回歸

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
心中山線形公園的北歐夢幻風格耶誕樹已悄悄點燈。圖／捷絲旅提供
心中山線形公園的北歐夢幻風格耶誕樹已悄悄點燈。圖／捷絲旅提供

晶華國際酒店集團旗下捷絲旅台北林森館慶回歸，12月15日重新開幕迎賓，即日起至2022年12月18日祭出「重磅回歸買一送一」限時優惠，雙人房連續入住兩晚，依人數加贈翌日吃到飽早餐，還有免費無限享用的迎賓茶點、現磨咖啡、熱茶及懷舊零嘴等至凌晨，三天二夜2,600元起，平均每人每晚花費不到700元。

以上優惠入住日期自2022年12月15日至2023年1月20日，熱門搶手的耶誕跨年假期同步開放訂房，房價已包含每房每晚10%服務費及5%稅金。

捷絲旅台北林森館表示，館內所有客房均有對外窗，全館無線免費WIFI，免費使用自助洗衣間，旅遊台北十分便利。此外，酒店位置絕佳，鄰近以晶華酒店為中心的國際精品商圈，步行5分鐘可抵文青朝聖景點、連結捷運中山站和雙連站之間的「心中山線形公園」，充滿北歐夢幻風格的耶誕樹已經點燈，搭配網美必拍打卡的浪漫夢幻燈海隧道，可感受專屬台北耶誕氛圍。

捷絲旅台北林森館

地址：台北市中山區林森北路117號3樓

訂房專線：02-7735-5000

網址：https://www.justsleephotels.com/linsen/tw/

捷絲旅台北林森館位置絕佳，鄰近國際精品商圈。圖／捷絲旅提供
捷絲旅台北林森館位置絕佳，鄰近國際精品商圈。圖／捷絲旅提供
晶華國際酒店集團旗下捷絲旅台北林森館榮耀回歸，即日起至2022年12月18日祭出「重磅回歸買一送一」，圖為精緻雙人房。圖／捷絲旅提供
晶華國際酒店集團旗下捷絲旅台北林森館榮耀回歸，即日起至2022年12月18日祭出「重磅回歸買一送一」，圖為精緻雙人房。圖／捷絲旅提供

酒店 訂房 早餐

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